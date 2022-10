Revés para Elon Musk: los Tesla autónomos tampoco llegarán este año

El sistema de conducción autónoma total de Piloto automático de Tesla todavía no está autorizado como esperaba Elon Musk

El primer sistema de asistencia a la conducción presentado por Tesla se llamó Enhanced Autopilot Hardware 2.0 (HW 2.0). Esto ocurrió en el año 2016, y entonces el propio Elon Musk predijo que en 4 años los autos Tesla no requerirían ningún tipo de intervención de un conductor humano, si siquiera la de mantener la vista en el camino.

Muchos desarrollos fueron evolucionando desde entonces hasta llegar hoy en día al Full Self-Driving (FSD), del cual el empresario nacido en Pretoria está muy orgulloso, sin embargo, su ambición de lanzar finalmente el auto completamente autónomo antes del final de 2022, seguirá por ahora en una promesa.

Elon Musk dice que el auto se puede conducir solo, pero todavía no tiene la autorización de los entes reguladores. EFE/Jerome Favre/Archivo

Según publica Automotive News, Musk declaró hace pocos días que aunque esperan otra actualización importante de sistema FSD Beta antes de fin de año, todavía queda mucho trabajo por hacer. “El auto podrá llevarte de tu casa al trabajo, a la casa de un amigo, al supermercado sin que toques el volante. Es un asunto aparte en cuanto a si tendrá aprobación regulatoria, pero por el momento no será así”, declaró.

Y ese es el gran escollo que está encontrando Tesla para poder ofrecer la asistencia a la conducción completa, las regulaciones. Desde hace varios meses, la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA) está investigando profundamente varios accidentes en los que se han visto involucrados autos de la marca, e incluso ha solicitado acceso directo a FSD Beta.

Recientemente, 10 de 11 accidentes reportados por la NHTSA de EE.UU. tuvieron involucrados a un Tesla Model 3

Nuevos datos de la NHTSA que acaban de hacerse públicos e informan de 11 accidentes desde mediados de mayo hasta septiembre de 2022, en los cuales 10 de las 11 muertes investigadas involucraron un vehículo Tesla, como el Model 3. El informe no menciona el sistema FSD pero tampoco menciona si las causas fueron un error humano.

La NHTSA no solo está analizando la eventual culpabilidad de Tesla en los accidentes relacionados con la autonomía de la conducción. El organismo intenta construir una base de datos para evaluar la seguridad general de los sistemas ADAS y autónomos de todos los fabricantes. Las marcas incluyen Tesla, GM, Ford y otras. De hecho, en el 11mo accidente de reciente publicación, el vehículo involucrado era una pick up Ford, que sin embargo parecía no estar utilizando la asistencia de conducción autónoma.

La gran apuesta de Tesla es su sistema de cámaras de alta definición y su propio software Tesla Vision, prescindiendo de los redares LiDAR y los sensores de ultrasonido

La apuesta de Elon Musk es doblemente alta, ya que el sistema FSD Beta que se encuentra en fase de prueba con conductores especialmente seleccionados, no tiene radares LiDAR como los que equipan a la mayoría de los sistemas ADAS de todos los fabricantes a nivel mundial. Pero además, Musk anunció que eliminará todos los sensores de ultrasonido de sus automóviles. Según Tesla, las cámaras de alta definición y su propio desarrollo de un software basado en ellas, llamado Tesla Vision, es la mejor forma de detectar todo lo que un auto necesita ver con sus ojos artificiales.

Quizás esto también haya jugado en contra al momento de recibir la decisión de no autorizar el sistema por el momento. Actualmente, Tesla vende el Full Self-Driving en 15.000 dólares, y gracias a este complemento de Autopilot (nombre del sistema de asistencia a la conducción de la marca) sus vehículos pueden cambiar de carril y estacionarse de forma autónoma, lo que se suma a las características ya conocidas de conducir, acelerar y frenar dentro de sus carriles sin la intervención del conductor que ofrecía anteriormente.

Tesla admite que sus autos todavía requieren que el conductor tenga que estar atendo al camino y al volante. Un cambio de discurso que pretende bajar la polémica con la NHTSA que los investiga. REUTERS/Amanda Voisard/File Photo

A pesar de esto, y ateniéndose a las normas para un auto de Nivel 2 como son los que fabrica la marca de Elon Musk, el discurso oficial de Tesla dice que sus vehículos todavía necesitan ser conducidos con supervisión humana.

Musk también dijo que espera proporcionar una actualización del FSD en 2023 para mostrar a los entes reguladores que la tecnología es mucho más segura que el conductor humano promedio. La apuesta del magnate por su sistema de conducción autónoma total seguirá adelante, ya que según sus propias palabras, ésta eventualmente se convertiría en “la fuente de rentabilidad más importante para Tesla”.

