Clotilde Delbos, la cara de una compañía automotriz que llegará a Argentina en 2023 con una propuesta innovadora

Clotilde Delbos en el stand de Mobilize dentro del Salón de París, presentando el Limo, auto concebido para alquilar a choferes profesionales

La transformación de la industria automotriz está probablemente en el punto más alto de su historia. La transición entre autos convencionales y los sustentables, cual sea su origen y tipo, no solo pasan por el tipo de motor que los impulse. Mucho se habla del real uso de los vehículos enfrentado al costo que tiene la adquisición de uno, pero también del mantenimiento, y de la pérdida de valor. También de la contaminación que genera fabricarlos, además de darles energía para que funcionen, y del desecho que queda cuando lleguen al final de su ciclo de vida.

Durante el Salón de París, Infobae tuvo la posibilidad de participar de una rueda de periodistas de Argentina con diversas autoridades de las marcas que componen el Renault Group, y probablemente una de las más interesantes fue la reunión de varios minutos con Clotilde Delbos, CEO de Mobilize, la marca de soluciones de movilidad de la casa francesa, que presentó en su stand, el biplaza urbano Dúo, el sedán Limo y el concept llamado Solo, un pequeño vehículo eléctrico experimental para trasladar a una sola persona.

La conversación fue extensa y muy rica en conceptos generales que no solo permiten conocer de qué se trata Mobilize en sí misma y sus planes para 2023 en Argentina, sino, especialmente, saber cuál es la realidad del mercado automotriz actual en Europa, y que es perfectamente aplicable a otras regiones del mundo desarrollado.

El Limo es un producto eléctrico fabricado en China para usarse en Europa. La llegada de Mobilize a Argentina será con modelos actuales de Renault ante la falta de una estructura eléctrica adecuada para este modelo

Hay una situación que llama poderosamente la atención, y que se puede apreciar en distintas acciones de una marca global como Renault, por ejemplo, y que consiste en entender por qué, a pesar de ser una empresa que fabrica automóviles y cuyo principal negocio es vender la mayor cantidad posible, existen programas como el de reciclado de vehículos que se hace en la planta Refactory en Flein, en las afueras de París, o el de fabricación de vehículos para uso compartido como los Mobilize Dúo y Mobilize Solo.

Mobilize nació hace apenas tres años, como parte de la asociación entre el Renault Group y la marca china Jiangling Motors Corporation Group. Inicialmente, el primer producto que desarrollaron se llamó Mobilize EZ-1, y estaba pensado como un auto eléctrico de uso compartido, que tenía la cualidad básica de ser muy pequeño, con capacidad para dos personas, y que incorporaba un sistema de baterías intercambiables de modo de poder estar disponible 24x7.

De ese auto derivó en el diseño del Dúo presentado en el Salón de París, que no tiene aún el mencionado sistema de baterías modulares y extraíbles. Clotilde Delbos explica cómo evolucionó el proyecto y en qué instancia está el desarrollo.

“Estamos evaluando la ecuación económica todavía. No es tan fácil, para ser honesta, hacer el reemplazo de baterías, pero no nos hemos subido y bajado del proyecto. Esa era nuestra primera idea respecto al Mobilize Dúo que estamos mostrando hoy aquí, pero no ha sido posible aplicarla en esta versión. En el concept car Mobilize Solo, que está pensado para una sola persona, la idea, si fuéramos a producirlo, algo que todavía no está decidido, es estudiar si es posible o no incorporar el sistema de baterías reemplazables”.

El Mobilize Dúo nació con el concepto de disponibilidad 24x7 gracias a baterías intercambiables, pero por ahora ese sistema no se aplicará, al menos en ese modelo

“Pero por el momento, un tema de negocios, no es tan fácil por varias razones. Por el stock de baterías necesario, porque requiere una gran organización, y porque hay que generar áreas en las que la gente pueda ir y tomar una batería cargada. Comprarlas también es un costo bastante alto, no es tan fácil. Algunos competidores lo hacen. Es una inversión muy grande en las estaciones donde la gente podrá ir y cambiar sus baterías. Y no creo que lo hagamos en esta etapa. Pero al mismo tiempo, en la mayoría de los casos, especialmente para los autos pequeños como es el Dúo, se pueden hacer hasta 140 kilómetros con una carga. Eso mucho tiempo, más de lo que la gente conduce en un día. Entonces puedes regresar a casa o en la oficina y cargarlo allí. Es por eso que el costo extra de diseñar el auto y el sistema de baterías intercambiables, no tiene tanto sentido”, dice Delbos.

En París, de todos modos, lo que más llamó la atención en el stand de la marca, era la diferente oferta que presentaron. Por un lado, los autos urbanos personales, el Dúo y el concept Solo, que están destinados al carsharing, es decir, a que otras compañías los adquieran para rentarlos por hora o minuto. Pero por el otro, el Mobilize Limo, un sedán construido en China por parte de la otra parte de la marca, JM EV, que está pensado para alquilar a choferes profesionales, tanto para taxi como para sistemas tipo Uber o Cabify.

“Nuestro primer objetivo es no ser el operador. Lo somos en Europa a través de varios socios, pero no operamos el sistema nosotros mismos. Lo que queremos es ofrecer el mejor servicio a los operadores para que ellos comiencen ganando dinero. Por ejemplo, si tomamos el Dúo, que es un biplaza, ¿por qué decidimos hacer un auto de dos plazas? Porque lo hicimos para alguien más, y en la mayoría de los casos, en Europa, para carsharing, porque es usado en promedio por 1,2 personas por auto. Entonces, ¿para qué ofrecer un auto de cuatro plazas? Entonces así reducimos el costo de los operadores y lo mismo se traslada a las personas. Además, así hacemos un auto más fácil de lavar, porque gastas menos agua y tiempo porque la operación es más rápida. Pero también lo hicimos más fácil para reemplazar los paragolpes, haciendo la misma pieza para la parte delantera y la trasera. Así ahorramos tiempo para la operación y costo de la pieza. Nosotros pensamos en cada cosa para que el costo total de uso para el operador sea bajo, porque eso será permitirle ganar dinero”, explicó la ejecutiva.

Clotilde Delbos cree que hay que cambiar el concepto de uso de los automóviles. "Se usan sólo el 10% del tiempo y mucho de ese uso es en atascos de tránsito o buscando dónde estacionar", dice

¿Y por qué Renault tiene una empresa que hace autos para alquilar y no para vender? Suena un poco extraño.

“Nosotros no vendemos autos porque queremos asegurar el pleno uso de los automóviles. En Europa, cuando tienes un auto, este se utiliza solamente el 10% del tiempo. Y mucho de ese tiempo está atascado en un congestionamiento de tránsito o buscando un lugar para estacionar. Y del otro lado, si tú lo compras, tres años después, vale el 50%. Bueno, excepto en estos días, porque no hay autos entonces pueden costar un poco más. Entonces eso no es justo. Ese no es el camino. Gastas mucho material para hacer autos que no se usan y que pierden valor muy rápidamente”.

“Por eso es que nuestro objetivo de uso intenso de los autos sin riesgo de devaluar su valor. Para hacerlo, mantenemos el automóvil en el balance de los servicios financieros y lo alquilamos por una tarifa. Eso significa que cuando la gente ya no quiera tener un automóvil, podemos volver a alquilarlo a otra persona hasta el final de la vida útil del automóvil. Así estamos seguros que tendrá más uso y esa es la razón por la que no vendemos autos”, señaló Delbos.

Pero como Mobilize nació para ofrecer soluciones de movilidad en un amplio espectro, produce autos pequeños para carsharing, sedanes para choferes particulares, y también un sistema de recarga de baterías. El anuncio del Salón de París, es el lanzamiento de una red de cargadores de alta velocidad que pretende cubrir toda Europa para permitir que los clientes sepan que pueden hacer viajes atravesando el continente, con un punto de carga a menos de 5 minutos de la salida de las autopistas.

“Claramente no hay suficientes estaciones de carga en Europa. Y cuando lees o escuchas que se necesitan 65 millones o algo similar, es increíble el dinero que hace falta aún. Y cuando hablamos con nuestros socios aquí, como Ionity por ejemplo, lo que te dicen es que el principal costo que ellos tienen es el terreno. Ellos tienen que comprar o alquilar un terreno. Y nosotros pensamos, conocemos gente que tienen espacio: los concesionarios. Y es además un buen modo de hacer que la gente vuelva a los concesionarios con la excusa de recargar sus baterías”.

El concept car Solo está pensado para el traslado de una persona con mínimo consumo. En este vehículo, si se confirma su fabricación, podría incorporarse el sistema de baterías intercambiables

“Como todos saben, en los últimos años, la cantidad de visitas a los concesionarios antes de comprar un auto ha disminuido. Primero iban 4 veces, después 1,4 veces de promedio. Y así podrían ir y ya que están ahí cargando, ver los nuevos modelos de Renault. Así que tenemos como misión remover el pensamiento de la gente que dice que no puede irse de vacaciones con un auto eléctrico por falta de puntos de carga. Ofreceremos 200 estaciones de carga con 6 puntos de recarga cada una. En una primera etapa con cargadores rápidos, en los que la gente pueda cargar en 15 a 20 minutos en los concesionarios. Empezaremos por cuatro países, Francia, España, Italia y Bélgica, y luego agregaremos más países. Pero además, sabemos que aún hoy, las personas salen de las autopistas para comprar comida en sus viajes, porque en los locales de las autopistas es mucho más cara, entonces, si buscamos locaciones a no más de 5 minutos de las salidas de las autopistas, la gente las tomará. Y los concesionarios estarán contentos porque les llevamos más personas a sus locales”, anunció la ejecutiva francesa.

En 2023, Mobilize llegará a Argentina de la mano de Renault, aunque con un formato distinto, al menos en una primera etapa, al que se comenzará a aplicar antes de fin de año en Europa.

“Estaremos desde finales de 2023 en Buenos Aires como primer lugar donde comenzaremos a funcionar en Argentina. No comenzaremos con vehículos eléctricos como lo haremos aquí en Europa porque no es la realidad del mercado en Argentina. Estamos pensando en soluciones para los conductores profesionales, reemplazando nuestro modelo Limo que usamos en Europa y países del Este, por automóviles locales. En una segunda etapa evaluaremos soluciones de carsharing. En nuestra identidad está ayudar a los taxis o a los choferes profesionales, y vamos a ofrecerles un auto que intentaremos que sea accesible y de bajo impacto ambiental. En principio serán automóviles Renault, estamos evaluando dos o tres modelos para hacerlo”, adelantó a infobae.

El Mobilize Limo es un sedán y no un SUV, ya que es el auto elegido por la mayoría de los choferes profesionales de taxi o servicios tipo Uber o Cabify

El funcionamiento será una propuesta interesante y distinta a lo que se ha visto en el mercado local.

“Básicamente, el chofer podrá alquilar nuestro auto por día o mes para brindar su servicio de traslado de pasajeros. El chofer podrá saber de antemano el costo fijo que tendrá el alquiler y tendrá todos los servicios cubiertos, incluyendo un sistema de reparación rápida y de reemplazo de la unidad, para que no pierda horas de trabajo”, finalizó Clotilde Delbos, dejando la sensación de estar ante un nuevo escenario mucho más allá del que propone su marca.

El cambio se está haciendo desde adentro mismo de la industria y es un fenómeno interesante para analizar. No se trata solo de fabricar y vender automóviles, y aunque parece una acción que fuera en contra de los propios intereses, quizás no se trata de eso, sino de tener también una cuota de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que permita mejorar la vida en el planeta aun para los fabricantes de automóviles.

