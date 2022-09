La subvención a los autos eléctricos en riesgo por los negocios de reventa en Alemania

Alemania es uno de los países donde más ha crecido el mercado de autos eléctricos gracias a las ayudas del estado nacional

Para impulsar la movilidad eléctrica, la participación de los gobiernos es fundamental. Las compañías automotrices serán las responsables de la investigación y desarrollo y luego de la producción, pero este tipo de automóviles son más costosos que uno similar con motor de combustión interna y por lo tanto, los subsidios resultan imprescindibles para aumentar el parque a una velocidad mayor que cierre el círculo.

Es que si los fabricantes invierten decenas de millones en producirlos pero las ventas no acompañan, las pérdidas serían tan grandes que el negocio no funcionaría. El margen de ganancia de los eléctricos Premium es muy alto, porque los precios son muy elevados, pero como se trata de vehículos aspiracionales, quienes los compran no tienen en cuenta la inversión sino el status que ofrece a sus propietarios.

El problema está en los vehículos medianos y pequeños, y por supuesto en los comerciales, donde la decisión de pasar del petróleo a la electricidad tiene otras motivaciones como la ambientalista. Y es en ese campo en el que el impulso que dieron los gobiernos con subsidios, ha permitido que más personas o empresas tomen la decisión de “cambiarse de bando”.

El auto eléctrico como bien de uso particular debe bajar sus precios, el auto compartido es una solución ante el precio elevado. Los subsidios en el precio es una política de estado para promover la movilidad ecológica

Pero como suele pasar, no todo es color de rosas cuando se involucran fondos públicos para actividades privadas. Primero surgió el cuestionamiento respecto al mal uso que los consumidores le dan a los autos híbridos enchufables, quiénes en una gran proporción, no hacen la carga de la batería durante las horas de reposo, y utilizan el vehículo más tiempo impulsado por el motor térmico que el eléctrico, con lo que consumen más y generan más emisiones contaminantes por arrastrar un automóvil más pesado gracias a la batería y el motor eléctrico.

Entonces surgió la inquietud de restarles subsidios a estos vehículos, conocidos como PHEV. El primero en estudiar este fenómeno fue un estado de suiza, y una vez comprobado que eso efectivamente ocurría, varios países plantearon un esquema de reducción de las ayudas del estado para la compra de estos automóviles. Alemania fue el que más firmemente asumió esa postura y ya trazó el plan de quita de subsidios para los PHEV.

Los híbridos enchufables fueron los primeros en ser observados para retirarles el subsidio en el precio. Ahora la medida podría extenderse a los eléctricos puros

Pero ahora ha aparecido otro problema que afecta nuevamente esos fondos públicos y que podría incluso poner en riesgo el sistema de ayudas económicas para la adquisición de todo tipo de autos electrificados. Se trata de una investigación publicada por el Financial Times, a través de la cual se pudo constatar que muchos autos eléctricos que se compran con ayudas estatales aportadas por los impuestos de los contribuyentes alemanes, son luego vendidos en países de la Unión Europea a un precio mayor. La diferencia entre el precio de compra subsidiada y de venta libre, ha generado una especie de bicicleta comercial, no solo en vehículos particulares, sino también en flotas comerciales.

Según los datos presentados en el informe, ya son más de 100.000 los vehículos eléctricos que han sido vendidos con un sobreprecio en el extranjero en los últimos 10 años, entre ellos varios miles pertenecen a la marca americana Tesla.

Los Tesla fueron destacados en el informe de Financial Times, como uno de los autos eléctricos que se compran con subsidio y se venden en otro país donde no existen las ayudas del gobierno

El mercado en el que se pueden hacer este tipo de “negocios” es el de los países que no tienen ayudas a la compra de autos eléctricos, como es el caso de los escandinavos. Noruega, el país con mayor proporción de vehículos eléctricos nuevos de todo el continente, es uno de ellos, aunque los informes señalan que donde más operaciones de este tipo se harían es en Dinamarca. Allí, la simple comparación entre los registros de autos eléctricos patentados y de autos eléctricos vendidos muestra una notoria diferencia a favor de la primera, y la única manera de hacerlo es con un volumen de importación mayor al normal.

El estudio fue realizado por el analista Matthias Schmidt, quién demostró que de los 98.000 Tesla registrados en Alemania en julio de este año, solo 76.690 continúan transitando calles y rutas del país. Esto equivale a decir que uno de cada 5 Tesla comprados en Alemania, ya no se encuentran en su mercado. Pero otro dato curioso es que entre la compra del auto subsidiado y la venta del mismo, apenas han pasado pocos meses, lo que permite establecer que esa operación no era para uso personal sino para revender a mejor precio. Esta situación ha generado preocupación y el recrudecimiento de los debates respecto a si realmente es necesario mantener los subsidios en el precio de los autos eléctricos en Alemania.

El plan de reducir las ayudas en el precio de un auto eléctrico, bajarán desde los 6.000 euros actuales a la mitad para el año 2025

Actualmente, la subvención del gobierno alemán es de hasta 6.000 euros por vehículo, y como ya se ha anunciado, esa ayuda se reducirá de aquí a 2025 hasta al menos la mitad de su valor. Dentro de ese esquema, además de un monto menor de dinero, se exigirá que entre la compra y la venta de un auto con subsidio, el plazo se deberá extender a por lo menos un año calendario.

Datos que sirven para tomar nota. En Argentina todavía se está muy lejos de un mercado electrificado consistente, pero aunque tibiamente empiezan a aparecer más opciones, todavía la mayoría en el sector de los híbridos, cuando las condiciones económicas y financieras lo permitan, será interesante tener en cuenta la experiencia de los precursores en materia de subvenciones a la movilidad.

