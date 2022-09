Cómo es la supermoto que representa un Lamborghini Huracán sobre 2 ruedas

Aspecto de "Lambo" en una moto única que tendrá una edición especial solo para propietarios de Lamborghini Huracán STO

A finales de 2020, en plena pandemia del COVID-19, dos marcas emblemáticas italianas, lanzaron al mercado una extraña combinación, sin antecedentes para ambos. Se trataba de Ducati y Lamborghini, unidas en el paraguas del Grupo Volkswagen, y el producto fue una motocicleta exclusiva llamada Ducati Diavel 1260 Lamborghini, inspirada en uno de los últimos modelos de la casa de Sant’Agata Bolognese, el Lamborghini Sian FKP 37, el primer prototipo con hibridación de la marca.

El trabajo conjunto del Ducati Style Center y el Centro Stile Lamborghini, que físicamente están distanciados por solo 20 kilómetros uno del otro, dio como resultado un “Lamborhini de dos ruedas” de 1.262 cm3 de cilindrada, capaz de entregar 162 CV al tocar las 9.500 RPM, con un torque de 129 Nm y un peso de 225 kg. No fue el único vehículo inspirado en el Sian que no fuera un automóvil, porque meses después, el astillero italiano Sea Group fabricó una lacha deportiva llamada Tecnomar for Lamborghini 63, uno de cuyos dueños es la estrella de UFC, Conor McGregor.

El Lamborghini Huracán STO es el segundo auto de la casa italiana en usarse como inspiración para un modelo de Ducati

El éxito de la Ducati Diavel 1260 Lamborghini fue tal, que la idea de asociar ambas marcas de elite para producir vehículos exclusivos, pronto tuvo un nuevo proyecto que acaba de salir a la luz. Se trata de la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, otra moto que pretende representar lo que sería un “Lambo” sobre dos ruedas. En este caso se trata del Huracán STO y lo que han logrado entre ambas marcas es desarrollar una motocicleta basada en la Panigale V4 S actual, y dotarla de elementos estilísticos comunes a ambos modelos.

Desde las llantas especialmente construidas a medida y claramente identificadas con el auto por su diseño, hasta el guardabarros que simula las tomas de aire del Huracán, prácticamente todo lo que se ve es único y especial de este modelo. La cola, la cubierta del tanque de combustible y las punteras están hechas en fibra de carbono y más allá de la decoración de colores, el logo de STO ocupa un sutil lugar en el carenado lateral.

Colores y detalles estéticos, representan la asociación de ambas marcas para producir la Streetfighter V4

Hay otros detalles muy sutiles para destacar, como el sillín de la moto, inspirado en la terminación de los asientos del Huracán STO gracias a la presencia de los mismos colores que la estructuras, o las llantas forjadas, que en el caso de la trasera tiene una única tuerca de titanio diseñada por Lamborghini.

Mecánicamente, la Streetfighter V4 tiene el motor Desmosedici Stradale de 1.103 cm3 que ofrece 208 CV de potencia, que se caracteriza por un eje contrarrotante, distribución desmodrómica con cuatro válvulas por cilindro y orden de encendido TwinPulse derivado de MotoGP. Además tiene embrague seco como en las Ducati de MotoGP y de Superbike.

Diseño de llanta y tuerca central de titanio emulando la del Huracán y diseñado en el Centro Stile Lamborghini

Gracias a todo el ahorro de peso que permite el uso de la fibra de carbono en tantos componentes, Ducati anuncia un peso de 197,5 kg en vacío, lo que sumado al peso del combustible, lleva la cifra a los 210 kg en total.

Al igual que la motocicleta de 2020 y la lancha Tecnomar, nuevamente el número 63 tiene un gran protagonismo en la Streetfighter V4, ya que es el año en que nació Lamborghini, pero además, se utiliza para delinear la producción que tendrá esta edición especial. Se fabricarán 630 unidades exclusivas, pero además habrá sólo 63 reservadas únicamente a propietarios de Lamborghini.

Las 630 motos “genéricas” combinarán los colores típicos del Huracán STO, Verde Citrea y Arancio Dac. Las aletas y las pinzas de freno también serán color Arancio Dac con un logotipo negro en contraste. Los tirantes y las patas de la horquilla Öhlins son de color negro. En cambio, las 63 dedicadas exclusivamente para los propietarios de un Huracán STO, tendrán la posibilidad de combinar la decoración de la moto con la del auto para que luzcan exactamente iguales. Todo un detalle.

