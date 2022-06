Materiales sustentables: prueban autopartes fabricadas con fibras vegetales

Bcomp es una empresa suiza que ha desarrollado una fibra vegetal natural llamada Amplitex, que combina lino y resina epoxi

Así como el Guayule para los neumáticos, la fibra vegetal es otro de los componentes sustentables para que los automóviles acompañen la transformación hacia una industria más ecológica, no solo con motores que no emitan gases de efecto invernadero, sino también otras partes también lo sean. Y si el Guayule suplanta al caucho, las fibras vegetales hacen lo propio con la fibra de carbono.

La fibra de carbono es un material popular en la industria automotriz. Se utiliza para fabricar componentes livianos con alta resistencia a la tracción. Se comenzó a aplicar en Fórmula 1 en 1981. El primer auto en la historia en tener un monocasco construido en este material compuesto fue el McLaren MP4 diseñado por el inglés John Barnard, que ese mismo año ganó el GP de Inglaterra con John Watson como piloto. En los siguientes meses, todas las escuderías la comenzaron a utilizar, ya no solo para los chasis, sino para alerones, espejos y poco después para los propios paneles de la carrocería. Hoy, no solo los autos de carrera la utilizan, sino también la mayoría de los autos deportivos y de alta gama.

Es considerado uno de los descubrimientos más importantes en la fabricación de automóviles de los últimos 40 años. Los fabricantes de autos lo usan por ser fuerte, rígido y liviano, algo necesario para construir una máquina de alto rendimiento.

Sin embargo, producir fibra de carbono tiene sus desventajas, algunas de las cuales son más importantes ahora que el mundo busca hacer productos sustentables al máximo posible. Una de las dificultades que presenta es su alto costo porque sus materiales son difíciles de conseguir. Por esa razón, muchas empresas han continuado su exploración en busca de materiales más económicos.

Bcomp es una empresa suiza que ha desarrollado una fibra vegetal natural llamada Amplitex, que combina lino y resina epoxi, para producir un material súper resistente como la fibra de carbono, que se puede tejer en casi cualquier cosa, con el grosor y la rigidez adecuados. Además, se puede revestir con un proceso denominado “Powerribs” en el lado interior para dar una rigidez adicional de estructura tridimensional al componente.

El otro gran problema de la fibra de carbono es la temperatura que necesita para el proceso de carbonización, en los que sus fabricantes deben aumentar la temperatura de 1.000° C a 3.000° C. Esto requiere mucha energía, además de las partículas de NOx que puede desprender la combustión a altas temperaturas. En cambio, las fibras vegetales reducen las emisiones un 75% y tienen un costo de producción un 30% inferior.

Fue otra vez McLaren Fórmula 1 el primer equipo en probarla en 2021. Exactamente 40 años después que el MP4 tuvo chasis de fibra de carbono, el McLaren MCL 35 de los pilotos Lando Norris y Daniel Ricciardo, tuvo sus butacas construidas en Amplitex.

Y así como en el caso anterior, de la Fórmula 1 pasó a las carreras de autos de Turismo y después a los grandes autos de calle, la fibra vegetal, ha copiado el mismo camino. Porsche lo ha incorporado en partes de carrocería como paragolpes delanteros y traseros, capot y tablero interior para una de las versiones de sus modelos Caimán de GT4, mientras Volvo y Polestar, su marca exclusivamente dedicada a fabricar autos eléctricos, han adoptado el Amplitex para varias partes de sus interiores.

“Junto a estos beneficios principales, nuestras tecnologías de fibra natural también mejoraron la amortiguación de vibraciones y brindan un comportamiento de choque sin astillas debido a sus propiedades mecánicas y diseño inherentes”, señaló Christian Fischer, director Ejecutivo y cofundador de Bcomp.

Uno de los problemas adicionales de la fibra de carbono es que se parte y no se puede reciclar. En cambio, las fibras vegetales de lino combinadas con resina epoxi, no solo son flexibles en una mucho mayor medida, sino que se pueden regenerar al final de su ciclo de vida útil. Eso sí, estéticamente, así como la fibra de carbono representa una apariencia tecnológica, esta fibra sustentable muestra un aspecto más relacionado con la naturaleza, no solo por su color, sino también por su textura.

