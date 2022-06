Agregarán vibración a los autos eléctricos para que los conductores no extrañen los convencionales

La primera es que, por su concepción misma, el motor eléctrico tiene una aceleración inmediata, pero siempre depende de la presión que se aplique al pedal

Conducir un auto eléctrico es una experiencia que reúne varias nuevas sensaciones simultáneas, que impactan a quién se sienta por primera vez al volante y pisa el acelerador. Podría decirse que son cinco, aunque quizás con el correr del tiempo aparezcan más.

La primera es que, por su concepción misma, el motor eléctrico tiene una aceleración inmediata, pero siempre depende de la presión que se aplique al pedal, si se acciona suavemente, la aceleración será igualmente leve, pero si se pasa esa instancia, presionando con más fuerza hasta llegar al piso, la aceleración será brutal, mucho más fuerte que la de un motor de combustión interna. Es como si fuera un botón y no una fuerza progresiva, se conecta y activa el 100% del torque repentinamente. Por ese motivo, los autos eléctricos tienen valores de torque superiores a los de los motores petroleros.

La segunda sensación que se siente al conducir un auto EV, es el silencio casi absoluto. El motor tiene un sonido muy suave que algunos fabricantes amplifican artificialmente para ser escuchados por el entorno en la calle, pero aun así, dentro del habitáculo, se percibe solo al acelerar fuertemente, y una vez que se estabiliza la velocidad media, deja de ser audible. Algunos fabricantes han introducido un sonido de motor de combustión que se escucha a través de altavoces estratégicamente ubicados en el habitáculo. El Toyota Mirai, auto eléctrico propulsado por pila de combustible de hidrógeno, es uno de esos casos. Al acelerarlo, el conductor siente un motor sonando de acuerdo a su acción sobre el acelerador, pero esta es absolutamente artificial.

Naturalmente, no tener el ruido de un motor, permite que otros sonidos se escuchen con más intensidad, como el de las rugosidades del piso, el dibujo de los neumáticos, y el viento en la carrocería. Por esa razón, además de ser más eficientes en autonomía, se intenta que los autos eléctricos tengan un nivel de insonorización mayor a lo habitual en los automóviles.

La tercera sensación es una combinación de las dos primeras, y es la de sentir que se está por levantar vuelo. Entre la aceleración y el silencio o el tenue silbido del motor eléctrico , quién conduce siente que, si se pudiera accionar un flap como en los aviones, el auto se levantaría del piso. Y esta sensación es causada por la ausencia de vibraciones.

Una vez que decidieron interrumpir el desarrollo de los motores de combustión interna, para focalizarse completamente en la electricidad, uno de los departamentos de desarrollo de Hyundai entendió que ese era un verdadero problema para algunos usuarios.

Según un nuevo documento presentado ante la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU., los fabricantes de automóviles coreanos KIA y Hyundai han elaborado un sistema para que sus autos con propulsión eléctrica vibren artificialmente para simular la sensación en un automóvil con un motor de combustión.

El sistema cambia la intensidad de la vibración virtual dependiendo de la velocidad. Todo se monitorea a través del uso del acelerador, utilizando un modelo extraído de las vibraciones reales de un motor de combustión, el sistema de vibración de sus vehículos eléctricos desarrollará una vibración virtual que se siente en el habitáculo. Tendría en cuenta la sensación que se siente cuando el vehículo está regulando o las sensaciones en las diferentes etapas de transmisión.

Probablemente este sistema de vibraciones tenga poca vida, si es que se alcanza a aplicar a algún modelo. Se trata de acompañar la transición que están viviendo las personas de una tecnología a otra. Así como Toyota ha desarrollado también un sistema de palanca de cambios que no acciona ningún cambio, como suplemento de la conducción de autos eléctricos, que no tienen caja de velocidades, pero muchos usuarios la buscan, aunque más no sea para apoyar la mano sobre ella.

