Tras cinco años de espera, el lujoso auto eléctrico Faraday Future ya tiene su primer modelo rodando

El Faraday Future FF 91 ya tiene su primer auto ensamblado y funcionando. Ahora empieza el compromiso de probar, corregir y fabricar

Mientras los ojos de los más excéntricos compradores de autos lujosos miran el Lucid Air con especial atención, como el auto que desplazará a Tesla Model X entre las berlinas con aires de limousine y motores a batería que superan los 1.000 CV, la startup americana Faraday Future dio un golpe en la mesa del segmento y mostró lo que muchos creían que jamás sucedería, la puesta en marcha del primer auto ensamblado de su imponente FF 91.

El acontecimiento fue inesperado para la industria, porque después de las dificultades financieras que presentó la compañía en 2019 y que obligaron a decretar la bancarrota, pocos creían que podría recuperarse y seguir adelante con el desarrollo de un vehículo que pareció demasiado lujoso, grande y vanguardista como el que pretendían fabricar.

Faraday Future había anunciado 14.000 reservas de su FF 91, pero en verdad ese fue un engaño parcial, porque solo 300 de ellos habían pagado su anticipo, mientras el resto de los eventuales compradores o inversionistas, solo habían mostrado interés en el producto. Esto ocasionó una restructuración de la empresa, y la suspensión o despido de algunos responsables, para recuperar credibilidad.

Un evento que muchos creían que jamás sucedería. El primer auto sale funcionando de la fábrica de California, para empezar el desarrollo

Parte de esa recuperación tuvo un momento clave en los últimos días, porque desde su sede en California finalmente salió el primer automóvil ensamblado y funcionando, para comenzar la etapa de preproducción y ensayos, que permitan mejorar o corregir detalles que terminen dando forma a la verdadera versión final del Faraday Future FF 91, que debería comenzar la producción en serie en el último trimestre de 2022.

El vehículo eléctrico de lujo, mide 5,25 metros de largo, 2,28 metros de ancho y 1,59 metros de altura, con una distancia entre ejes de poco más de tres metros. Su tecnología eléctrica está compuesta por un motor en cada rueda, lo que le permite convertirse en un auto de tracción integral. Entre los cuatro impulsores, alcanza una potencia de 1.062 CV, lo que pone su performance a la altura del más costoso y equipado modelo de Tesla. Gracias a esa potencia, puede acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,4 segundos.

Las primeras pruebas dinámicas fueron a modo de exhibición, aunque el programa de ensayos más exigentes empieza inmediatamente. La producción debería comenzar en el último trimestre de 2022

Las especificaciones iniciales también incluían un pack de baterías de 130 kWh de capacidad con celdas de origen LG Energy Solution, que le permitirán obtener una autonomía de más de 600 kilómetros, y y una potencia de carga pico de 200 kW.

Pero lo que realmente destaca este auto, y lo pone en competencia directa con el auto de Elon Musk, con el Lucid Air o con el Mercedes EQC o EQS según si se lo mire como un Sedán, un Crossover o un SUV, es su equipamiento interior.

El equipamiento interior del FF 91 está basado en confort y muchas pantallas. En total, el habitáculo puede tener hasta 11 de ellas en distintos espacios

El Faraday Future FF 91 tendrá 11 pantallas con una superficie de visión total de más de 100 pulgadas. Las de mayor dimensión son dos, y están en la consola central, que no tienen intervención en la conducción del auto, ya que quien está al volante, tiene una tercera pantalla más pequeña exclusivamente para su uso. Adicionalmente, otras de menor tamaño controlan las funciones de confort para los demás pasajeros del automóvil.

Una de las distinciones que más atracción generaron de este modelo de lujo, es que los asientos traseros siguen los principios básicos de un estudio de la NASA que dice que, en estado de ingravidez, el cuerpo humano adopta de forma natural una postura corporal neutra.

Así, los ocupantes de las plazas posteriores dispondrán de unas butacas capaces de adaptar su forma y dureza o suavidad de acuerdo con la distribución ideal del peso de su cuerpo. Tanto los asientos delanteros como los traseros cuentan además con calefacción, ventilación y función de masaje.

A partir de un estudio de la NASA, los asientos traseros adaptan su dureza y forma de acuerdo al cuerpo del ocupante

Las promesas siempre son eso, promesas. Pero cuando alguien no cumple o falsea información sobre el resultado de sus movimientos, cuesta un poco más creerle. Poner un auto en movimiento, que demuestre que todos los bocetos, renders y maquetas previas existen en un auto real, es un paso adelante. Ahora tienen un plazo de hasta 10 meses para probar el prototipo, definir el modelo final y empezar la fabricación. Una postergación estilo Tesla con el Cybertruck no puede compararse, porque esta compañía todavía no ha vendido un solo auto y Tesla es el mayor vendedor de autos eléctricos del mundo.

