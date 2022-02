Morgan Super 3, siempre hay compradores para un clásico disruptivo

El nuevo Morgan Super 3, es la versión moderna de un clásico de los años 20, con la tecnología de hoy

Diseño clásico, tecnología moderna. Un siglo después de la aparición de aquel primer auto de tres ruedas que causó un gran impacto para los ingleses, el Morgan Three Wheeler vuelve a aparecer en 2022. Para muchos, la historia podría asemejarse a la del Ford T, un auto creado para permitir que muchas personas pudieran acceder a tener su propio vehículo debido a su bajo costo.

Además, fueron contemporáneos, porque mientras el auto creado por Henry Ford nació en 1908, el Morgan empezó a escribir su historia en 1909. El auto fue una idea de Harry Frederick Stanley Morgan, quién creyó que una carrocería tubular con dos asientos, un motor de dos cilindros en V y solo tres ruedas, podía resultar.

El Morgan Super Sport de 1934, la versión más elaborada del primer auto, nacido para darle la posibilidad de moverse a motor a las personas con menos recursos económicos

Y resultó, porque el Three Wheeler se convirtió en un símbolo de la industria automotriz de las islas británicas, a punto tal que en 1934 originó que se evolucione hacia el Morgan Super Sport , aunque con otro perfil, más orientado a la diversión y el lujo de los detalles. Desde 1940, Morgan se dedicó a fabricar principalmente el 4/4, que fue sin dudas el automóvil más famoso de la marca a lo largo de toda su historia. El Three Wheeler tuvo además una versión de cuatro plazas antes de ser discontinuado en los años 50. Pasó a ser un auto de nicho, siempre hecho a mano y solo por pedido. Se transformó en un objeto muy buscado como un clásico único en su tipo.

En 2011, Morgan Motor Company Ltd decidió relanzar el Three Wheeler en una edición especial llamada 3 Wheeler P101 , a modo de homenaje del auto original. El nuevo Morgan de tres ruedas tenía otra vez un motor bicilíndrico en V, pero ahora mucho más potente, de 1.9 litros capaces de entregar 82 CV de potencia y alcanzar una velocidad máxima de 185 km/h. Por su bajo peso, tenía una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos. Esa segunda edición del automóvil ya era un auto muy costoso, con un precio de 53.300 dólares.

En 2011 volvió a fabricarse el Morgan, ahora llamado Three Wheeler, con un motor de 82 CV que le permitía llegar a 185 km/h. Todavía mantenía el motor delante del eje con su clásica forma V2

Fue a mediados de 2021, cumpliendo una década desde su relanzamiento, que se fabricó el último de los Morgan 3 Wheeler P101. A modo de despedida tuvo una decoración Targa muy particular. La normativa de emisiones dio el golpe de muerte al motor V2, y así terminó un ciclo inolvidable, que dará mucho más valor a los 2.500 Morgan 3 Wheeler que se produjeron en ese tiempo. Prometieron reconvertirlo para regresar con una propulsión amigable para el medio ambiente.

Un clásico que ahora es auto de nicho. Ya no es de colección, y menos aun por sus prestaciones y equipamiento

Pues lo hicieron muy rápidamente, porque acaban de presentar el Morgan Super 3, que es la revolución total no solo por la motorización, sino por el concepto de construcción. El chasis es un monocasco que está construido es aluminio, para hacerlo liviano y rígido a la vez, que pesa solo 635 Kg. Para hacerlo emplearon un sistema particular, por el cual el metal se calienta a casi 530° C y se presiona contra un molde, una técnica que Morgan utilizó anteriormente en el Aero GT. El monocasco hace que el Super 3 sea mucho más fuerte que cualquiera de sus predecesores de tres ruedas.

La nueva criatura de los amantes de los autos retro, tiene ahora un motor Ford EcoBoost turbo de tres cilindros y 1.5 litros de 118 CV que genera 149 Nm de torque, y se transmiten a una sola rueda trasera a través de una caja de velocidades Mazda de 5 marchas. Acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos y alanza una velocidad final de 208 km/h.

Interior elegante y de calidad Premium. El nuevo Morgan Super 3 se puede personalizar completamente a gusto del dueño

Y algo muy particular. El motor ya no está delante del eje anterior sino detrás, equilibrando el peso para un andar más seguro y armónico. Los detalles se pueden pedir a gusto del propietario. Todos los relojes son digitales y tiene una cantidad de portaobjetos internos y externos que hacen del auto, un modelo más especial aún. Por supuesto ya no es un auto de colección sino un auto moderno, performante y de calidad Premium, incluyendo su precio. Porque para tener uno hay que encargarlo haciendo un pago de 57.000 dólares.

SEGUIR LEYENDO