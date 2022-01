El motorhome de Leonardo DiCaprio también merece un Oscar

Leonardi DiCaprio se hizo contruir uno de los motorhomes más lujosos. Un casa de 5 estrellas sobre ruedas que vale 1,5 millones de dólares

En general, la excentricidad juega un papel definitivo en muchos de los bienes de las estrellas del mundo del espectáculo, especialmente los que provienen de la glamorosa Hollywood. Aunque ha habido excepciones muy resonantes, como el Airstream Model 34 Limited, que subastó en julio pasado Tom Hanks, donde la austeridad y sencillez dominaban la escena. En el otro extremo, Will Smith mostraba orgulloso “The Heat”, un semirremolque de dos pisos, que tenía completamente vidriada la planta superior, y estaba equipada con tanto lujo como cualquiera pudiera concebir con dejar volar la imaginación.

El trailer Airstream Model 34 Limited de Tom Hanks, en el extremo opuesto de DiCaprio y Will Smith

Leonardo DiCaprio quedó a mitad de camino, pero no por lujo, sino solo por superficie. Le encargó hace más de diez años a la empresa King Kong Production Vehicles, un gran tráiler de un solo nivel que no fuera un motorhome autoportante, así que durante el tiempo que lo utilizó antes de ponerlo a generar renta, se llevaba con un generoso camión tractor. Exteriormente, salvo por su color exterior dorado, no llama demasiado la atención. Pero el confort está adentro, que es donde vale la pena tenerlo, y ahí sí se parece más a la versión Camper de Will Smith que a la de Tom Hanks.

La casa rodante que le construyó en 2009 la empresa de David Rovsek, “es uno de los remolques más grandes que existen y uno de los más lujosos del mundo”, según sus propias declaraciones a Bloomberg, uno de los pocos medios que pudo acceder al interior de la casa rodante 5 estrellas. “Leonardo DiCaprio sólo espera lo mejor y eso es lo que ofrecimos”, explicó.

Si bien el color dorado da una imagen de magnificencia, exteriormente el motorhome de DiCaprio no aparenta el lujo de su interior

El motorhome tiene 16 metros de largo, y es extensible en cuatro posibles zonas distintas. Además tiene otras cuatro salidas, que generan más amplitud y flexibilidad en su interior. Tiene una gran sala de estar o living, un comedor, cocina profesional hecha a medida, con una barra de bar como separación, y un dormitorio tipo suite.

Pero la calidad de su equipamiento es lo que se destaca, con pisos de losa radiante, techo espejado pensado para expandir más la iluminación, siete pantallas entre TV y control táctil de todas las funciones, desde la música y el clima, hasta monitor de cámaras exteriores, y un baño tuvo un costo de 45.000 dólares, porque demandó dos semanas para poder construirse con unos insertos de cerámica artesanal y vidrio reciclado que lleva en el revestimiento de la ducha.

El baño en suite es una de las zonas más excéntricas, particularmente la ducha, que costó 45.000 dólares por su revestimiento artesanal

En ese mismo baño, también hay una pantalla de TV del lado de atrás de la puerta para la zona privada. Además de sillones de cuero y piel, alfombras y detalles de madera laqueada y mármol, tanto en la suite como en el living, dos grades estufas de leña con vidrio templado, dan una calidez adicional al motorhome.

El dormitorio en suite, el lugar más privado del actor de Hollywood en su casa de lujo sobre ruedas

El Motorhome está valuado en 1,5 millones de dólares, pero como DiCaprio no lo utiliza tanto en el último tiempo, la solución que encontraron ambas partes para que genere renta y no costo, es alquilarlo. Así, por la suma de 6.000 dólares a la semana, cualquier fanático del cine y del camper, puede sentir que por momentos, tiene algún punto de contacto con una estrella de Hollywood.

