Thundertruck: el todoterreno que intenta competir y superar al Tesla Cybertruck

El Wolfgan L.A. Thundertruck EV, un vehículo multipropósito capaz de tener hasta 6 ruedas, con energía eléctrica y solar

A medida que pasa el tiempo, el concepto de utilizar una plataforma compuesta por un piso destinado a alojar una batería, y un motor eléctrico en cada extremo para impulsar una rueda, parece ser el trampolín de despegue para diseñar vehículos de los más diversos propósitos.

El auto eléctrico permite eso, dejar mucho más espacio libre, para pensar formas audaces que no se choquen con necesidades mecánicas inevitables.

Partiendo de ese punto, están los diseñadores más osados y los más conservadores, pero los ingenieros son los que pueden generar cambios de paradigma para la movilidad con soluciones novedosas que aprovechen mejor esa plataforma.

Tesla Cybertruck, la pick-up eléctrica que parece haber servido de inspiración para el Thundertruck EV

Elon Musk fue probablemente el primero en avanzar con formas distintas cuando mostró al mundo el prototipo de su pick-up eléctrica, la popular y esperada Cybertruck . En otras corrientes de diseño, su principal competidor, Rivian, ya ha mostrado un prototipo de Van para repartos urbanos que también se ha aprovechado de esas libertades de espacio que genera el vehículo impulsado por baterías.

En la otra costa del océano Atlántico, dos proyectos nacidos en los Países Bajos, tomaron el mismo concepto, pero le incorporaron extensor de rango a las baterías, gracias a incorporar energía solar. Se pudo ver en el automóvil llamado Lightyear One y con el concepto de casa rodante autoportante llamado Stella Vita.

Lightyear One, un auto eléctrico que carga sus baterías con energía solar mientras va funcionando

En EE.UU. alguien decidió juntar algo de Tesla y algo de los holandeses, y crear un vehículo todoterreno eléctrico y solar con formas agresivas y disruptivas, al que además lo dotaron de un sistema por el cual se puede usar con cuatro ruedas, o adicionarle un tren extra y tener un vehículo de seis ruedas. Su nombre es Wolfgan L.A. Thundertruck EV, lo que también genera una asociación inconsciente con la pick-up eléctrica de Tesla.

Wolfgan L.A. Thundertruck EV

Wolfgang L.A. es una agencia y consultora independiente radicada en Los Ángeles, California, muy famosa por trabajar para grandes marcas de todos los rubros en todo el mundo. Pero cuando comenzó el Covid-19 y se paralizó la actividad, decidieron utilizar el tiempo ocioso de manera productiva.

Crearon un departamento llamado IP (Incubating Products) para ya no solo ser soportes publicitarios de otras ideas, sino para desarrollar también productos propios. Así se decidieron por entrar al mundo de la movilidad con un proyecto tan audaz como la forma de este vehículo.

Wolfgan L.A. Thundertruck EV, podría acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos

El Thundertruck es un verdadero camión, como se las llama a las a las pick-up del segmento más grande del mercado. Su diseño destaca ángulos y diagonales, un gran despeje del piso de 36 cm, con una versión inicial de 4 ruedas motrices y propulsión completamente eléctrica. Tiene un motor en cada tren, logrando entre ambos, una potencia de 811 CV con un torque de 1.085 Nm.

Esta potencia le permitiría acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos, aunque por sus características de vehículo off-road, no pareciera ser necesario. La autonomía de sus baterías, le permiten alcanzar los 640 km.

El Wolfgan L.A. Thundertruck EV con el techo solar extendido, para cargar baterías, dar sombra o alimentar un campamento sin usar la energía eléctrica reservada para su funcionamiento

Sin embargo, lo que más llama la atención es que tiene la capacidad de agregar un tren de ruedas más, pasando a ser un 6x6, ya que todas las ruedas tienen tracción. La operación es sencilla y extiende la carrocería hacia atrás de 5,25 metros, a 6,46 metros de largo, permitiendo también ganar capacidad de carga en la caja carrozada. En esta versión, con un motor extra, la potencia se incrementa a 940 CV, y la autonomía de casi 900 km. Esta versión tiene un peso de 3.400 kg.

Vista aérea del Wolfgan L.A. Thundertruck EV con las pantallas solares extendidas

Pero eso no es todo, porque la otra cualidad distintiva del Thundertruck EV, es que cuenta con un techo de paneles solares extensibles, que permiten sumar carga a las baterías cuando el vehículo está detenido.

Eso lo hace más aventurero aún, porque permite recargar las baterías al mismo tiempo que generar zonas de sombra a su alrededor, ideales para camping, o bien usar ese techo para usar la energía fotovoltaica para el uso de electricidad que sea necesaria, sin consumir la de propulsión del vehículo.

Interior del Wolfgan L.A. Thundertruck EV, que icluye un control por holograma de un dron

De su interior no se ha descubierto mucho todavía. Lo que han mostrado es un monitor que se extiende en un formato extremadamente ancho desde detrás del volante hasta la consola central. El volante, que no es redondo, está conectado a la columna de dirección a través de un solo rayo, una pantalla de visualización frontal muestra la información más importante en el parabrisas con un sistema de Head up Display.

En la consola central se encuentran los botones selectores de transmisión y una pantalla de información holográfica con la que se puede controlar incluso un dron que es parte del equipamiento de esta particular pick-up eléctrica pensada para la aventura.

