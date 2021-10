“Modo cangrejo”: el auto que gira sus ruedas 90 grados

El Hyundai Mobis e-corner nació como idea en 2018 y se ha desarrollado hasta este proyecto actual que está en fase de ensayos con resultados parciales muy alentadores

Colocar un motor por rueda es algo que ya se ha visto en autos eléctricos de varios fabricantes. Sin dudas, esa solución genera mucha mayor amplitud de superficie para distintos usos que se le puedan dar a los vehículos, y es la razón por la que la mayoría de este nuevo tipo de automóviles que invaden el mundo casi diariamente, no tienen demasiado voladizo, esto es la superficie que está por delante de la ruedas delanteras y por detrás de las traseras.

El concepto es un rectángulo con una rueda en cada esquina, y en el medio, lo que se le ocurra al diseñador o lo que pida el usuario. Esa es una plataforma tipo que se podrá ver cada vez con mayor frecuencia, donde el piso es la batería y sobre ella, empieza el habitáculo.

En una superficie realmente reducida, el e-corner puede girar 180 grados y moverse longitudinal y trasversalmente sin problemas

Para Hyundai Mobis, una empresa subsidiaria del Grupo Hyundai Motor, esa plataforma es más flexible aún, porque puede transformarse en un rectángulo más largo y angosto, o en un cuadrado perfecto, cuyo ancho, acorde a las dimensiones que se requieren para circular por las calles y rutas, determinará su largo.

Sin embargo, esta solución no es caprichosa ni es aislada. Es parte de un plan más ambicioso que consiste en darle rotación de 90° a las cuatro ruedas, aprovechando que están en los extremos de la superficie, y que no tienen vinculación alguna entre sí. Y esa es una verdadera innovación , que no es nueva, pero hasta ahora no ha sido desarrollada completamente por otros fabricantes, y que además de ser muy práctico para moverse en las grandes ciudades, aporta parte de una solución que es necesaria para ordenar el tránsito.

El sectreto del e-corner es la indepencia total de cada rueda, con su propio motor, freno y suspensión sin vinculación mecánica con el resto del auto

Este sistema podría denominarse “modo cangrejo”, porque permite que un auto pueda estacionar en un lugar casi del mismo tamaño del vehículo, sin necesitar ese espacio extra que siempre se utiliza para hacer las maniobras. Con solo detenerse en forma paralela al mismo, únicamente hay que rotar las cuatro ruedas y el auto se deslizará transversalmente al sentido de la circulación, encajando en una sola maniobra en el lugar elegido. Además de ocupar menos espacio, que cada vez son más escasos en los grandes centros urbanos, no generará la clásica demora del tránsito que debe detenerse para esperar que un automovilista haga sus maniobras de estacionamiento.

El dsplazamiento lateral es probablemente la mayor solución del e-corner para una mejor movilidad urbana

El proveedor de soluciones coreano lleva décadas trabajando en el desarrollo de sensores, software de control y otros elementos específicos para vehículos electrificados como chasis, frenos, suspensiones o sistemas de dirección. Porque como se ha dicho, no hay vinculación alguna entre cada rueda, todas tienen independencia para funcionar, entonces la gestión es completamente electrónica. Y por ese motivo, esta plataforma es perfecta para los vehículos autónomos, ya que no habrá necesidad de un volante que, por ejemplo, determine el ángulo que deben tomas las ruedas según el giro que deban dar. Conducirlo a través de un volante, requeriría una inteligencia artificial más compleja, que se adapte a las maniobras que una persona realice, las cuales pueden ser bruscas o imprevistas, lo que complejiza el desarrollo.

De todos modos, si sus planes se cumplen, con el lanzamiento de una plataforma “tipo skater” basada en la tecnología de su e-corner ya para el año 2023, se estaría dando un paso de gigante en el desarrollo de vehículos multifunción o PBV (Purpose Built Vehicle). Las aplicaciones imaginadas para estos vehículos son de lo más variadas, y van desde un simple auto para que sea utilizado como transporte personal, hasta un vehículo de reparto o una ambulancia, cuya maniobrabilidad es clave muchas veces para acceder a una emergencia médica que evite trastornos a un paciente que debe ser movilizado lo menos posible.

Las ruedas pueden girar hasta 90 grados, pero también pueden hacerlo a 45 grados y generar un giro de 180 grados del automóvil en una superficie muy reducida

El objetivo de Hyundai Mobis con este e-corner, es proporcionar una solución de movilidad definitiva para vehículos multifunción para el año 2025. Si tendremos autónomos en tan solo cuatro años en el mundo, es la pregunta que por ahora no tendrá respuesta.

