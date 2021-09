Ni autos, ni motos, ni triciclos: 10 vehículos que no encuadran en ninguna categoría

No tienen una segmentación especial, pero son muy divertidos de manejar porque transmiten sensaciones similares a las de una moto o un auto de carreras, para andar por las calles

Hay autos que no se pueden encasillar en una categoría determinada. No son autos convencionales porque no tienen toda una carrocería concebida como las que se ven en las calles. No son motos porque tienen más de dos ruedas. Si tienen tres ruedas son triciclos, pero si tienen asiento y volante no lo son. Sin embargo, están pensados para generar las sensaciones de una moto por no tener techo ni demasiada carrocería alrededor, con mucha más seguridad.

Como no tienen un nombre, no pueden ser clasificados, pero sí pueden circular por las calles y rutas, y se pueden comprar para disfrutar sensaciones de libertad y vértigo. Son autos especiales.

Caterham Lotus Seven

Podría decirse que es el que más se parece a un auto, pero no tanto por su fisonomía, sino por su tradición y formas conocidas. Se produce hace más de 60 años. Es el espíritu del Lotus Seven, el precursor de estos vehículos. En sus múltiples variantes, es un deportivo de dos plazas, de diseño retro, con múltiples motorizaciones, aunque siempre conservando el diseño interior y la tracción trasera. Es una opción intermedia entre un Polaris y un KTM, que ronda los 35.000 euros. El Caterham es el punto de partida de todos estos vehículos que buscan dar vértigo y sensaciones únicas a su conductor.

Ariel Atom 500

Conceptualmente el Ariel Atom es como un auto de fórmula en el que no hay mucha carrocería rodeando al piloto o conductor. Es un chasis tubular sumamente rígido y muy liviano, precisamente porque no tiene nada que no sea absolutamente necesario para que funcione. Está impulsado por un motor 2.0 litros de 320 CV con un torque de 420 Nm. Puede llegar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos.

Ariel Nomad

Producido por la misma marca, el Nomad es un concepto similar al Atom pensado para salir del camino . No es un 4x4 pero tiene mayores refuerzos en chasis y suspensiones de mayor recorrido y una jaula de seguridad que cubre la cabeza. El motor es un 4 cilindros de 2,4 litros con 294 CV, aunque hay una segunda versión, Nomad R, que alcanza los 340 CV.

KTM X-Bow

Conceptualmente va por el mismo camino que el Ariel Atom, por ser un dos plazas muy liviano, sumamente rígido y con una posición de manejo de auto de fórmula. Quizás estéticamente sea más elaborado por sus apéndices de carrocería que lo hacen ver más completo y no tan desnudo como aquel. Además tiene versiones con techo e incluso versiones con una carrocería completa, para correr carreras en un circuito. Su potencia en la versión sin techo para la calle, alcanza los 285 CV.

BAC Mono

Una vez superada la franja de autos para calle con un costo de unos 50.000 euros, el BAC mono pasa a jugar en una clase superior que duplica ese precio. Es un monoplaza construido en fibra de carbono y grafeno, lo que permite que apenas pese 570 Kg y tenga performances muy superiores también. El motor de 332 CV con un torque de 400 Nm, le permite llegar de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos.

Polaris Slingshot

Aparecen las novedades de no tener 4 sino 3 ruedas con el Polaris Slingshot. Como el concepto de los anteriores, tiene dos plazas y no tiene techo. El tren de dos ruedas es el delantero y detrás del habitáculo está la única rueda trasera. Las versiones más económicas tienen una potencia de unos 180 CV y las más performantes llegan a 205 CV. Como accesorio, se puede comprar un techo rígido pero liviano para cubrir a los ocupantes de las inclemencias climáticas. Su costo en la versión más barata es de 16.000 euros.

Morgan EV3

Era un proyecto ambicioso que la pandemia dejó al margen de ser concretado. Se trataba de otro modelo que apelaba a las tres ruedas como característica, y a formas clásicas como distinción. Pero lo más saliente era que se trataba de un proyecto eléctrico 100%. Tenía una potencia baja de 63 CV, con lo que no era muy ágil en aceleraciones y velocidad, aunque llegaba a los 150 km/h. Su batería de 21 kWh le otorgaba una autonomía de 240 kilómetros.

Vanderhall Edison2

Como el Morgan, se trata de otro vehículo de tres ruedas eléctrico, pero con mucha mayor potencia y autonomía. Su motor alcanza los 180 CV, llega de 0 a 100 km/h en 4 segundos y llega a una velocidad máxima de 160 km/h. La autonomía de su batería de 30 kWh le permite funcionar por 320 kilómetros.

Can-Am Trike

Se los denomina Trike y es una moto de tres ruedas o triciclo, porque la posición de conducción es montado como en una motocicleta, con las piernas alrededor del asiento. Hay desde modelos pensados para el off-road a otros de marcado carácter deportivo, así como ejemplares pensados con el máximo confort en mente para hacer largos viajes por carretera. Está disponible desde 11.099 euros.

Rauda Díscolo 01

Este es el automóvil argentino que se encuadra en este tipo de vehículos pensados para el disfrute de las sensaciones de la velocidad. Su creador es el constructor argentino Héctor Pérez, de una vasta experiencia en automovilismo deportivo. Al revés de Morgan, la pandemia fue el punto de partida del proyecto. Es un chasis tubular con suspensión independiente en ambos trenes y es tracción trasera. El motor es un 4 cilindros de 2 litros y 170 CV.

El Rauda Díscolo 01 en su estado actual. Sólo restan los plásticos y las pruebas finales de frenado y slalom para obtener la homologación y poder ser presentado para su venta al público

El auto pesa apenas 680 Kg lo que le da una agilidad y velocidad notables. Además tiene neumáticos grandes, 255/40 de 18 pulgadas. Al ser fabricado dentro de la legislación de Autos artesanales, se podrá patentar y circular libremente por las calles. Está en proceso de ensayos y homologaciones, y su fabricante estima que podría estar listo para ser presentado antes de fin de 2021.

