Controlar un auto con la mente podrá ser posible gracias a la inteligencia artificial

El Mercedes Benz Vision AVTR Concept es una de las atracciones de la IAA Mobility 2021 en Múnich

Ser el pasajero de un auto desde el asiento del acompañante puede resultar una gran comodidad , porque te llevan sin tener que conducir, o puede ser una verdadera tortura si quién está a cargo del volante, no conduce como te gusta o no transmite seguridad en sus maniobras. Más de uno se ha encontrado alguna vez, viajando en el asiento del acompañante, pisando el freno inexistente, o corriendo el cuerpo hacia un lado, si se viene encima otro auto o se supera a uno pasando demasiado justo en el espacio libre.

¿Cuántas veces has querido tener un control mental sobre el automóvil que no conduces para poder hacer lo que crees que hay que hacer, pero está en manos de otro? Bueno, parece que los sueños se hacen realidad, y si bien todavía faltan años para que esa tecnología llegue a nuestras manos, al menos está al alcance de la vista en el Salón de Múnich, la IAA Mobility 2021, de la mano de Mercedes Benz.

El auto del futuro tiene nombre, y no es Avatar, como su fisonomía y funcionalidad parece insinuar, sino Mercedes-Benz Vision AVTR Concept. Se trata de la interpretación de la marca alemana sobre como en un futuro aun algo lejano, podría existir una conexión entre vehículo y conductor: una interacción avanzada y orgánica entre la máquina, el ser humano y la naturaleza.

Usar el sentido del pensamiento para programar un destino en la computadora de a bordo, elegir una determinada estación de radio o una playlist del sistema de audio, o cambiar la luz ambiental, son algunas de las cosas que se pueden realizar a través de la interfaz cerebro-computadora (BCI): una nueva forma de control e interacción persona-vehículo, al más puro estilo de los protagonistas de la película Avatar.

Formas tan innovadoras como las cualidades tecnológicas de un auto muy futurista

La tecnología BCI funciona de forma completamente independiente del habla y el tacto , por lo que abre posibilidades inimaginables para el futuro. El usuario solo debe colocarse el dispositivo sobre la parte posterior de su cabeza, como una vincha de tenista, y tras un proceso de calibración que puede demandar un minuto, el dispositivo analiza y mide sus ondas cerebrales y activa una función definida. Cuanto más fuerte sea la concentración, aseguran que la interacción será más rápida y precisa, es decir más efectiva.

La tecnología BCI actúa a través de un sensor que se coloca detrás del cerebro, pero requiere que el conductor mire ciertos puntos en el tablero, como código de comunicación entre auto y conductor

Pero no hay que creer en magia, porque la Inteligencia Artificial, herramienta que se utiliza para programar todo lo que el auto debe hacer, no interpreta los pensamientos del ser humano para actuar en concordancia, porque si el conductor empieza a pensar en qué tiene ganas de comer en la cena, el auto no sabrá que hacer . La interfaz BCI funciona a partir unos puntos de luz en el tablero, sobre los cuales debe focalizarse el conductor, de modo tal que el sistema reconoce cual punto se está mirando y ejecuta una acción preestablecida.

A partir de esta tecnología, desaparece completamente el volante, y se reemplaza por un elemento de control multifuncional en la consola central . Se coloca la mano sobre ese joystick y el interior cobra vida cuando el vehículo reconoce al pasajero por su frecuencia cardíaca.

El comando central tipo joystick lee la mano del conductor y según sus pulsaciones cardíacas interpreta quién está al comando

El nombre de este concept que imita la conexión neuronal entre los Na’vi significa “transformación avanzada del vehículo” y con su diseño en forma de arco alargado y el uso de materiales sostenibles y reciclados en el interior, encarna la visión de los diseñadores, ingenieros e investigadores de tendencias de Mercedes-Benz para la movilidad en un futuro lejano.

Finalmente, dejada de lado la cualidad única de leer el pensamiento, el Vision AVTR Concept es un vehículo autónomo, que se impulsa con un motor eléctrico de 110 kW/h capaz de erogar 470 CV y una autonomía de 700 km. La batería es a base de grafeno y es completamente reciclable . El AVTR también cuenta con un interior de cuero vegano, que está hecho también con materiales reciclables. Y otra curiosidad innovadora que se vio alguna vez en los bocetos que se asociaban con el prototipo de auto de Apple, las ruedas pueden moverse en diagonal y hacia los lados, además de hacia adelante y hacia atrás, lo que facilita mucho el estacionamiento.

Las ruedas tienen una forma tal que pueden girar hacia adelante y atrás, pero también hacia derecha e izquierda o en diagonal

Ahora, finalizada la lectura, por más que piense y se focalice en ir a la próxima nota de infobae, tendrá que usar un dedo si está en un teléfono móvil o el mouse si está en una computadora personal. Por el momento, la Inteligencia Artificial que interprete nuestro pensamiento, no está disponible para el uso cotidiano.

