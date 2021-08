Bugatti fabricará en 2024 el auto más potente del mundo

La primera imagen del Bugatti Bolide era la de un Concept Car, que ahora se ha transformado en un auto que saldrá a la venta en una exclusiva producción de 40 unidades

Así como Enzo Ferrari exigió que antes de dejar este mundo quería fabricar el súperauto más rápido del mundo y en agosto de 1987 apareció la famosa Ferrari F40 para romper con todo lo conocido, Bugatti ha tomado el mismo desafío como propio y ha decidido transformar el auto de concepto que presentó casi un año atrás bajo el nombre de Bolide, en un auto de producción.

Ese fue el anuncio que sorprendió a todos los concurrentes de la Quail, la prestigiosa muestra de autos deportivos que se llevó a cabo el pasado fin de semana en California, como parte de la Monterey Car Week.

Stephan Winkelmann, presidente de Bugatti, durante la presentación del Bolide

“El Bolide generó mucho entusiasmo e intriga el año pasado. Tras su presentación, un número importante de entusiastas y coleccionistas nos pidieron que desarrolláramos el Bolide experimental como vehículo de producción. Me sorprendieron absolutamente las reacciones y los comentarios de los clientes de todo el mundo”, fue la introducción de Stephan Winkelmann, presidente de Bugatti, quién hizo el anuncio parado delante del Bolide Concept Car de octubre de 2020 y un impresionante Chiron Súper Sport.

Pero a no soñar demasiado, porque el Bolide será un auto tan exclusivo que sólo 40 magnates podrán comprarlo, ya que será esa la cantidad de unidades que se producirán, y tendrán un precio de 4.000.000 de euros. Pero además habrá otra limitación. El hypercar de Bugatti no podrá circular por las calles, será solamente un auto para andar en circuitos.

Gran difusor trasero y un alerón de grandes dimensiones, para darle al Bolide tanta carga aerodinámica como necesite

La explicación se puede encontrar en la esencia misma del auto. Será tan potente y tan liviano, que no podría ser homologado para circular por las calles , básicamente por una cuestión de seguridad.

El motor es el mismo del Chirón, es decir un W16 de 8 litros con una configuración extrema de cuatro turbocompresores que lo llevarán a alcanzar los 1.850 CV con combustible 1109 octanos, aunque esa no será la potencia que tendrá el auto de producción, ya que el mismo motor adaptado electrónicamente para funcionar con combustible de 98 octanos, que permitirá a los propietarios de los Bolide usarlos en cualquier parte del mundo, tendrá “apenas” tendrá 1.650 CV.

El motor es el famoso 16 cilindros en W, que entregará 1.650 CV a través de cuatro turbos

Pero si ese número asusta, mayor es la sorpresa al conocer que tendrá 1.600 Nm de torque, y que el peso del automóvil es apenas 1.450 Kg, lo que permite alcanzar una relación peso/potencia de 0.9 Kg/CV. De este modo, el Bolide tendrá una aceleración de 0 a 100 de tan sólo 2,17 segundos, mientras que para llegar a 200 km/h empleará 4,36 segundos. ¿Entonces cuál será su velocidad máxima? Tome aire e imagínelo. Sí, superior a 500 km/h. Para llegar de 0 a 500 km/h, se anuncia un tiempo de 20,16 segundos.

La versión experimental de 1.850 CV tenía una relación peso potencia mejor aún, ya que el auto era más potente y más liviano, y ese coeficiente llegaba a 0.67 Kg/CV.

Para ser tan liviano como un auto convencional de calle, el Bolide tiene un chasis de fibra de carbono y la configuración de un auto de Fórmula 1

Estas son las razones por las que ese auto no podrá circular por las calles . Sencillamente porque no habría seguridad para nadie, ni la de quién lo conduzca, ni el entorno. Acelerar y que los 1.650 CV estén disponibles con la brutalidad de cuatro turbos a partir de las 2.200 RPM, requiere estar derecho y en una pista de carreras, no en una esquina de una avenida, por ancha y lisa que sea su superficie.

De todos modos, para garantizar la máxima seguridad durante la pura experiencia de conducción en circuitos, Bugatti ha desarrollado una serie de nuevos componentes. Las características de seguridad incluyen compatibilidad con el sistema HANS, un sistema automático de extinción de incendios, reabastecimiento de combustible a presión con una válvula de combustible, bloqueo central de las ruedas y un sistema de cinturón de seguridad de seis puntos.

Interior minimalista y austero. Lo menos posible para que el auto sea tan liviano como 1.450 Kg.

El interior del Bugatti Bolide tiene capacidad para dos pasajeros. Las butacas son de competición, y están separados por un bloque de fibra de carbono en cuya parte superior se encuentran los únicos mandos de la consola central. El volante presenta una forma similar a los de los autos de Fórmula 1, con muchas funciones en el mismo dispositivo y solo hay una pantalla digital como tablero, en la que el conductor puede consultar diferentes valores de funcionamiento.

El Bolide en la Quail de California, donde se anunció que saldrá como auto de producción en 2024 para solo 40 propietarios

Bugatti entregará el auto recién una vez que sus propietarios hayan superado varias clínicas de manejo en pista, ya que consideran que es necesario aprender a manejarlo a partir de una técnica de conducción determinada. Según el anuncio, el auto se comenzará a fabricar en los próximos meses pero comenzarán a entregarse las unidades recién en 2024.

¿Podría decirse que el Bugatti Bolide será el auto más potente de la historia? Posiblemente. Porque este auto no tiene propulsión eléctrica o híbrida, jamás antes se fabricó un auto tan potente, y probablemente jamás se vuelva a hacer otro igual.

