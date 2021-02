Hyundai busca nuevos caminos con el desarrollo de un prototipo de máxima movilidad sin tripulación

El prototipo busca avances para el futuro de la movilidad (Hyundai)

La industria automotriz no solo desarrolla y produce autos para el uso cotidiano sino que también busca nuevas alternativas en otros conceptos de la movilidad. Así como en el 2000, Honda presentó a ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) que era un robot humanoide que pretendía ayudar a las personas que carecían de movilidad completa en sus cuerpos y acercar a la juventud a estudiar ciencias y matemáticas, ahora llegó el turno de Hyundai que mostró a TIGER.

El Transforming Intelligent Ground Excursion Robot (TIGER) es el segundo vehículo de máxima movilidad (UMV) de la compañía y el primero diseñado para ser comandado sin tripulación. Este modelo tiene como objetivo transportar varios tipos de carga útil mientras viaja por terrenos desafiantes.

New Horizons Studio de Hyundai Motor Group, con sede en Mountain View (Estados Unidos), California fue el que dio el puntapié inicial para el desarrollo, a fines de 2020, de este UMV basándose en el liderazgo en investigación de Silicon Valley y otros centros de innovación.

“Los vehículos como TIGER y las tecnologías que lo sustentan nos brindan la oportunidad de impulsar nuestra imaginación”, dijo el Dr. John Suh, director de New Horizons Studio. “Buscamos constantemente formas de repensar el diseño y desarrollo de vehículos y redefinir el futuro del transporte y la movilidad”.

Esta preparado para usar sus cuatro ruedas o que sus extremos se transformen en patas (Hyundai)

El vehículo conceptual muestra su capacidad en terrenos remotos e inaccesibles

Las capacidades de TIGER están diseñadas para funcionar como una plataforma de exploración científica móvil en lugares extremos y remotos. Basado en una arquitectura de plataforma modular, sus características incluyen un sofisticado sistema de locomoción de piernas y ruedas, control direccional de 360 grados y una gama de sensores para observación remota. También está destinado a conectarse a vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Un gran espacio de carga alojado dentro de su cuerpo esta preparado para transportar mercancías o desplegarse para entregar paquetes de ayuda en situaciones de emergencia. Además, la articulación pierna-rueda permite abordar una variedad de situaciones extremas mientras mantiene la carga útil más nivelada que un vehículo terrestre típico.

Con las piernas retraídas, se conduce como un vehículo con tracción en las cuatro ruedas y está en su modo más eficiente porque se mueve por tracción. Pero cuando el vehículo se atasca o necesita viajar sobre un terreno que es difícil solo para las ruedas, usa su capacidad para caminar para despegarse o viajar más fácilmente sobre ese terreno.

Esta pensado para que pueda transitar por cualquier camino (Hyundai)

Al igual que Elevate, el otro vehículo terrestre transformador de cuatro patas y ruedas de Hyundai que se presentó en el CES 2019, el TIGER comparte características similares, como sus patas y ruedas. La diferencia entre ellos es que, mientras que el primero puede transportar pasajeros, el segundo no está tripulado.

Primera versión diseñada en Silicon Valley con asociaciones de desarrollo global

La primera versión de TIGER es X-1 (la X significa experimental) y reúne una amplia gama de conocimientos tecnológicos y de diseño. El proyecto está liderado por New Horizons Studio de Hyundai Motor Group, mientras trabaja en estrecha colaboración con Autodesk, una empresa líder en software de diseño de ingeniería.

Varias empresas se unieron para el desarrollo del TIGER (Hyundai)

“Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Hyundai en el vehículo TIGER X-1, utilizando tecnología avanzada como el diseño generativo para traspasar los límites del aumento de la fuerza y al mismo tiempo reducir el peso en el transporte, es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de crear lo nuevo posible”, Dijo Srinath Jonnalagadda, vicepresidente de estrategia comercial para diseño y fabricación de Autodesk. “Las nuevas técnicas de diseño, ingeniería y fabricación habilitadas por Autodesk Fusion 360 ayudan a los equipos colaborativos modernos de hoy en día a llegar a la producción de manera más rápida y eficiente”.

El TIGER X-1 fusiona las capacidades de diseño generativo de Autodesk con las crecientes capacidades de investigación y desarrollo de Hyundai en movilidad. Los equipos trabajaron juntos para crear una estructura liviana pero fuerte, con las patas y ciertos elementos del chasis creados con impresión aditiva compuesta de fibra de carbono.

En colaboración con los expertos externos en diseño de conceptos Sundberg-Ferar, New Horizons Studio desarrolló el TIGER X-1 para entregar y recuperar cargas útiles críticas en terrenos accidentados. Estas capacidades hacen que el vehículo conceptual sea ideal para la evaluación de superficies de 360 grados, en áreas afectadas por desastres naturales, mientras se enfrenta a terrenos desafiantes o incluso explora la superficie de otra luna o planeta.

“Mientras desarrollaba TIGER con New Horizons Studio, el equipo de Sundberg-Ferar buscaba crear un robot que maximizara la eficiencia del movimiento de las ruedas con la articulación de un cuadrúpedo para ampliar la posibilidad de llegar a ubicaciones más remotas”, dijo David Byron, gerente de Estrategia de Diseño e Innovación en Sundberg-Ferar.

El hogar del desarrollo UMV de Hyundai Motor Group

New Horizons Studio desarrolla vehículos con una movilidad sin precedentes. Los productos del estudio se dirigen a usuarios que necesitan viajar y moverse en terrenos no convencionales, incluidos lugares a los que no se puede llegar con vehículos de ruedas convencionales. Los UMV pueden estar sujetos a aplicaciones y entornos más desafiantes, y adaptarse a condiciones cambiantes.

Los UMV pueden estar sujetos a aplicaciones y entornos más desafiantes, y adaptarse a condiciones cambiantes (Hyundai)

La empresa se centró en el desarrollo de tecnologías para permitir vehículos conceptuales como TIGER. Estas incluyen locomoción rueda-pata, materiales y estructuras de alto rendimiento, sistemas de potencia de alto rendimiento, sistemas de chasis y carrocería, sistemas de evaluación y desarrollo virtual y diseños centrados en el ser humano. Cada uno de ellos representa un progreso técnico significativo que se puede aplicar a cualquier vehículo y acelerará el desarrollo de soluciones de movilidad avanzadas.

Todos estos prototipos promueven la visión de la automotriz coreana de dar forma al futuro de la movilidad. Los conceptos de UMV en desarrollo no se basan únicamente en las ruedas y se espera que aborden situaciones de manejo desafiantes; por ejemplo, un automóvil con patas robóticas podría salvar vidas siendo el primero en responder ante desastres naturales o darles ayuda inmediante a las personas en cualquier tipo de problema de movilidad.

Un vehículo que está alejado del concepto del automóvil de uso cotidiano

El TIGER no tiene mucho que ver con lo que podemos encontrar en un vehículo convencional. En su lanzamiento internacional, la marca no dio ningún tipo de detalles de su motorización (solo sabemos que es eléctrico) ni tampoco dio a conocer su cualidades técnicas.

Su nombre está conformado por las iniciales de Transforming Intelligent Ground Excursion Robot (Hyundai)

En esta novedad no importan las dimensiones ni su potencia, sino que busca mostrar todo lo que puede hacer un automóvil sin tripulación. Posiblemente, y dentro de mucho tiempo, algunas de las tecnologías o piezas que conforman a este prototipo lleguen a un vehículo tradicional. Hoy, el Hyundai TIGER es solo un estudio para acércanos un poco más al futuro de la movilidad.

SEGUÍ LEYENDO

Un vehículo que se emparentó con la libertad: la historia del Mehari

La leyenda que se convirtió en una tradición de los modelos Audi