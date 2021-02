Del todoterreno al “Papamóvil”: la historia detrás de un modelo icónico que está de regreso

La gama completa de la sexta generación del Ford Bronco (Ford)

Hay automóviles que con en el paso del tiempo se convierten cada vez más en vehículos legendarios. Uno de ellos es el Ford Bronco, un modelo que inauguró el segmento de los SUV (Vehículos Utilitarios Deportivos) en 1966 y cada una de sus generaciones mantiene un fuerte vínculo con su contexto sociohistórico.

Las primeras versiones de Bronco (1966-73) tuvieron su antecedente en la posguerra y en la necesidad de las personas de tener un vehículo todoterreno pero que, a su vez, fuera cómodo, espacioso y versátil para realizar distintas actividades: desde un paseo en familia hasta un trabajo en el campo.

A partir de allí, su evolución estuvo marcada por los usos de la época, el estilo de vida de sus clientes, momentos históricos como la visita de Juan Pablo II a Estados Unidos que obligó a transformar una de las ediciones de 1978 en el “Papamóvil”, diversos contextos económicos, y cambios coyunturales mundiales.

Al igual que el Mustang, el Bronco se transformó en un ícono (Ford)

En sus 31 años de vida, se construyeron 1.148.926 unidades del Ford Bronco. Pero la marca asegura que el caudal de vehículos no fue lo más importante, sino cómo el vehículo fue y es parte de la vida de las personas. Desde clubes de entusiastas y comunidades fanáticas hasta apariciones en más de 1200 películas y 200 canciones: Bronco se convirtió en una expresión de culto y en un estilo de vida.

Hoy Bronco está de vuelta en el mundo y muy pronto en la región, con una nueva generación que preserva intacto el ADN de la marca e incorpora prestaciones tecnológicas y de asistencia a la conducción únicas.

Primera generación: rompe con la tradicionalidad de la industria

Todas las versiones que fueron proyectadas para su primera generación (Ford)

El Bronco se presentó formalmente en 1965. Donald Frey, en ese entonces vicepresidente de Ford y gerente general de producto, junto con Lee Iacocca, vicepresidente de la compañía en 1964, participaron de la génesis del proyecto que introdujo la nueva línea luego de más de dos años de desarrollo junto a un equipo de colaboradores.

La investigación previa incluyó un estudio realizado por la compañía entre clientes y usuarios de Jeep para entender cuáles eran sus experiencias. Las encuestas, que formaron parte de un memo interno de 1963 firmado por varios ejecutivos, entre ellos Iacocca, demostraron que los vehículos de ese entonces resultaban “ruidosos” y “poco confortables”.

Este relevamiento llegó al área de planeamiento de Ford, el cual, una semana después, elaboró otro memo con el título “1966 G.O.A.T.”, en alusión a la creación de un vehículo que pueda atravesar cualquier terreno (Goes Over Any Terrain, según su denominación en inglés).

El logo de Bronco se mantiene intacto (REUTERS/Brendan McDermid)

Los primeros borradores de Bronco, que datan del 24 de julio de 1963, mostraban la forma cuadrada clásica del vehículo en una versión de dos puertas. La idea pasó por múltiples revisiones y transformaciones hasta que en 1965 se presentaron oficialmente los primeros tres modelos: Roadster (sin techo), Sports Utility (Utilitario deportivo) con caja y Wagon (dos puertas, cola larga y techo completo); este último fue el modelo más popular.

Pero lo que destacó a esta generación por sobre otros modelos disponibles en el mercado en ese momento fue la posibilidad de “customización” casi infinita de los vehículos. Al igual que con Mustang, Frey quiso ofrecer accesorios y opciones que permitieran hacer del vehículo “muchas cosas para mucha gente”. Los catálogos de accesorios de las primeras generaciones de Bronco incluían quitanieves, cabrestante frontal, ganchos de remolque, cubos de bloqueo, tomas de fuerza (PTO, según sus siglas en inglés) y hasta radios de dos vías.

Así, Bronco se transformó en un vehículo que sus usuarios podían modificar según su estilo de vida: podía ser la opción perfecta para andar por la ciudad o un vehículo off-road capaz de competir en la carrera Baja 1000. De hecho, muy pronto se convirtió en el favorito de distintos pilotos como Parnelli Jones, quien con su Bronco 1970 se coronó en la competencia Baja 1000 de México en 1971 y ´72.

Segunda generación: más espacio y un éxito rotundo en la comercialización

La segunda generación se renovó por completo pero mantuvo el estilo (Ford)

En 1978 llegó el rediseñó por completo del modelo para ofrecer una gran capacidad off-road y rendimiento en ruta. Su plataforma se basaba en la utilizada para la Serie F e incrementaba la longitud y el ancho del vehículo para ofrecer un andar “más suave” y más comodidad para sus usuarios. Incluía, además, dos motores V8 y, por primera vez, no incluía la opción V6.

Más allá de un interior renovado con más espacio en los asientos delanteros y más lugar para las piernas en los traseros, este ofrecía como opciones dos funcionalidades inéditas hasta el momento: aire acondicionado y radio AM/FM. Otra novedad muy popular en ese entonces fue la tranquera portauxilio (swing-away tire carrier).

El Ford Bronco fue un ícono en los 80 (Ford)

Esta generación fue un éxito en ventas con más de 180.000 unidades vendidas en sus primeros dos años. Como si le faltara publicidad, tres vehículos de ese lote se transformaron especialmente para la visita de Juan Pablo II a Estados Unidos el 7 de octubre de 1979. Los Bronco “Papamóviles” estaban abiertos atrás para que el pontífice pueda viajar parado y saludar al pueblo. Los exteriores se pintaron de blanco y los interiores, de azul. Estas tres versiones especiales de Bronco se entregaron al Servicio Secreto de Estados Unidos para este momento histórico.

Tercera generación: amplía la gama para ofrecer más opciones

Para lograr un modelo más aerodinámico en su andar y eficiente en su consumo, Ford rediseñó la generación de Bronco de 1980-86 y la hizo más pequeña, liviana y con dos motores, V6 y V8. Basada en la plataforma más corta de la F-150, esta versión también fue la primera en ofrecer suspensión delantera independiente (un sistema patentado por Ford en 1976) en reemplazo de la monobrazo delantera.

El Bronco II era un modelo más juvenil (Ford)

Tres años después de su debut, en marzo de 1983, se presenta el Bronco II como el modelo 1984. Fue la versión pequeña, fabricada sobre la plataforma de la Ranger en la planta de Louisville, y ofreció cuatro opciones de motor V6. En 1985, fue el turno de un nuevo modelo con el paquete especial Eddie Bauer: un diseño con un tratamiento de pintura especial y líneas marcadas. Luego de 1990, el Bronco II fue discontinuado y la nueva Explorer ocupó su segmento.

Cuarta generación: versiones especiales y 25° aniversario

La versión del 87 seguía la línea de diseño de la Serie F (Ford)

La nueva generación de Bronco, que abarca las ediciones de 1987 a 1991, fue rediseñada con un concepto aerodinámico en el frente e incluyó una variedad de funcionalidades modernas: la inyección electrónica de combustible, los frenos traseros antibloqueo y, después de 1988, dos transmisiones manuales de cinco velocidades.

En su 25° aniversario, Ford ofreció una edición especial en rojo y asientos de cuero negros. Otro de sus paquetes especiales fue el Nite edition, una versión toda en negro con una línea al costado que solo estaba disponible en un azul claro (Aegean Blue) o rosa (Azalea Pink).

Quinta generación: la edición final (hasta su regreso en 2021)

La última edición antes del regreso al mercado (Ford)

La última versión de Bronco fue reconocida y presentada como la más “inteligente”. El SUV producido entre 1992 y 1996 incluyó funcionalidades de vanguardia como airbags a los costados del asiento del conductor, sistemas de cinturón de seguridad de tres puntos y, para 1994, un sistema de aire acondicionado con refrigeración libre de clorofluorocarbonos.

El último ejemplar salió de la línea de ensamblaje de la planta de Michigan el 12 de junio de 1996. Los gustos estaban cambiando y Ford también renovaba un portafolio de productos con el Expedition de 4 puertas. Sin embargo, Bronco quedó en la mente y en el corazón de sus usuarios que la siguieron venerando a través de clubes de culto y comunidades de fanáticos apasionados por la aventura al aire libre.

Sexta generación: uno de los íconos de Ford está de regreso

Casi 30 años después de su salida del mercado regresa con el mismo estilo de siempre (Ford)

El Salón de Detroit de 2017 fue el puntapié inicial para la llegada de esta nueva generación. En el medio del frió estadounidense, la marca del óvalo anunciaba la llegada para el 2021 de un nuevo Ford Bronco al mercado. Esa noticia era solo un nombre en la pantalla y parecía muy lejano esos cuatro años que aún faltaban.

Después de tanta espera, finalmente se presentó esta sexta generación que comenzó a producirse a principios de este año en Michigan y llegará a los diferentes mercados en el transcurso del año.

Esta nueva generación está disponible con dos sistemas 4×4, una configuración base y otro avanzado. El primero utiliza una caja de transferencia electrónica de dos velocidades sobre la marcha, mientras que el sistema avanzado dispone de una caja de transferencia electromecánica de dos velocidades que agrega un modo automático que permite seleccionar entre 2H y 4H.

Un modelo ya es exhibido por Ford Argentina en la Costa Atlántica (Ford)

Para mantener ese icónico estilo offroad, la marca hizo hincapié en los niveles de capacidad 4x4 y por ese motivo cuenta con una distancia al suelo de 11.6 pulgadas, un ángulo de ataque de 29 grados y de salida de 37.2 grados y una capacidad de vadeo en su clase, a 33.5 pulgadas. Además, para mejorar su rendimiento en todo terreno y alta velocidad, el Bronco equipa una suspensión delantera independiente para mejorar el control y una suspensión trasera de eje sólido.

En cuanto a su mecánica, puede equipar el EcoBoost V6 de 2.7 litros que desarrolla unos 310 caballos o un EcoBoost de 2.3 litros de cuatro cilindros con 270 CV. Estas unidades se pueden asociar a una transmisión manual de 7 velocidades (6+1), la primera del segmento, o una automática de 10 velocidades SelectShift, ambas combinadas con el sistema de tracción 4×4.

La nueva generación del Bronco está repleto de tecnología (Ford)

Dentro de los sistemas de seguridad se puede destacar la jaula antivuelco de acero de alta resistencia con airbags laterales integrados de cortina en la estructura superior y los asientos ayuda a proteger a los pasajeros de impactos laterales y complementa los airbags del conductor y del pasajero delantero. Además, agrega las tecnologías de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360 más AdvanceTrac con Roll Stability Control y Control de Balanceo del Remolque.

El nuevo Ford Bronco representa toda la historia del modelo. Capacidad offroad, diseño innovador y el estilo de siempre, en un modelo que comenzará a venderse en el mercado estadounidense en los próximos meses. Para su llegada a nuestra región aún falta, aunque desde la marca aseguran que su arribo será antes que finalice el año.

