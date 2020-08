Il Commendatore no sabía ni sospechaba cuando dijo esta frase que años más tarde pondría en el mercado un auto que iba a ser el más cuestionado en la historia del Cavallino Rampante y no sólo por lo poco agraciado del diseño, que realmente lo era, sino también, y en especial, porque su corazón no latía como lo marcaban la tradición ferrarista y la sentencia del padre de los deportivos italianos. La versión de lanzamiento de la Ferrari Mondial, la 8, hasta tiene una denominación que llegó para romper el legado de los modelos que llevaban el sello del número con tres dígitos. La llamaron “la Ferrari de los pobres”, porque su precio permitía estar al alcance de una clase media acomodada y no ser un coto exclusivo para la alta sociedad, tanto que se la pensó como un modelo que pudiera tener la performance de auto sport y la habitabilidad de un sedán. Y, como su enunciado lo demuestra, fue una especie de Frankestein que, vaya paradoja, se quedó a mitad de camino.