Destino final es una saga del cine de terror cuyo primer episodio cuenta la historia de un grupo de jóvenes que no se sube a un avión porque uno de ellos anticipó, en una epifanía, que la aeronave iba a estallar, y desde ahí la muerte empieza a perseguirlos. James Byron Dean no tuvo esa ayuda metafísica para vislumbrar que un deportivo que se había comprado era, en realidad, la trampa mortal que lo iba a llevar a una tragedia irreversible. El Porsche 550 Spyder quedó con esa mancha indeleble: la de haber sido el arma que mató a uno de los grandes mitos de la historia de Hollywood, quien con apenas 24 años estaba recién empezando una carrera cinematográfica promisoria y se vio trunca cuando, vaya paradoja, iba camino a una carrera de autos con su reciente adquisición: Little Bastard.