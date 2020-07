Aquella Ferrari negra fue un regalo que Cóppola le hizo hacer al presidente del Nápoli, Corrado Ferlaino, a su jugador estrella. El otro pedido de Diego había sido una Ferrari F-40, un modelo exquisito que la marca había concebido para conmemorar los 40 años de su nacimiento, y del que sólo se harían 40 unidades. No había problemas de presupuesto para hacerse de aquella joya deseada en todo el mundo, aunque sí un impedimento de gusto: Enzo Ferrari no aceptaba que aquel modelo fuese negro. Diego tuvo su F-40, pero roja. “Cuando se la trajeron Diego empezó a mirar para todos lados buscando el estéreo. Yo le expliqué que era un auto de carrera y por eso no tenía estéreo, aire acondicionado, ni nada. Diego me respondió: ‘Entonces que se la metan en el culo’”. La anécdota la cuenta el mismo Cóppola, mánager y compañero de andanzas por aquellas épocas.