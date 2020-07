Pese a ser la compañía más poderosa y verlo como una opción viable, Ford jamás llevó al Nucleon más allá de la fase de prototipo, cuya maqueta hoy descansa en el museo de Detroit. No se dispuso de un reactor con el tamaño lo suficientemente pequeño y, no menos importante, no había garantías para la seguridad de los ocupantes del vehículo (ni de quienes estuvieran cerca cuando circulara).