A pesar de la campaña de marketing solidificada a partir de los triunfos europeos, aquel pretencioso plan de financiación no dio los resultados esperados: muchos clientes dejaron de pagar sus cuotas y a la firma se le hizo difícil la cobranza de los autos entregados. Y, por otra parte, la confiabilidad ganada en las competencias no alcanzaban a compensar la preferencia del público local por los productos europeos. Los prejuicios de la época jugaron en contra de los Anasagasti, que si bien eran más baratos e igualmente confiables, no atraían a los compradores tanto como los modelos importados.