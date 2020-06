“Mamá, me aburro”: el juego como herramienta para detectar la ansiedad y el estrés de los niños en cuarentena

A través del lenguaje no verbal o el juego simbólico los pequeños pueden “dejar ver” lo que tal vez no saben o no pueden expresar con palabras. Qué síntomas o señales pueden dar cuenta de que un niño está angustiado o que algo de la situación que atraviesa le genera malestar, y qué hacer para ayudarlo