El Tucker 1948 duró poco. Su concepto de seguridad sacrificaba la identidad de los autos. "No gustó, pero no fue por una cuestión de tendencia. Automáticamente y de manera inconsciente las personas buscan en el auto el reflejo de una persona. Cuando algo de los componentes falta o sobra, no terminás de leer las facciones, no te termina pareciendo atractivo", dice Diego Díscoli, coordinador del Taller de Diseño Automotriz del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz (ITCA).