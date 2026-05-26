Bogotá agiliza la matrícula de vehículos con nuevo sistema en la Ventanilla Única de Servicios

Placas vehiculares - La ciudad de Bogotá comenzó a implementar un nuevo mecanismo para agilizar el proceso de matrícula de vehículos en las sedes de la Ventanilla Única de Servicios (VUS)- crédito Ventanilla Única de Servicios

La ciudad de Bogotá comenzó a implementar un nuevo mecanismo para agilizar el proceso de matrícula de vehículos en las sedes de la Ventanilla Única de Servicios (VUS). La estrategia busca reducir los tiempos de espera y evitar errores frecuentes relacionados con la liquidación del impuesto vehicular, uno de los pasos que más dificultades generaba entre quienes realizan el trámite por primera vez.

La medida empezará a aplicarse durante este año y permitirá que los ciudadanos reciban acompañamiento directo dentro de los puntos de atención autorizados, evitando así la necesidad de acudir a terceros o realizar consultas externas para completar el proceso.

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Según explicó la Ventanilla Única de Servicios, el nuevo sistema permitirá que los analistas de atención orienten directamente a los usuarios durante la liquidación del impuesto vehicular y la matrícula del automotor.

Placas vehiculares - La ciudad de Bogotá comenzó a implementar un nuevo mecanismo para agilizar el proceso de matrícula de vehículos en las sedes de la Ventanilla Única de Servicios (VUS) | (Acaldía de Medellín )

La implementación del ajuste ocurre en medio del aumento de trámites relacionados con compra y registro de vehículos en Bogotá, ciudad que concentra una de las mayores cantidades de matrículas nuevas del país y donde constantemente se presentan congestiones en los puntos de atención presencial.

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Cómo funcionará el nuevo trámite

De acuerdo con la información entregada por la VUS, los ciudadanos interesados en matricular un vehículo deberán acercarse a cualquiera de las 19 sedes de atención presencial habilitadas en Bogotá. Allí podrán solicitar el acompañamiento de un analista encargado de guiarlos durante el procedimiento.

La entidad indicó que el funcionario apoyará directamente la liquidación del impuesto vehicular y la generación del recibo de pago, con el objetivo de disminuir equivocaciones en los valores liquidados o en la documentación requerida para completar la matrícula.

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Una vez finalizado el proceso de liquidación, el usuario podrá realizar el pago directamente en las cajas bancarias ubicadas dentro de las mismas sedes de atención. Con ello, las autoridades esperan que el trámite sea más rápido y menos complejo para los ciudadanos.

La Ventanilla Única de Servicios también recordó que no todos los puntos de atención manejan los mismos horarios de funcionamiento, por lo que recomendó consultar previamente la disponibilidad y horarios de cada sede antes de acudir presencialmente.

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La entidad aseguró que el objetivo principal del nuevo sistema es disminuir congestiones y mejorar la experiencia de atención para quienes realizan trámites de matrícula vehicular en Bogotá.

Requisitos y documentos para matricular un vehículo

Además de cumplir con el pago correspondiente del impuesto vehicular, los ciudadanos deben acreditar varios requisitos obligatorios establecidos para matricular un vehículo en Bogotá y en el resto del país.

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Entre las principales condiciones se encuentra estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), tener el SOAT vigente y encontrarse al día en impuestos y obligaciones relacionadas con el vehículo.

Asimismo, las autoridades indicaron que quienes tengan comparendos o multas pendientes no podrán avanzar normalmente en el trámite hasta solucionar esas obligaciones.

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En el caso de personas jurídicas o empresas, también será necesario acreditar el registro correspondiente en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Además, si el procedimiento será adelantado por un tercero, deberá existir un poder debidamente autorizado.

La documentación exigida incluye el formulario oficial diligenciado, documento de identidad, improntas del vehículo —como motor, chasis o VIN—, factura de compra y certificados adicionales dependiendo de cada caso particular.

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En vehículos importados, por ejemplo, será obligatorio presentar la documentación de importación correspondiente, mientras que algunos automotores deberán acreditar certificados ambientales según las condiciones técnicas exigidas por la normativa vigente.

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La VUS explicó que el acompañamiento directo también busca ayudar a los ciudadanos a identificar oportunamente cualquier documento faltante antes de avanzar hacia el pago final del trámite, evitando devoluciones o retrasos posteriores.

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El nuevo modelo de atención llega en un momento en el que las autoridades distritales buscan modernizar y simplificar distintos procesos asociados a movilidad y tránsito en Bogotá, especialmente aquellos relacionados con compra, registro y legalización de vehículos.

Durante los últimos años, la Ventanilla Única de Servicios ha venido centralizando múltiples trámites de tránsito y transporte con el propósito de disminuir filas, reducir tiempos de atención y facilitar la interacción entre ciudadanos y entidades distritales.

La entidad reiteró que las personas interesadas en realizar la matrícula de un vehículo deben consultar exclusivamente los canales oficiales para conocer requisitos, puntos habilitados y costos actualizados del procedimiento.

Finalmente, las autoridades insistieron en que el nuevo sistema pretende disminuir errores frecuentes asociados a la liquidación del impuesto vehicular, uno de los inconvenientes que más retrasos venía generando durante los procesos de matrícula en la capital del país.