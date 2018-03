"Mirame bien. Soy apenas un auto usado. Pero yo también los usé a ellos", comienza el anuncio. Diego escribió el guión como un cuento, le puso voz, filmó los planos con el celular, coordinó la edición en su casa y le encargó a un amigo la música para que no le rebotaran el video en las redes sociales por derechos de autor. "Pero no lo hice como un anuncio promocional, no es una publicidad aunque tenga la impronta. La duración no encaja en los cánones tradicionales. Podría haber sido una campaña pero tendría que haberse dividido en tres", advierte en diálogo con Infobae.