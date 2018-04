Los conductores de los carruajes temían que la actitud de Jonas Hanway se extendiera. El negocio se multiplicaba en días de lluvia: los londinenses acudían en multitud a sus vehículos y a sus arcas. El paraguas de

Hanway era una vil amenaza a su economía. Los historiadores de la publicación británica Look and Learn recuerdan los actos de violencia de los choferes hacia el "irreverente y femenino" peatón del paraguas. Asevera que comúnmente le arrojaban basura y piedras, rescata el día en que Hanway se defendió de un ataque utilizando el artefacto y concluye que, ya vencidos ante la postura radical, algunos conductores le ofrecían viajes gratis con tal de que no promocionara el uso de su instrumento.