Circulaba la versión de que la mítica fábrica de Maranello podía emerger un vehículo más "versátil", más voluminoso, con mayor despeje del suelo, con una extraña estética crossover a la filosofía ferrarista. Los fanáticos más puristas rogaban no vender el alma, pero hasta los más románticos caen vulnerados por el devenir de los hechos. La moda domina el mercado, la actualidad impera y las cosas cambian al compás de las eras. Hace dos años, respondió "primero deberías pegarme un tiro", ante la consulta de un periodista sobre la posibilidad de que Ferrari claudicara ante las demandas del mercado y los consumidores. En octubre, Marchionne se había corregido: "Yo merecería ser fusilado si no permitiera a los ingenieros de Ferrari reinventar el vehículo que tenga algunas características de los utilitarios. Probablemente ocurra, pero sucederá el estilo Ferrari". En enero, develó: "Probablemente a finales de 2019 o a principios de 2020. Vi el auto hace ocho días cuando estuve en Europa. Estamos trabajando en él, pero todavía no está terminado".