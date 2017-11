Harvey Weinstein contrató un "ejército de espías" para encubrir las acusaciones de abuso sexual

The New Yorker reveló que una ex agente contactó e investigó a una de las principales acusadoras, la actriz Rose McGowan, y a periodistas que seguían el caso. El objetivo era contradecirlos, desacreditarlos o intimidarlos. El productor monitoreaba el progreso de estas acciones, en las que gastó cientos de miles de dólares