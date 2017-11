En octubre anunciaron su objetivo más audaz: la construcción del J-Deite King, un robot gigante transformable de cinco metros de longitud. El pronóstico de presentación oficial se detiene en 2020. Kenji Ishida, CEO de la firma de tecnología, cree que un robot humanoide común no es un verdadero robot. Para él, "un robot que puede transformarse e incorporarse es un verdadero robot". Por eso, resume sus fundamentos en el concepto "No transform, no robots", la traducción aproximada a "Sin transformar, no hay robots". Su expectativa es llegar a comercializar el producto, fundamentalmente a parques temáticos por fuera del escenario local donde cree que alcanzará una mayor penetración.