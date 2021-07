COB lanza una Politica para Combatir la Manipulacion de Resultados

El Comité Olímpico de Brasil acaba de lanzar su Política de Combate a la Manipulación de Resultados con el objetivo de desarrollar mecanismos efectivos de protección para las más diversas competencias en todas las modalidades dentro de la jurisdicción y competencia de la entidad. El documento, que contribuye a mantener el deporte olímpico brasileño intacto, limpio y libre de cualquier tipo de fraude o manipulación, ya es válido para los Juegos Olímpicos de Tokio e incluye sanciones, advertencias, suspensiones y prohibiciones a quienes infrinjan las reglas.

"El COB tiene la tarea de proteger los valores olímpicos y la lucha contra la manipulación de partidos, así como la lucha contra el dopaje en el deporte, es uno de los puntos de atención que asumimos como una prioridad en Brasil, apoyando esta importante iniciativa del COI. ", dice Paulo Wanderley, presidente del COB.

La nueva Política reafirma el compromiso del COB con el Código del Movimiento Olímpico en relación con la lucha contra la manipulación de las competiciones (Código OM PMC) y su cooperación con el Comité Olímpico Internacional (COI) para prevenir, controlar y combatir la manipulación de las competiciones. También prevé la promoción de la educación y la conciencia a través de la creación de un folleto con directrices; realización de cursos y conferencias; llevar a cabo la multiplicación de medidas educativas a través de socios COB; y la elaboración, aprobación e implementación de su propio Código para Prevenir y Combatir la Manipulación de Competencias , en armonía y de acuerdo con el Código del Movimiento Olímpico para Prevenir la Manipulación de Competencias.

El Código también fomenta la implementación de mecanismos para incentivar las denuncias a través de los canales del ombudsman, así como la protección de los denunciantes; actuar en cooperación con el COI y con los servicios de inteligencia para identificar y denunciar casos de manipulación en el deporte olímpico brasileño y remitirlos al organismo competente para que adopte las medidas adecuadas; además de crear una red de embajadores de los atletas que se benefician de una imagen positiva y pueden ayudar a transmitir mensajes relevantes a otros atletas en la lucha contra el amaño de partidos.

"Saludamos al Comité Olímpico de Brasil por adoptar la política de combate a la manipulación de competencias, basada en la estrategia de tres pilares de la Unidad de Movimiento Olímpico. Esperamos continuar apoyando al COB en el desarrollo de actividades relevantes, es decir, en la adopción de estándares y en el desarrollo de actividades de concientización e inteligencia ", dice Friedrich Martens, jefe de la Unidad del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de Competencias en el COI.

En 2015, el COI puso a disposición de todas las organizaciones deportivas el Código del Movimiento Olímpico para la Prevención de la Manipulación de Resultados, con reglas para proteger todas las competiciones del riesgo de manipulación. El código define infracciones de apuestas, manipulaciones de competencias dirigidas a alterar resultados para obtener beneficios, conducta corrupta que involucre beneficios, información privilegiada, falta de cooperación u obstrucciones con la investigación. Las entidades deportivas pueden aplicar este código como referencia o implementar medidas similares o más restrictivas que las definidas por el COI.

¿Cómo presentar una denuncia?

Al acceder a la página principal del sitio web del COB, haga clic en Transparencia y abra la pestaña Ombudsman. Existe un enlace directo en el sitio al sitio web de Contacto Seguro, donde la denuncia se realiza a través de un formulario en línea, al que también se puede acceder por teléfono inteligente, o llamando al 0800-512-6666. Quienes lo prefieran pueden hacerlo a través del correo electrónico compliance@cob.org.br. Independientes, confidenciales e imparciales, los canales están disponibles para el público interno y externo, abiertos las 24 horas los 365 días del año, con llamadas gratuitas desde cualquier parte del país.

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio, el COB puso a disposición un canal de información específico para la misión. Es posible realizar la denuncia a través del 0800 600 0197, desde whatsapp (31) 98947-7889 y registrarla en el sitio web www.ouvidordigital.com.br/cob.

25 Years at #1: Your best source of news about the Olympics is www.aroundtherings.com, for subscribers only