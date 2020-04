La fecha de su vuelo de regreso a la Argentina era el 15 de marzo, precisamente el día en que empezó lo que ahora llama “un sueño que se convirtió en pesadilla” . “Habíamos quedado con mi tía que me iba a acompañar al aeropuerto, por eso se quedó a dormir en lo de mi mamá. Pero ese día se sintió mal. Había dormido como 24 horas seguidas, lo único que quería era dormir. Cuando se despertó para despedirme tenía mucho malestar corporal, estaba débil. Todos creímos que tenía una gripe fuerte así que me dio un abrazo, un beso y me fui solo”. Su mamá estaba bien, también él.