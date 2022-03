Paolo Guerrero fue descartado en Alianza Lima: “Estamos con el plantel cerrado”

El delantero no fue llamado por Ricardo Gareca para la última fecha doble de las Eliminatorias.

Alianza Lima, en medio de malos resultados en la Liga 1 2022, acaba de confirmar que su plantilla para esta temporada está totalmente cerrada . De esta forma, la vuelta de Paolo Guerrero, quien tampoco fue convocado por Ricardo Gareca para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, quedó descartado por el momento.

“Estamos con el plantel cerrado. No estamos pensando en esa posibilidad, estamos conformes con el equipo actual . No hablamos con él desde antes del 8 de marzo, no se llegó a afinar temas muy puntuales”, comentó José Bellina, gerente deportivo del cuadro ‘blanquiazul’, en programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, donde también habló de otros relacionados al club.

Recordemos que durante el inicio de la pretemporada y hasta hace muy poco, ninguna de las partes descartada una posible vuelta a la escuadra ‘íntima’. “A mí me encantaría regresar a Alianza, pero nadie se ha comunicado conmigo. Justo ayer me hicieron una pregunta sobre un acercamiento con Alianza, pero no he tenido un acercamiento porque nadie se ha acercado a mí a hablarme”, fue una de sus últimas declaraciones del ‘Depredador’ que hacían pensar que podía volver.

Paolo Guerrero no juega un partido oficial desde la victoria 2-0 de la selección peruana sobre Chile el 07 de octubre del 2021, en el marco de la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 jugada en Lima. El peruano estuvo presente en campo de juego hasta los 62 minutos, cuando fue cambiado por Jefferson Farfán. Desde esntonces se ha dedicado de lleno a recuperarse.

El último club de Paolo Guerrero fue el Internacional de Brasil. Foto: Revista Aliancista.

CÓMO VA LA RECUPERACIÓN DE PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero decidió viajar a Estado Unidos el 13 de febrero para continuar su recuperación de la rodilla. Recordemos que el delantero sufrió una ruptura de ligamentos cruzados de la pierna derecha el 16 de agosto del 2020, en duelo del Internacional ante Fluminense. Desde entonces, ha jugado partidos, pero no en sus mejores condiciones y siempre recayó en la misma lesión.

Al volver a Lima comentó. “Estoy entrenando fuerte. Me siento muy bien. Todavía no recibo el alta médica. Espero cada vez sentirme mejor y en poco tiempo volver a jugar al fútbol”. Por ahora se tiene pensado que puede estar listo para los últimos días de marzo, pero todo dependerá de los médicos.

Parte del entrenamiento que realizó Paolo Guerrero en Videna. | Foto: Instagram Paolo Guerrero

EL FUTURO DE CARLOS BUSTOS

La presencia de Carlos Bustos, a seis fechas del Torneo Apertura 2022, es duda para muchas, en especial para los hinchas, que no han visto mejoras en el equipo a pesar de los refuerzos. Sin embargo, para el gerente deportivo de Alanza Lima, José Bellina, esto no está en discusión y su permanencia está asegurada, tal cual como confirmó en reciente entrevista.

“Carlos Bustos no está en evaluación. Lo que hemos estado haciendo es hablar mucho con él para ver alternativas de mejora. No hay ninguna evaluación”, comentó el encargado del club, que años atrás estuvo trabajando en Sporting Cristal.

Alianza Lima volverá a jugar en la octava fecha del Torneo Apertura el 26 de marzo ante Sport Huancayo, en la séptima descansa. El ‘Rojo Matador’ perdió el invicto en la última jornada y esperará volver al triunfo ante los UTC de Cajamarca y seguir la línea ante los ‘blanquiazules’, cuando lo reciba en la altura en el estadio IPD de Huancayo.

Alianza Lima logró su primera victoria en el campeonato 2022.

