Por protocolo su esposa quedó aislada en la clínica pero no tiene síntomas. “Relevamos que en el barrio donde estaba Montillo no tuvo contacto con ningún vecino, salvo con una persona que fue a cortar el pasto y otro que le infló una goma. El protocolo indica que desde que tuvo contacto esas personas deben estar aisladas por 14 días”, le dijo a este medio el intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti. “En Brandsen hubo tres casos positivos de coronavirus y son todos de afuera. No sabemos dónde se contagió Montillo", agregó.