Todo comenzó en el verano de 2002 en un bar cuando fueron presentados por una amiga (imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

“Cada domingo me decía que iba a mandarles nuestra historia, pero a último momento terminaba arrepintiéndome… Hoy leí la que habían publicado y no dudé más. Me senté en la computadora a relatar sobre el gran amor de mi vida. El único”, dice en su mail Tamara. Lo que sigue es lo que fuimos conversando con ella.

La espera perfecta

“Todo comenzó en el verano del 2002. Yo tenía 19 años y Serafín era un chico de rastas. Lo conocí gracias a una amiga que había ido con él al colegio. Un sábado estábamos con ella en un bar y apareció él. Tenía 20 años, trabajaba en un mayorista y salía todos los sábados de jarana, entre cumbias y rock nacional. Empezó a ser nuestro habitual compañero de salidas. Al principio, no me gustó la idea de que se sumara a nuestras salidas. Pero, poco a poco, se volvió evidente que entre nosotros sucedía algo más. Al principio, nos dimos unos besos entre rock y tragos Séptimo Regimiento, después fue un te acompaño a tu casa… y así, entre una cosa y otra, pasó un año entero. Sin formalizar, sin ponernos etiquetas de ningún tipo. Un día de esos, Serafín no se contuvo más: me agarró la mano, me miró a los ojos, pero antes de que dijera nada, me adelanté. Ya intuía lo que me iba a decir así que, antes de que abriera la boca, le dije: ‘La respuesta es sí, ya lo sabés’. Empezamos a ser novios formales. No sé por qué yo tenía un miedo terrible a esa decisión… Era virgen y para no quedar como una tonta me había estado haciendo la gran maestra del amor durante todo ese tiempo, así que no sabía cómo iba a sostener la idea que podía haber generado. Fingí que tenía mundo, pero era una chica de pueblo, sin mucha calle. Lo tuve un año más esperando el momento clave. Noches enteras besándonos hasta que nos ardían los labios y nuestras manos, fugaces como estrellas, se convertían en testigos creciente de ese deseo irrefrenable. Entre noches locas de alcohol llenas de besos interminables, decidí confesarle la verdad: nunca había tenido relaciones sexuales con nadie. Esperaba que me dejara, pero no. Serafín fue más lejos y me susurró el primer te amo. Y algo más que jamás voy a olvidar mientras viva: Tama, yo te voy a esperar toda la vida si hace falta. Morí de amor. A los dos meses él tuvo la idea de preparar una cena y juntos preparamos como una ceremonia: colocamos velas e hicimos el amor por primera vez. Indescriptible. Lo que sentí hizo que terminara de enamorarme”.

PUBLICIDAD

Antes de que él le propusiera ser novios, ella se adelantó: "La respuesta es sí, ya lo sabés". (imagen ilustrativa Infobae)

Tres años felices que desembocan en el vacío

Durante tres años fueron felices: se llevaban bien, no había discusiones y lo compartían todo. Cada uno vivía con su familia, pero se quedaban a dormir en la casa del otro. Los padres de ambos se hicieron compinches.

“El tiempo transcurría y estábamos perfecto. Pero el destino tenía otros planes. Serafín entró a trabajar de cocinero en un hotel todas las noches. Yo también trabajaba, pero de día. No teníamos mucho tiempo como antes para vernos. En ese momento, los mensajes de celular eran carísimos y, de a poco, se fue creando una enorme distancia entre nosotros. Un vacío que dolía. Él comenzó a salir con sus compañeros, descubrió la vida de soltero y empezó a dejarme sola. Ya no me llamaba tanto. Un día llegó a verme y me lo dijo sin mucha vuelta: Tama no quiero engañarte, así que mejor la terminamos acá. En vez de pelear, de reclamar discutir o intentar luchar, le dije con mi orgullo herido: Listo, si es lo que querés, perfecto. Y así fue que nos dejamos de ver”.

PUBLICIDAD

El noviazgo formal había terminado.

Serafín se volvió esquivo cuando empezó a trabajar y decidió dejarla porque no quería engañarla (imagen ilustrativa Infobae)

Tamara no demoró en descarrilar. Con su cuerpo como máscara, deambulaba por las noches con amigas abusando del alcohol: “Empecé a salir sola y a emborracharme. De vez en cuando, alguna noche que otra, nos encontrábamos al azar. Cuando pasaba nos matábamos a besos. Después, si te he visto no me acuerdo. Era duro, porque yo lo amaba de verdad. Quería simular que no me importaba, que estaba bien que fuera así. Conocí a un chico y comencé a salir… y ahí nomás quedé embarazada. Con el padre de mi hijo no existió nunca una relación, él desapareció por completo. Estaba con esa novedad cuando por un amigo en común, me enteré de que Serafín se iba a casar. Fue un golpe directo al pecho. Entre mi realidad y la suya se abría ahora un abismo. Dejé las salidas y me concentré en trabajar en una empresa importadora para poder mantener a mi hijo, que nació cuando tenía 24 años. En ese período me terminé aislando por completo. Mi único amor era mi hijo: vivía por y para él”.

PUBLICIDAD

Amor en el auto

En los días de Tamara ya no había espacio para las tonterías y los excesos. Se apoyó en su gran familia con muchos hermanos donde el menor era casi de la edad de su propio hijo. Se acabaron los bares, la noche eterna, la irresponsabilidad. Pero pese al amor a su pequeño, se sentía sola, hueca, fantasmal.

“Hasta que otro día cualquiera, por casualidad absoluta, nos cruzamos por la calle con Serafín. ¡Habían pasado tres años desde la última vez que lo había visto! Mi corazón bombeó sangre enloquecido. Intercambiamos teléfonos y, una vez más, empezamos a hablar todos los días. Sin hacer preguntas. Sin grandes declaraciones de amor. Solo charlas de dos personas que se conocen mucho. Claro, también volvimos a hacer el amor. A escondidas, en el auto, en un telo, en la plaza, donde podíamos. Así estuvimos seis meses hasta que su mujer se enteró y se armó la guerra. Llamadas enloquecidas, insultos de toda índole. Me amenazaba con irme a buscar a mi trabajo. De hecho, una vez vino, pero mi jefe me bancó y la sacó rajando. La verdad es que Serafín y yo fingimos demencia. Era tan fuerte lo que sentíamos… Creo que también podría ser que nos excitara el peligro”.

PUBLICIDAD

Una vez descubierto, el romance se frenó en seco. Tamara volvió a su rutina anodina. Se refugió en su trabajo y en los suyos convencida de que tenía que avanzar y borrar de su cuerpo el amor que le despertaba Serafín: “Me decía a mí misma: Tamara es obvio que no sos nada para él, Serafín tiene una familia a la que no pertenecés, tenés que seguir adelante y olvidarlo de una vez por todas”.

Después de tres años, volvieron a encontrarse, pero esta vez en la clandestinidad, porque él era un hombre casado (imagen ilustrativa Infobae)

Un mensaje que llega a destino

Tamara retoma el hilo de su “única” historia: “El destino, a pesar de lo que uno desee, continúa haciendo de las suyas y sorprendiéndote. Cuando mi hijo tenía 11 años y yo, unos 35, nos volvió a poner frente a frente. Un día llegó a mi trabajo una mujer con el uniforme del hotel donde trabajaba Serafín. Le dije riendo: ‘Ahí trabaja el amor de mi vida, pero lamentablemente está con otra’. Hubo risas de todos y la señora, muy amable, me pidió que le contara quién era él y cómo había sido la historia. Le conté. No pasaron dos días que ella volvió a verme con una sonrisa cómplice: ‘Mirá, te traje un regalito’. Sacó una nota de su cartera que decía: ‘Si sos vos mi Tama, acá te mando mi teléfono, escribime cuando quieras’. ¡Otra vez sentí que la sangre galopaba por mi cuerpo, corría como Colapinto! Se me salía el alma por los cuatro costados. Desde el día uno lo había amado tan apasionadamente, tan despojadamente, sin exigirle nada. A veces, me sentía una tonta atada a un sentimiento. Era la Florentino Ariza marplatense, ese personaje que creó García Márquez que andaba enamorado sin remedio de Fermina Daza. No le escribí de inmediato, esperé unos días. Tomé coraje sentada en mi casa y le mandé un mensaje: ¿Sos vos el mismo vos? En dos minutos respondió: ¿Sos vos mi chica? ¿Mi Tama? No faltó nada más. Vuelta a empezar. Esta vez, hubo más deseo de concretar lo que alguna vez nos habíamos propuesto y tanto habíamos postergado: vivir juntos y ser una familia”.

PUBLICIDAD

Empezaron a verse cada noche. Charlaban infinito. Y, también, tenían relaciones sexuales.

“Íbamos a comer de la mano, hacíamos las cosas que suele hacer cualquier pareja, aún estando él casado. Su mujer volvió a enterarse. Hubo una vez más cataratas de mensajes, de llamadas, de insultos. Nos perseguía, nos iba a buscar. Su persecución enloquecía, pero nosotros seguíamos en nuestro idilio como si ella fuese un pez fuera del agua. Cuando digo esto, parezco una perra, pero cuando amás tanto a alguien hay cuestiones que no analizás. Ni controlás. Teníamos una conexión profunda que era imposible de cortar. Al mismo tiempo, para el resto, parecíamos los destructores de mundos. Su mujer se volvió muy violenta y llamó a mi familia para amenazarla. A pesar de la persecución, no podíamos parar de vernos. Estábamos con la idea de abandonar todo e irnos a vivir juntos y hasta elaboramos un plan y pusimos fechas. Estaba decidido.”

PUBLICIDAD

El destino reapareció con el disfraz de la fatalidad y desbarató la agenda de sus vidas. La mamá de Tamara fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune, y su estado resultó ser grave: “Se me derrumbó la vida. Yo tenía hermanos más chicos y mi hijo. Tenía que ocuparme de todo y protegerlos. No podía ponerme en primer lugar. Llamé a Serafín y le dije que sería mi amor eterno, pero que no podía irme de mi casa en un momento así. Además, la presión permanente de su mujer seguía en pie. Así que me comporté como la más madura de los dos y le dije de anular los planes”.

Otro falso final anunciado. Tamara cree hoy que, en realidad, este naufragio puntualmente fue más por cobardía que por otra cosa. Puede ser. Me pregunto cuál podría ser la medida justa y necesaria del amor para vencer los miedos. ¿Quizá faltó una dosis más potente de ese sentimiento?

PUBLICIDAD

No se lo digo, imagino que no conoce la respuesta.

Nada termina al fin

Pasaron los años. Tamara conoció a alguien que, según ella, no merece ni una línea en este relato. Su mamá murió y sus hermanos y su hijo crecieron.

“En todo ese tiempo no hubo un solo día en que no pensara en él. Lo tenía presente en cada instante. Llegamos a 2025. Sin querer queriendo un día abrí Facebook y lo busqué. Era una cuarentona soltera, atada a un sentimiento que debía estar muerto desde hacía años. De todas formas, decidí enviarle un mensaje: ¿Sos vos el mismo vos? No pasó ni una hora que él respondió: ¿Sos vos la misma vos? Volví a sentirme viva. Me sonrojé. La sonrisa se me hizo costumbre cuando volvimos a hablar. Él siempre es él, está en pareja, tiene tres hijos y sigue en aquel hotel. Volvimos a hacer el amor escondidos en el auto. Fueron tres meses hablando día y noche hasta que un día desapareció. Como si ya fuera una regla en mi vida, su nueva mujer me escribió para decirme los mismos insultos que la anterior. Entonces, desaparecí yo también. Me recriminé: ¿podemos ser tan tontos?, ¿podemos ser tan adolescentes que la trampa y el engaño sea lo que nos motiva?, ¿hay algo más que esto entre nosotros?, ¿nos amamos o es algo solamente físico? Me hice mil preguntas, lloré, reflexioné, me tildé de ilusa. ¿Cómo podía, después de tanto tiempo seguir atada a algo que nunca se iba a dar? Me sentí una basura porque le había roto el corazón a dos mujeres. Lo hablé con mis amigas, lo conversé con mi hermana y con mi prima. También lo charlé con Dios. Precisaba una respuesta. Creo que fue mi prima la que me dió la contestación más sabia. Me dijo: -Hay cuestiones que nadie va a entender acabadamente. Algunos, dirán que te está usando; otros, van a decir te ama; los más severos, que sos una rompe hogares. La única que sabe realmente lo que pasa entre ustedes y tiene la respuesta perfecta, sos vos”.

PUBLICIDAD

La frase caló hondo en Tamara. Decidió que iría a verlo para decirle lo que pensaba y sentía con puntos y comas.

“Un día de mayo de este año, muerta de frío, salí a buscarlo. Lo esperé a la salida de su trabajo. Me vio y una sonrisa se le instaló en la cara. Nos dimos un beso y me preguntó qué hacía ahí. Firme y entera lo miré a los ojos y le dije sinceramente todo lo que deseaba: Serafín, te amo, te amé y te voy a amar toda la vida. No sé por qué, pero sos mi primer pensamiento a la mañana y el último a la noche. Estoy con otros e imagino que sos vos. Viví con alguien, pero siempre, con los ojos cerrados, pensaba que eras vos. No quiero nada, ni voy a pedirte nada. Solo quiero que sepas lo que siento. Él me acarició con sus ojos hermosos, me pidió perdón por nunca poder responder a mis sentimientos. Me dijo que la vida nos había colocado en diferentes sintonías, pero que él sabía que algún día nos iba a poner en la misma ruta. Lo abracé, lo besé, me di vuelta y me fui. Desde ese día nos vemos una vez por mes”.

Tamara lo esperó en la puerta del trabajo para decirle cuánto lo amó, lo ama y continuará amando (imagen ilustrativa Infobae)

Retomo y aprovecho a preguntarle a Tamara (42) sobre su referencia anterior a la obra de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, y a sus protagonistas.

-Florentino es un hombre eternamente enamorado del amor e idealiza a Fermina al punto de quedar atado a ella. ¿No creés que hay mucho de idealización, por no decir obsesión, en tu historia con Serafín?

-Solo sé que hay un lazo que no podemos romper. Que tenemos muchísimos miedos, a las pérdidas, a sentir la lejanía. Más allá del sexo y de lo físico, tenemos algo que viaja profundo bajo nuestra piel. No sé cómo se llama. Quizá solo se llame amor.

*Escribinos y contanos tu historia. amoresreales@infobae.com

* Amores Reales es una serie de historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. En algunas de ellas, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger su identidad y las fotos, ilustrativas