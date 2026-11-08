'Duna: parte tres' lleva a los personajes de Chalamet y Zendaya al otro lado del poder

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En 2018, cuando se anunció que Timothée Chalamet sería la estrella de la saga de Duna de Denis Villeneuve, el hecho de rodar una adaptación a gran escala de una de las historias más complejas de la ciencia ficción parecía, en cierto modo, "un salto un tanto arriesgado", comentó el actor.

Después de todo, el intento de David Lynch en 1984 no había tenido éxito en la taquilla, y la visión en tres partes de Villeneuve costaría cientos de millones de dólares en un momento en el que algunas producciones de superhéroes habían batallado para obtener ganancias.

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Pero ese pequeño salto ha valido la pena. Juntas, Duna y Duna: parte dos han recaudado más de un millardo de dólares en todo el mundo. Eso es especialmente notable porque la primera se estrenó tras los cierres de los cines por la covid y la secuela se retrasó por la huelga de guionistas.

Duna: parte tres, que se basa en las novelas posteriores de la saga Duna de Frank Herbert, llega a los cines el 18 de diciembre. "La anticipación por esta ha sido muy, muy increíble", dijo Chalamet en una entrevista con varios compañeros de elenco.

La tercera entrega da un salto temporal de casi 20 años y muestra al Paul Atreides de Chalamet como un emperador interplanetario bajo amenaza y distanciado de su antiguo amor, Chani (Zendaya), quien sigue luchando ferozmente por su pueblo Fremen. Robert Pattinson se une como un nuevo villano, decidido a derrocar a Paul. El actor describió la saga como "una de las pocas franquicias de las que puedo decir: 'Vaya, soy un auténtico fan'".

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Filmada en Hungría y en los desiertos de Emiratos Árabes Unidos, la tercera entrega reunió a las estrellas, compañeros de elenco como Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa, y miembros del equipo, incluyendo a la misma diseñadora de vestuario (Lori Harris), dijo Zendaya. "Me ha visto crecer y siento que ahora es una de mis tías".

En octubre, Chalamet, Zendaya, Momoa y Taylor-Joy se reunieron en un estudio en Londres para hablar sobre cómo fue trabajar juntos, ser dirigidos por Villeneuve y por qué los seguidores de los libros no deberían preocuparse por cómo esta entrega se desvía de su material de origen. (Pattinson y Pugh hablaron por videollamada unas semanas después).

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A continuación, presentamos extractos editados de nuestras conversaciones.

Zendaya y Timothée, ambos tenían 22 o 23 años cuando filmaron la primera parte de esta franquicia. ¿Sienten que han crecido con estas películas?

TIMOTHÉE CHALAMET: Totalmente. Lo estaba pensando con Z, por lo general creces con personas durante tu infancia o tu adolescencia, y fue especial empezar a trabajar juntos al final de la juventud y al principio de la adultez.

ZENDAYA: Si miro en retrospectiva nuestra versión de ese momento, ahora me parece que éramos unos niños. Y eso es algo precioso. Porque todos estábamos nerviosos y nos estábamos metiendo de lleno en el proyecto con mucha ilusión y energía, deseosos de hacer un buen trabajo. Creo que no podría haber encontrado un mejor lugar para aprender y crecer. Su amabilidad y generosidad hacen que Denis sea un gran líder.

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Las personas que han trabajado con Denis suelen resaltar su amabilidad.

ANYA TAYLOR-JOY: Es difícil expresar lo mágico que es estar con alguien que dirige con cariño, que lleva el timón de un equipo enorme y logra que todos trabajen para sacar esto adelante, pero no porque le tengan miedo.

CHALAMET: Todos sentimos ese impulso tan sano de querer que quede contento con nuestro trabajo, básicamente.

FLORENCE PUGH: Totalmente, todos somos los consentidos del maestro. Dios mío, definitivamente soy la consentida del maestro. Ciertamente no seguiríamos a cualquiera a la batalla, pero sí lo hacemos por él.

Eso me hace pensar en los rodajes en el desierto --conocidos por ser especialmente complicados-- que requieren las películas de Duna. ¿Cómo fueron para ustedes en esta ocasión?

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ZENDAYA: Lo más difícil es simplemente meditar para soportar el calor. Hay escenas en las que el sol es tan brillante que intento dar otra expresión facial que no sea [Zendaya frunce la cara como si sintiera dolor] y físicamente no puedo [risas]. Yo solo sudaba a mares, intentando concentrarme, mantener los ojos abiertos lo más que podía.

Tienes que prepararte y acomodarte antes de que empiece a salir el sol, mientras todavía hace frío, y también teníamos que ponernos todas las prótesis. Nadie llegaba antes que Rob.

ROBERT PATTINSON: El desierto es simplemente de otro nivel. Hay una secuencia en la que estoy en esta nave espacial, que está montada sobre una plataforma móvil, al borde de una duna de arena, y teníamos este modelo de un gusano de arena de unos 106 metros de largo. La escala de estas cosas es simplemente increíble, tienes tu propio parque temático de Duna, donde la plataforma gira, se voltea y simula el vuelo, y esto no parece trabajo en absoluto. No hay aspectos negativos.

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Aparte de que el sudor te resbale por la coronilla y se te formen unas burbujas de sudor enormes. Pero, aun así, ni siquiera me fijé en ellas. Es tan fácil trabajar con Denis que nunca implica ningún estrés.

Anya, estuviste en el set un tiempo breve para un cameo en la segunda película.

TAYLOR-JOY: Es decir, apenas. [Risas] Formé parte de un equipo rebelde que fue a Namibia, pero fue una de mis experiencias de rodaje favoritas de todos los tiempos.

Tu personaje Alia, la hermana de Paul, nace con el conocimiento de las generaciones anteriores de mujeres y es una parte mucho más importante de esta película.

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TAYLOR-JOY: Al final de la película, Denis y yo hablamos, y yo estaba como: "Vaya, soy la mala. Qué locura".

Pero en realidad entendí de dónde venía. Es un regalo interpretar a alguien que tiene una sola conexión con una sola persona, y nadie más importa en absoluto.

Ese tipo de franqueza resultaba, en cierto modo, casi animal. Nunca antes había trabajado con motivos animales, pero ella fue, sin duda, mi creación más salvaje.

Herbert escribió una secuela a su primera novela de Duna en parte porque los lectores en la década de 1960 no habían entendido el mensaje de la primera novela.

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TAYLOR-JOY: En cierto modo, eso también ha pasado con las películas. Paul es un personaje muy carismático y tienes que tener la tercera película para decir: esperen un momento, esta no es la moraleja de la historia.

Al hacer la película, ¿qué tan pertinente se sintió la advertencia que pretendía hacer Herbert sobre los peligros de un líder mesiánico y totalitario?

CHALAMET: Bueno, definitivamente se siente personal por la cantidad de estos temas que han superado la prueba del tiempo desde la década de 1960 hasta ahora, y el mundo aterrador en el que vivimos.

Cuanto más trabajaba en Duna, menos sentía que fuera mi responsabilidad más inmediata pensar en los grandes temas en general. Denis los estaba abordando a la perfección y, sobre todo en esta película, se planteaba cómo sería realmente encontrarse en ese tipo de situación, pensando en los líderes mundiales, buenos y malos, del presente y del pasado, y en lo agotador y desgastante que resulta tener que tomar decisiones importantes todo el tiempo.

PUGH: Creo que, a través del arte, estamos viendo gran parte de lo que la gente siente en este momento; es algo de lo que me he dado cuenta hace ya mucho tiempo. En los últimos diez años de cine --a excepción de Barbie, que fue brillantemente optimista--, me parece que hemos estado percibiendo eso mismo en el arte.

Jason, tu personaje Duncan Idaho murió en la primera película. En esta entrega interpretas a un personaje que se ve exactamente como Duncan y fue creado a partir de su material genético pero que no tiene ninguno de los recuerdos ni la personalidad de Duncan.

JASON MOMOA: Probablemente es el personaje más extraño que he tenido que abordar, porque sé que me contrataron para interpretar a Duncan por una cierta razón, y luego tuve que descubrir cómo interpretar a un tipo que no sabe quién es Duncan.

Tampoco tenía a Denis, como en la primera. Ellos ya estaban rodando y yo llegué, y no iba a empezar a hacer un montón de preguntas.

Fue muy desafiante. No soy el actor ni el ser humano más sutil, así que probablemente fue mi interpretación más sutil. Todavía no la he visto. No sé qué tomas usó.

Y otra cosa también, al trabajar con Tim, tengo que pelear contra él. [Su personaje Paul] está en otro nivel, y es mejor combatiente que yo. Y ya sabes, de manera realista, ¿cómo armamos eso?

CHALAMET: Esa fue una forma muy educada de decirlo.

[Todos ríen]

MOMOA: Él es mejor actor. Yo soy mejor peleando. Pero él es realmente rápido. Me quedé muy impresionado: el hecho de que seas un gran actor no significa que seas capaz de bailar. En última instancia, es un baile.

Para aquellos de ustedes que ya han visto la película, ¿cómo fue ver la conclusión de las historias de estos personajes? ¿Qué tan diferente es de la novela?

ZENDAYA: Hay muchas cosas en esta película que son muy fieles al material de origen, y hay desviaciones.

TAYLOR-JOY: Denis es literalmente el mayor fan de Duna de todos los tiempos, así que, para que esa sea la persona que conduce la nave, te sientes bastante bien al respecto.

PATTINSON: Tienes que estar un poco loco si le vas a buscar defectos a esta.

El guion era realmente genial, pero era bastante complicado. Y al ver la película, no se trata en absoluto de lo que yo pensaba. Se lee mucho más como una gran fábula política y moral, y la película es mucho más emotiva. Gran parte trata sobre la crianza de los hijos, y simplemente me pareció muy conmovedora.

MOMOA: ¿Quedas satisfecho cuando ves el final?

CHALAMET: Totalmente. No se sintió que el nivel haya bajado en absoluto, Denis simplemente cambió la ubicación de la vara. Esta película es una cosa en sí misma.

MOMOA: Tengo mariposas en el estómago. La voy a ver esta noche con mi hijo [Nakoa-Wolf Momoa, quien interpreta al hijo de Paul y Chani] y va a ser especial. Esa es la primera película en la que ha participado.

TAYLOR-JOY: ¡Qué gran primera película!

En 2021, cuando salió la primera parte, estaba la covid y las ventas de entradas estaban realmente bajas. Hoy, Hollywood está en un lugar muy diferente, con un auge reciente en la taquilla. ¿Qué tan importante creen que ha sido el papel de las películas de Duna en este resurgimiento?

PUGH: Creo que han vuelto a poner de moda ir al cine. La segunda entrega fue un gran espectáculo. Fue sencillamente maravilloso formar parte de algo que sabemos que es el equivalente a La guerra de las galaxias para nuestra generación.

CHALAMET: Ojalá haya tenido un papel importante en eso. Creo que todos aquí, humildemente, han tenido un papel importante en eso.

ZENDAYA: Cualquier oportunidad que tengamos de contribuir, o al menos eso esperamos, a la experiencia de ir al cine y mantenerla viva, porque forma parte de mi vida, de mi infancia y de la vida de tanta gente esa es la razón por la que lo hacemos.