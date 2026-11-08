EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 8 de noviembre: lluvias intensas en norte y noreste

📡⛈️ Los #Radares de El Paso, Laughlin, Sabancuy y Brownsville, indican la presencia de #Lluvias (verde), #Chubascos (amarillo) y #LluviasFuertes (naranja y rojo) en estados del norte, noreste y sureste del país, además de la #PenínsulaDeYucatán . 🤓Consulta los gráficos para mayor… pic.twitter.com/2eAavDRknr

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro y noreste), Michoacán (este y sureste), Guerrero (suroeste) y Campeche (suroeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte, noreste y este), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (norte).

Para el lunes, el frente permanecerá estacionario sobre el oriente y el golfo de México. Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán lluvias muy fuertes, mientras el sistema seguirá provocando precipitaciones intensas en el noreste.

También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, debido al frente frío número 4. La masa de aire frío asociada mantendrá temperaturas más frescas en el norte y noreste del país.

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