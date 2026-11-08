EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 8 de noviembre: lluvias intensas en norte y noreste

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, debido al frente frío número 4. La masa de aire frío asociada mantendrá temperaturas más frescas en el norte y noreste del país.
También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Chiapas, así como precipitaciones fuertes en Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
Para el lunes, el frente permanecerá estacionario sobre el oriente y el golfo de México. Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán lluvias muy fuertes, mientras el sistema seguirá provocando precipitaciones intensas en el noreste.
Pronóstico de lluvias:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte, noreste y este), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (norte).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro y noreste), Michoacán (este y sureste), Guerrero (suroeste) y Campeche (suroeste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.
Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas:
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (suroeste y costa).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.