El rey Carlos no llevó paraguas, pero eso no aguó su gira por el Caribe

**EMBARGO: No electronic distribution, Web posting or street sales before TUESDAY, 12:01 A.M. ET, OCT. 27, 2026. No exceptions for any reasons. EMBARGO set by source.** FILE — From right: first lady Melania Trump, President Donald Trump, King Charles III, and Queen Camilla watch a pass in review from a balcony of the White House during an arrival ceremony in Washington, April 28, 2026. The king will confront calls for reparations and apologies for his country’s colonial past as he attends the Commonwealth heads of government meeting in the Caribbean. (Salwan Georges/The New York Times)

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En su más reciente gira por el Caribe, el monarca británico asumió su papel como estadista global, incluso cuando ello implicó fuertes lluvias y preguntas difíciles sobre la historia de su nación.

El rey Carlos III estaba empapado y molesto.

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El monarca británico de 77 años, elegantemente vestido con un traje beige, acababa de subir a un estrado en St John's, en Antigua y Barbuda, para el desfile del Día de la Independencia de la antigua colonia. Hacía más de 32 grados centígrados y el ambiente era bochornoso. De repente, los cielos se abrieron.

Durante varios minutos, los asistentes del palacio corrieron de un lado a otro bajo la intensa lluvia mientras el rey agitaba los brazos y fruncía el ceño, como si dijera: ¿dónde están los paraguas? Para cuando su ayudante de cámara, el mayor Ben Rigby, le entregó uno, ya era demasiado tarde. El rey bromearía más tarde diciendo que se había mojado tanto que le estaban creciendo berros en los pantalones.

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"Creo que esa podría ser la última vez que veamos ese traje", bromeó Carlos con su personal.

El breve aguacero fue seguido de dos horas en las que Carlos, todavía empapado, caminó por el césped mojado del estadio de críquet, donde 5000 personas observaban el desfile. Fue uno de los cerca de 40 eventos --el Palacio de Buckingham los llama "compromisos"-- que el rey llevó a cabo durante una gira de una semana por las Bahamas, Guyana y Antigua.

El viaje formó parte del intento del Reino Unido por mantener sus vínculos con otros países de la Mancomunidad de Naciones, el grupo voluntario que reúne a las naciones que alguna vez formaron parte del Imperio británico. El Palacio dice que tales visitas pueden impulsar la inversión y fortalecer la cooperación para abordar problemas globales como el cambio climático.

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Para frustración de los principales asistentes del rey, el viaje estuvo plagado de preguntas sobre si Carlos se disculparía por el papel del Reino Unido en el comercio transatlántico de esclavos durante los siglos XVIII y XIX. Los asistentes del palacio señalaron repetidamente que un gobierno electo dirige al Reino Unido, y que el monarca no podía disculparse en nombre del Estado a menos que el primer ministro se lo pidiera.

Tales tensiones no son inusuales a medida que Carlos, al igual que su madre, la reina Isabel II, antes que él, navega por el papel casi exclusivamente simbólico de ser un monarca británico moderno. Como jefe de Estado en el Reino Unido, pero no jefe de gobierno, está constitucionalmente obligado a permanecer neutral en política y asuntos de Estado. Por supuesto, también tiene sus propias opiniones.

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"A veces tenemos que caminar por una línea bastante cuidadosa entre la política del gobierno y el papel del rey", dijo a los periodistas un alto asesor del Palacio, hablando bajo la habitual condición de estricto anonimato que también es común en toda la administración pública británica.

Dentro del gobierno británico, la monarquía ha sido vista durante mucho tiempo como un arma diplomática excepcionalmente efectiva, cuya afable proyección de poder blando puede ayudar a cerrar un trato, resolver una negociación y difundir buena voluntad cuando es enviada en una misión dirigida por el gobierno.

Personas cercanas a Carlos dicen que está más que encantado de complacer. Es, después de todo, el trabajo para el que nació.

Y para el rey, personalmente, los viajes parecen energizarlo y deleitarlo. A pesar de su diagnóstico de cáncer en 2024, por el cual aún recibe tratamiento, Carlos rara vez parece cansarse en tales salidas. Se queda para hablar con un artesano o un director ejecutivo mientras el personal del palacio y los periodistas, con la mitad de su edad, se sofocan por el calor. Escucha mientras los residentes locales describen su herencia cultural y admira su trabajo artesanal. Observa recitales de danza, desfiles indígenas, marchas militares y competencias atléticas.

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Durante casi seis décadas, la mayor parte como príncipe de Gales, esta ha sido la vida de Carlos. Para cuando se convirtió en rey hace cuatro años, ya era un diplomático global, tras haber viajado por el mundo muchas veces, aunque ese papel a veces pasaba a un segundo plano ante la intriga palaciega que domina los titulares.

En las Bahamas, la primera parada de su gira por el Caribe, el rey sorprendió a su personal durante la celebración del Junkanoo en la ciudad, que incluye un carnaval y un desfile callejero festivo. Sin previo aviso, Carlos agarró unos cencerros caseros.

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"Creo que voy a participar", dijo, y comenzó a bailar junto a los bahameños que marchaban en el desfile. Después, los organizadores pidieron que les devolvieran los cencerros para poder exhibirlos en un museo.

Cuando el rey llegó a Guyana al día siguiente, fue recibido por el presidente Irfaan Ali, quien acababa de dar una entrevista a una cadena de televisión británica que distaba mucho del mensaje oficial. Ali dijo a ITV News que Carlos había "reconocido con razón la esclavitud como los días más oscuros de la historia humana", y agregó: "Ahora, seguir a la disculpa es el siguiente paso".

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Aun así, en una recepción esa noche, el rey y el presidente parecían estar de buen humor después de que Ali le ofreció a Carlos un ron especialmente preparado.

El rey dio un pequeño trago y lo declaró "¡Muy bueno!". Cuando el presidente le dijo al monarca que solo tenía que "tomárselo de un trago", Carlos logró dar un sorbo más antes de anunciar: "Es muy amable. Alguien más tendrá que terminarlo".

Al día siguiente, siguió hacia Antigua, donde el rey llevó a cabo varios días de eventos antes de reunirse con los líderes de los 56 países que conforman la Mancomunidad de Naciones, la mayoría de los cuales alguna vez fueron colonias británicas. En el programa real: un servicio religioso (con una banda de tambores metálicos afuera); un desfile del día de la independencia (durante el cual llovió); y varias iniciativas locales de conservación.

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Mientras el rey aterrizaba en Antigua, el periódico The Guardian publicó un artículo del primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham. Por primera vez, escribió Burnham, el gobierno estaría dispuesto a discutir una disculpa formal por el papel del país en el comercio de esclavos.

Una vez más, el palacio respondió a una avalancha de preguntas. ¿Significaba esto que el rey se disculparía ahora? (No). ¿Habían hablado el palacio y el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de que se publicara el artículo? (Sí). "La sorprendente postura de Burnham sobre la esclavitud ejerce presión sobre el rey", escribió el periódico The Telegraph.

Si sintió esa presión, el rey no la mostró públicamente.

Ambos hombres se saludaron calurosamente en el Sticky Wicket, un bar y restaurante junto a un campo de críquet. Cuando ITV News le preguntó si había "hecho las cosas más difíciles" para el rey, Burnham respondió: "No. Nos estamos acercando y escuchando".

Carlos también se topó con el actor británico Idris Elba durante una visita a una base naval histórica. "Siento lo de la lluvia", dijo Elba, quien tenía programado ser el presentador de un concierto de la Mancomunidad de Naciones esa noche.

"¿Qué haces aquí?", preguntó el rey.

"Voy de un lado a otro", dijo Elba, dándole unas palmaditas cariñosas en el brazo a Carlos.

A lo largo de su viaje, el rey no evitó el tema de la esclavitud. En el Museo de la Casa de Gobierno en Antigua, estudió una vitrina que incluía grilletes usados en personas esclavizadas y medallones de cerámica hechos en apoyo a la abolición.

El monarca británico también se esforzó por ampliar el alcance de su visita. En su discurso de apertura en la reunión de la Mancomunidad de Naciones, provocó risas al elogiar a Antigua, una nación de unas 100.000 personas, por tener un impacto mayor al esperado para su tamaño.

"Isla pequeña, gran vibra", dijo.

Carlos dejó en claro lo que sentía sobre el legado de esclavitud que dejaron sus antepasados y las personas que gobernaron el Reino Unido hace cientos de años: "Ese vergonzoso capítulo de la historia es uno que llena mi corazón de horror y mi alma de un dolor personal profundo".

Pero también hizo referencia directa a los esfuerzos del Reino Unido para poner fin al comercio de esclavos. "La historia también nos enseña que el mal no tiene por qué tener la última palabra", dijo. "El carácter y el coraje pueden combinarse para superar la injusticia más monstruosa, como lo hicieron con la determinación de poner fin al comercio internacional de personas esclavizadas, en el que la Marina Real desempeñó un papel tan protagónico".

Algunos críticos cuestionan el valor de la asamblea informal de los países de la Mancomunidad de Naciones.

A diferencia de, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, no tiene poder para intentar gestionar la guerra y la paz. No contrata a científicos para promover el bienestar global, como lo hace la Organización Mundial de la Salud. No cuenta con expertos en comercio global ni en economía. Su principal resultado público es una declaración, cada dos años, que evita ser específica sobre los grandes problemas que enfrenta el mundo.

Sin embargo, al igual que su madre, el rey ha sido un firme partidario del grupo, que nació de los restos del otrora vasto Imperio británico. Para potencias medianas como el Reino Unido, cuyos intereses están bajo amenaza de potencias hostiles, incluidas Rusia, China, Irán y, a veces recientemente, Estados Unidos, los expertos dicen que hay valor en mantener alianzas, incluso si son informales, con otras potencias pequeñas y medianas en todo el mundo.

"Lo que une aún más profundamente a este grupo extraordinario y único de países son nuestros valores: de democracia y del Estado de derecho; de respeto, la igualdad de dignidad y derechos humanos; de desarrollo sostenible; de paz y seguridad", dijo Carlos a los líderes del grupo en su último día en Antigua. "Estos valores nunca han sido más importantes, disputados como se ven en tantos frentes".

Esa noche, el rey se unió a otros líderes para una cena de tres tiempos, que incluyó un papillote de mahi-mahi y tarta tatin de piña negra de Antigua. En su brindis, Carlos elogió a la Mancomunidad de Naciones como una organización capaz de unir a personas de países famosos por la nieve, los desiertos y "¡países cuyos ciudadanos están completamente convencidos de que disfrutan de un clima perfecto todo el año!".

Sonrió, con picardía, y luego agregó: "Aunque, justo estaba pensando, damas y caballeros, que tal vez parte de mi papel como líder de la Mancomunidad de Naciones sea actuar como un paraguas para todos ustedes".

Michael D. Shear es el corresponsal principal del Reino Unido para The New York Times, y cubre la política y la cultura británicas y la diplomacia en todo el mundo.