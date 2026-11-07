El uso de hormonas aumenta ligeramente el riesgo de cáncer, advierten algunos médicos

As more women turn to hormones to relieve menopausal symptoms like hot flashes and night sweats, some physicians and scientists say not enough attention is being paid to the small increase in breast cancer risk associated with certain systemic therapies. (Vivian Dehning/The New York Times) Ñ FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED HORMONE THERAPY CANCER by RABIN of NOV. 6, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ.

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Los médicos dijeron que las mujeres deberían recibir tratamiento para los síntomas de la menopausia, pero necesitan información precisa sobre los medicamentos.

A medida que más mujeres recurren a las hormonas para aliviar los síntomas de la menopausia, como los sofocos y los sudores nocturnos, algunos médicos y científicos dicen que no se presta suficiente atención al pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama asociado con ciertas terapias sistémicas.

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El vínculo entre el cáncer de mama y la terapia hormonal ha sido objeto de un intenso debate durante décadas. En 2002, se desató el pánico luego de que un gran estudio, llamado la Iniciativa de Salud de las Mujeres (WHI, por su sigla en inglés), descubriera que las mujeres mayores que tomaban una píldora de combinación hormonal estaban desarrollando cáncer de mama a tasas más altas. (No existía riesgo con el tratamiento de solo estrógeno, utilizado únicamente después de una histerectomía). Las recetas para la terapia de combinación hormonal se desplomaron a 5,3 millones en 2003, frente a los 18,8 millones en 2001.

Pero en años recientes, el péndulo ha oscilado en la dirección opuesta. Las autoridades federales de salud eliminaron el llamado recuadro negro de advertencia de los medicamentos que enfatizaba los riesgos, aunque mantuvieron el texto que indicaba que el medicamento combinado se había vinculado con el cáncer de mama y con enfermedades cardiovasculares. Y en meses recientes, importantes sociedades médicas han respaldado firmemente estos medicamentos para tratar los síntomas de la menopausia, que según una encuesta reciente afectan a casi la mitad de las mujeres entre los 40 y los 60 años.

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Ahora, los médicos recomiendan comenzar el uso dentro de los 10 años posteriores a la menopausia y antes de cumplir los 60 años para proteger a las mujeres de los riesgos de enfermedades cardíacas. En la actualidad, las mujeres también pueden usar formulaciones hormonales más nuevas que los médicos creen que están asociadas con un menor riesgo de cáncer de mama que los medicamentos más antiguos. Pero aún hay una escasez de datos fiables sobre la seguridad a largo plazo con respecto al cáncer de mama, un mensaje que preocupa a algunos expertos, quienes temen que no se esté transmitiendo adecuadamente.

"Necesitamos mantener el cáncer en la conversación", dijo Garnet Anderson, una científica en el Centro de Cáncer Fred Hutch que es investigadora principal de la WHI. "No digo que deba opacar el tratamiento de mujeres que tienen síntomas menopáusicos severos, pero es parte del equilibrio entre riesgos y beneficios que tiene que sopesarse de forma individual. Creo que se está minimizando".

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Lisa Larkin, fundadora de Ms. Medicine, una organización de medicina personalizada que se enfoca en mujeres en la mediana edad, dijo que muchas mujeres que lidian con los síntomas de la menopausia aún no obtienen el tratamiento hormonal que necesitan. A pesar de que el uso se ha duplicado en los últimos cinco años, menos del 4 por ciento de las mujeres usan hormonas. Pero, dijo Larkin, también le preocupan las pacientes que han visto todo tipo de afirmaciones sobre los beneficios de la terapia hormonal en las redes sociales, pero que no han escuchado nada sobre sus riesgos.

Algunas de estas mujeres tienen antecedentes de cáncer de mama o tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad, y los médicos por lo general dicen que deberían evitar los medicamentos. (Las nuevas pautas de las sociedades médicas recomiendan evaluar los riesgos de cáncer de mama y cardiovasculares de una mujer antes de iniciar el tratamiento y repetir la evaluación cada año).

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"El mensaje ha ido demasiado lejos", dijo Larkin. "Perjudicamos a las mujeres durante tanto tiempo al no proporcionarles hormonas a las pacientes correctas, pero ahora podríamos perjudicar a las mujeres al darles hormonas a las pacientes incorrectas".

La WHI encontró un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama invasivo entre las mujeres que tomaban una píldora que combinaba estrógeno y progestina, en comparación con las mujeres que tomaron un placebo. Hubo alrededor de cuatro casos de cáncer de mama por cada 1000 mujeres cada año entre las mujeres en la terapia de combinación hormonal, en comparación con tres casos cada año por cada 1000 mujeres entre las que no tomaban hormonas, dijo JoAnn Manson, una de las investigadoras principales del estudio. Ese es un aumento del 26 por ciento en el riesgo relativo.

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Los cánceres encontrados en el grupo de terapia hormonal combinada también fueron ligeramente más grandes que los del grupo del placebo. También se descubrieron más tarde: el 25 por ciento se detectó en una etapa avanzada, en comparación con el 16 por ciento entre las mujeres con placebo, según descubrió un análisis. Eso puede deberse en parte a que algunas mujeres que tomaban el medicamento combinado experimentaron un aumento en la densidad mamaria después de un año de tratamiento. El tejido mamario denso es un factor de riesgo para el cáncer de mama y también hace que los tumores sean más difíciles de ver en una mamografía.

Los investigadores han continuado un seguimiento de las mujeres, y análisis posteriores en 2003 y en 2020 confirmaron los hallazgos. En todos los grupos de edad se observó un riesgo de cáncer de mama estadísticamente significativo, pero modestamente mayor en aquellas en terapia combinada en relación con las mujeres que tomaron un placebo.

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El tratamiento no se asoció con un mayor riesgo de muerte por cáncer de mama.

Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, dijo que es importante poner en perspectiva el riesgo de cáncer de mama observado en el estudio de la WHI. "Estas son cifras minúsculas en términos de cuántas mujeres se ven afectadas", dijo.

Agregó: "Es el mismo aumento en el riesgo que el sobrepeso o la obesidad, el mismo aumento en el riesgo que una o dos copas de vino por la noche y aproximadamente el mismo aumento en el riesgo que el de la inactividad física". En comparación, una variante genética como BRCA1 puede aumentar el riesgo de cáncer de mama cuatro veces o más.

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Sin embargo, algunos oncólogos argumentan que, a diferencia de muchos otros factores que propician el cáncer, como la edad a la que una mujer comenzó a menstruar, el uso de hormonas se encuentra entre los que las mujeres pueden modificar.

"No tenemos la respuesta perfecta, pero muchas personas toman terapia hormonal por motivos que son mitos, como que mantiene tu cabello joven, que mantiene tu piel joven", dijo Larry Norton, un especialista en cáncer de mama en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering. "En realidad no hace eso".

Norton señaló que las tasas de cáncer de mama en Estados Unidos disminuyeron luego de que millones de mujeres dejaran abruptamente de usar hormonas en 2002, una disminución que se mantuvo durante dos décadas. (Es difícil comprobar una relación causal entre las disminuciones en el uso de hormonas y en los cánceres de mama, aunque algunos estudios han descartado otras causas, como cambios en la frecuencia de las mamografías).

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Los estudios sugieren que el aumento en el riesgo comienza después de unos tres años de tratamiento y disminuye luego de que una mujer deja de tomar hormonas combinadas.

El tiempo que una mujer toma las hormonas parece importar. La evidencia de estudios observacionales, que no es tan sólida como los datos de un ensayo aleatorizado, hace pensar que el riesgo de cáncer de mama aumenta cuanto más tiempo esté una mujer en el tratamiento, dijo Manson.

Por esta razón, en el pasado algunas guías médicas han recomendado usar los productos con la dosis más baja durante el menor tiempo posible. Pero las mujeres que comienzan la terapia hormonal para tratar síntomas como los sofocos y los sudores nocturnos podrían experimentar una recurrencia de estos síntomas cuando interrumpen el tratamiento, lo que dificulta dejarlo, según muestran los estudios. Y algunas mujeres experimentan síntomas molestos atribuidos a la menopausia hasta una edad avanzada.

Los médicos dijeron que les gustaría ver investigaciones más sólidas sobre las opciones hormonales que se usan comúnmente en la actualidad. Estas incluyen un parche que contiene un tipo de estrógeno llamado estradiol, utilizado junto con una forma de progesterona diferente de la progestina sintética usada en la WHI. (El estrógeno administrado a través de un parche parece tener menos probabilidades que el estrógeno oral de promover coágulos sanguíneos, otro riesgo identificado en la WHI).

A pesar de que las nuevas formulaciones de medicamentos se estudian por su seguridad y eficacia en ensayos clínicos pequeños a corto plazo antes de salir al mercado, los estudios generalmente no hacen un seguimiento a un gran número de mujeres a largo plazo. Esto significa que pueden pasar por alto efectos secundarios menos comunes causados por muchos años de uso.

Una revisión sistemática de estudios descubrió que la terapia combinada con el nuevo tipo de progesterona no aumentaba el riesgo de cáncer de mama durante los primeros cinco años de tratamiento. Pero los autores también señalaron que la evidencia era limitada, y advirtieron que el riesgo podría aumentar con un uso más prolongado.

"El riesgo de cáncer de mama podría no ser el mismo" con las formulaciones más nuevas, dijo Faubion. "Pero, honestamente, no lo sabemos", agregó.

Hasta que sepan más, las mujeres merecen tratamiento para los síntomas que perturban sus vidas, dijo Manson. Agregó que era importante recordar que "no hay ningún medicamento, ni siquiera el Tylenol, que esté libre de cualquier aumento en el riesgo".

Roni Caryn Rabin es periodista del Times especializada en salud materna e infantil, disparidades raciales y económicas en la atención sanitaria e influencia del dinero en la medicina.