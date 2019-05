García huyó del Perú después de su primer gobierno, acusado de haberse enriquecido en el poder, y regresó casi una década después cuando sus delitos habían prescrito. No era inocente pero tampoco podía ir a prisión. En 2006, ganó la presidencia una segunda vez no porque fuese el candidato más popular sino porque su opositor, Ollanta Humala, entonces un exmilitar de discurso chavista, lucía como un mal incluso peor. García parecía haber madurado, pero los escándalos que empezaron a chamuscar su entorno (supuestos sobornos, indultos a narcotraficantes, obras que no se hacían) confirmaron que se trataba del García de siempre.