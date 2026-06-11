México-Sudáfrica abrirán el telón del Mundial: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos y cómo verlos

Va quedando todo listo para el arranque de la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

La espera finalmente terminó y hoy comenzará una nueva edición de la Copa del Mundo, la cual se llevará adelante en Estados Unidos, Canadá y México y tendrá la particularidad de que la fase de grupos contará con un formato inédito, con 12 zonas en vez de las ocho en las que se venían dividiendo los seleccionados nacionales hasta Qatar 2022. Lo cierto es que dentro del itinerario algunos partidos sobresalen del resto y vale la pena agendarlos.

Como lo antecederá la ceremonia de inicio, el encuentro inaugural siempre imanta miradas más allá de la calidad de los protagonistas, que igualmente en esta ocasión prometen aportar buen fútbol. Así como Qatar y Ecuador abrieron el Mundial 2022, ahora será el turno de México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (Azteca). La particularidad es que los mismos protagonistas levantaron el telón de Sudáfrica 2010, con un empate 1-1 en Johannesburgo por el Grupo A.

PUBLICIDAD

Y los otros anfitriones también prometen armar una fiesta en sus respectivos países, por eso será un lindo atractivo el debut de Canadá, en Toronto, ante Bosnia. En la misma jornada, Estados Unidos buscará comenzar con el pie derecho ante la Paraguay de Gustavo Alfaro, por el Grupo D de la competición, en Los Ángeles.

Brasil y Marruecos, protagonistas de uno de los mejores duelos de la fase de grupos del Mundial (REUTERS/Juan Medina)

Brasil-Marruecos, por el Grupo C en Boston, no solamente será uno de los encuentros que más miradas atraigan por TV sino también probablemente el que más tickets venda teniendo en cuenta la pasión de los torcedores brasileños, que además arrastran fanatismo de extranjeros, pero también por el de los marroquíes, que fueron una de las aficiones más ruidosas en Qatar 2022. Los africanos sueñan con dar el golpe y llegar hasta las últimas instancias como en el Mundial anterior, donde terminaron cuartos.

PUBLICIDAD

La presentación del campeón del mundo, Argentina, también generará expectativas más allá de que enfrentará a un rival de menor calibre y, a priori, afrontará una zona accesible. Argelia saldrá a la cancha con la misión de arruinarle el inicio de su último Mundial a Lionel Messi, algo que hizo Arabia Saudita en el estreno de la Scaloneta en 2022. La cita será en Kansas City.

Inglaterra-Croacia en Toronto y Ecuador-Alemania en Philadelphia son otros dos de los encuentros que también serán de los más vistos de la primera fase. Un choque entre europeos más el desafío entre los alicaídos teutones con la Tri del argentino Sebastián Beccacece serán motivos para que el fanático de turno se deleite.

PUBLICIDAD

Erling Haaland y Kiki Mbappé animarán el Noruega-Francia de fase de grupos (AFP)

En una de las mejores jornadas de fútbol, habrá doble cita con protagonistas de gran talla. Noruega ante Francia (Grupo I), en Boston, puede ser considerado uno de los mejores cotejos de la primera fase del Mundial 2026. En las primeras planas aparecerán enfrentados Erling Haaland con Kylian Mbappé. Pero el mismo día, por el Grupo H, se medirán en Houston Uruguay y España, otro de los excelentes duelos que ofrecerá esta etapa inicial del campeonato mundial.

Y si había un cierre ideal para el Grupo K del Mundial 2026, ese debía ser protagonizado por Portugal y Colombia, que chocarán en Miami seguramente con la aspiración de quedarse con el liderazgo de la zona y ya pensando en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

LOS 10 PARTIDOS IMPERDIBLES DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Jueves, 11 de junio 2026

16:00 México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, Telefe y Disney+

Viernes, 12 de junio 2026

16:00 Canadá vs. Bosnia – Grupo B - Toronto Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+ y Flow

22:00 Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, TyC Sports, Telefe y Disney+

Sábado, 13 de junio 2026

19:00 Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, Telefe y Disney+

Martes, 16 de junio 2026

22:00 Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, TV Pública, Telefe, TyC Sports y Disney+

Miércoles, 17 de junio 2026

17:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, Telefe, TyC Sports y Disney+

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Philadelphia Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, TyC Sports, Telefe y Disney+

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, TyC Sports, Telefe y Disney+

21:00 Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow, TyC Sports, Telefe y Disney+

Sábado, 27 de junio 2026

20:30 Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

Televisación: DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, Flow y Disney+

*Horarios y televisación de Argentina