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Julio Ibáñez pide revancha ante Sudáfrica: “Me humillaron por ser mexicano”

El reportero de TUDN recordó su detención en Sudáfrica y pidió a la Selección Mexicana vencer a los Bafana Bafana en la inauguración del Mundial 2026

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Ilustración de acuarela de un hombre sonriente, de tez morena, con traje oscuro y corbata rayada, sosteniendo un micrófono negro, sobre fondo neutro.
Reportero de TUDN, Julio Ibáñez pidió a la Selección Mexicana ganar contra Sudáfrica como una forma de revancha por su detención (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva terminó. A unas horas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, el periodista de TUDN, Julio Ibáñez, lanzó un emotivo mensaje dirigido a los jugadores de la Selección Mexicana, en el que mezcló pasión futbolera, orgullo nacional y su experiencia personal que marcó su vida profesional.

Durante una intervención en redes, Ibáñez aseguró que el encuentro frente a los Bafana Bafana representa para él una oportunidad de revancha después de los momentos que vivió en territorio sudafricano hace algunos días, cuando fue detenido junto con su compañero Daniel García.

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“Qué sensación de revancha la que tengo”, expresó el comunicador al recordar los hechos ocurridos durante una cobertura periodística en Sudáfrica.

Julio Ibáñez revive el episodio que marcó su carrera

Reportero de TUDN, Julio Ibáñez da su opinión previo al partido de México contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026.

El periodista relató que durante su estancia en Sudáfrica fue objeto de discriminación y acusaciones que, según su versión, resultaron desproporcionadas. Recordó que él y su compañero fueron señalados por utilizar un dron sin autorización, situación que derivó en una investigación y en acusaciones que incluyeron espionaje, terrorismo y hasta presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Ibáñez sostuvo que desde su llegada al país africano percibió hostilidad por parte de las autoridades y aseguró que fueron perseguidos constantemente durante su labor informativa.

“Ellos nos humillaron a Daniel García y a mí. Ellos nos discriminaron por ser mexicanos”, afirmó.

El comunicador explicó que finalmente aceptaron su responsabilidad por volar un dron sin permiso, una infracción que calificó como equivalente a una multa de tránsito. Sin embargo, señaló que el proceso judicial y el tiempo que permaneció privado de la libertad dejaron una profunda huella en su vida.

Un llamado a los jugadores de la Selección Mexicana

Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista (Foto: Instagram/@miseleccionmx)
Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

Más allá de la anécdota personal, Julio Ibáñez aprovechó el espacio para enviar un mensaje de motivación a los futbolistas que saltarán a la cancha del Estadio Ciudad de México para disputar el primer partido del Mundial 2026.

El reportero pidió a los seleccionados que entreguen todo en el terreno de juego y que sean conscientes del privilegio de representar al país como anfitrión de la máxima justa futbolística.

“Van a cumplir el sueño que todos los mexicanos tuvimos”, señaló.

Asimismo, destacó los sacrificios que muchos jugadores han realizado para llegar al máximo nivel profesional y recordó las conversaciones que ha sostenido con varios de ellos a lo largo de sus carreras.

“Nadie les ha regalado nada, porque ser futbolista no es cosa fácil”, expresó.

México busca iniciar con triunfo el Mundial 2026

Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú: partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.
Dónde ver México vs Sudáfrica en Perú: partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El duelo entre México y Sudáfrica genera una gran expectativa entre la afición nacional, que espera un inicio exitoso en la Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Para Ibáñez, el encuentro tiene un significado especial. Reconoció que, aunque el partido debe ser afrontado con profesionalismo, para él representa también una oportunidad simbólica de cerrar una herida personal que permaneció abierta durante años.

“La verdad vengo a decirles que lo hagan por mí, porque me humillaron”, confesó.

El periodista aseguró que el fútbol ha sido una parte fundamental de su vida y que su experiencia en Sudáfrica puso en pausa varios meses de su carrera y de su desarrollo personal.

Un mensaje cargado de emoción y orgullo nacional

En la parte final de su intervención, Julio Ibáñez pidió a los jugadores que también jueguen por las familias mexicanas y por un país que, dijo, necesita momentos de alegría y unidad.

El reportero describió a México como una nación “preciosa” que enfrenta desafíos, pero que encuentra en el fútbol una oportunidad para celebrar y sentirse representada en el escenario internacional.

Con un mensaje cargado de emoción, orgullo y deseo de reivindicación, el periodista cerró su intervención deseando éxito al Tricolor en el debut mundialista frente a Sudáfrica.

“Señores, que tengan mucho éxito y pártanse la madre”, concluyó.

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