EE. UU. pidió a Colombia que cancelara la reunión de Petro con el alcalde de Nueva York

El Departamento de Estado había cancelado la visa del presidente Gustavo Petro el año pasado después de que asistió a una manifestación a favor de Palestina en Manhattan. Tenía previsto asistir a un foro organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Una reunión que estaba prevista para esta semana entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se canceló después de que diplomáticos estadounidenses comunicaron al gobierno colombiano que la iniciativa podría violar las condiciones bajo las cuales se le había permitido a Petro ingresar a Estados Unidos, dijeron funcionarios colombianos y estadounidenses.

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El Departamento de Estado de EE. UU. canceló la visa de Petro el otoño pasado, y solo tenía un permiso de viaje limitado para asistir a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles; no se le permitían otras actividades fuera de esa reunión, dijeron los funcionarios.

Las autoridades colombianas dijeron que aceptaron cancelar la reunión, que estaba prevista para el viernes, después de que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, la capital de Colombia, se pusieron en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

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Aunque los jefes de Estado extranjeros suelen tener visas que les permiten entrar libremente a Estados Unidos, el Departamento de Estado canceló la visa de Petro después de que este apareció en una manifestación a favor de Palestina en Manhattan en septiembre, denunció el apoyo de Estados Unidos a la guerra en Gaza y pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes presidenciales.

La cancelación se produjo tras una serie de tensos enfrentamientos entre Petro, un político de izquierda, y el gobierno de Donald Trump.

La alcaldía de Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un comunicado, el Departamento de Estado indicó: "Como ha dicho el secretario, una visa es un privilegio, no un derecho. La visa de cualquier persona para Estados Unidos corre el riesgo de ser revocada si visita el país e insta de forma escandalosa a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del presidente de Estados Unidos, debidamente electo. A pesar de los esfuerzos del presidente Trump por encontrar puntos en común, esta misma persona sigue con este tipo de comportamiento".

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Además de perder su visa, Petro ha enfrentado otros castigos. El Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones después de que el mandatario colombiano calificó de "asesinato" los ataques de barcos estadounidenses contra embarcaciones que, según se dijo, transportaban drogas frente a las costas de Sudamérica.

The New York Times informó que los fiscales federales también habían iniciado investigaciones penales contra Petro por posibles vínculos con el narcotráfico, una acusación que él ha negado rotundamente.

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Aunque la relación entre los dos líderes había dado un giro más amistoso a principios de este año, con una llamada telefónica y una reunión en la Casa Blanca de la que salieron sonriendo, Petro ha vuelto recientemente a pronunciar discursos encendidos contra el presidente de Estados Unidos.

La semana pasada, Trump respaldó al candidato de derecha en las elecciones presidenciales de Colombia, quien se enfrentará a un senador del partido de Petro en la segunda vuelta a finales de este mes, lo que provocó el enojo de Petro.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios del gobierno se opusieron el año pasado a la participación de Petro en la manifestación de Nueva York durante el periodo en torno a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Rubio ha intentado revocar visas y tarjetas de residencia en relación con protestas propalestinas y, en un caso destacado, por haber escrito un artículo de opinión para un periódico estudiantil. Los jueces federales han dictaminado que él y el gobierno de Trump han violado la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, de reunión y de prensa, en estos episodios.

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El miércoles, en las Naciones Unidas, Petro se refirió a los ataques marítimos y dijo que Colombia considera que "el Estado de Palestina debe ser libre y soberano"

En Nueva York, una persona al tanto de la reunión prevista entre Petro y el alcalde dijo que Mamdani iba a celebrar un foro público con el presidente colombiano en una universidad el viernes, en el que hablarían sobre cómo gobernar enfocándose en la clase trabajadora, la creciente desigualdad de ingresos y la protección de la democracia.

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Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, quien ha mostrado abiertamente su apoyo a los manifestantes pro-palestinos, iba a tener una breve reunión privada con Petro. La semana pasada, mientras la ciudad se preparaba para anunciar públicamente el evento, las autoridades colombianas lo cancelaron, alegando que Petro tendría que salir del país antes de lo previsto.

Las autoridades municipales no hablaron con los funcionarios del Departamento de Estado, según dijo la persona familiarizada con la reunión.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.

Edward Wong informa sobre asuntos internacionales, política exterior de Estados Unidos y el Departamento de Estado para el Times.

Jeffery C. Mays es un reportero del Times que cubre política con un enfoque en el Ayuntamiento de Nueva York.