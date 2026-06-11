Bill Gates dice que Epstein intentó usar sus aventuras extramatrimoniales en su contra

El filántropo multimillonario testificó el miércoles en una audiencia a puerta cerrada del Congreso de EE. UU. sobre la investigación del Departamento de Justicia sobre Jeffrey Epstein.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y filántropo, declaró el miércoles ante una comisión del Congreso que el delincuente sexual Jeffrey Epstein utilizó información sobre sus aventuras extramatrimoniales "para presionarme para que volviera a relacionarme con él" después de que Gates hubiera empezado a romper sus lazos con él.

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Gates hizo este comentario en su declaración inicial ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que le hizo preguntas sobre su relación con Epstein en una audiencia a puerta cerrada. El comité ha estado investigando la gestión del Departamento de Justicia en sus investigaciones sobre Epstein y sus allegados.

Un representante de Gates publicó una copia de su declaración el miércoles antes de la audiencia, que se esperaba que durara cuatro horas.

En su declaración, Gates repitió sus comentarios previos de que lamentaba haber tenido algo que ver con Epstein, pero que nunca lo vio participar en alguna "conducta delictiva". Gates también dijo que él "nunca había victimizado a nadie".

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Las revelaciones sobre las interacciones de Gates con Epstein comenzaron a salir a la luz poco después de que Epstein fuera detenido por las autoridades federales en 2019 acusado de tráfico sexual. Las revelaciones han empañado la reputación de Gates, han contribuido a la ruptura de su matrimonio y han llevado a su fundación benéfica a autorizar este año una revisión externa de sus vínculos con Epstein.

"En el trabajo que hago, la reputación es la base para desarrollar colaboraciones que salvan vidas. Reunirme con Epstein fue un grave error de juicio y puso en riesgo este trabajo", dijo Gates en su comunicado. "Su comportamiento era contrario a todos mis esfuerzos por contribuir a un mundo en el que todos tengan la oportunidad de llevar una vida sana y productiva".

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Las relaciones de Gates con Epstein comenzaron en 2011, unos tres años después de que el financiero caído en desgracia se declarara culpable en Florida de solicitar los servicios de prostitución de una menor. La declaración de culpabilidad se produjo tras un polémico acuerdo de no enjuiciamiento con los fiscales federales, lo que detuvo abruptamente una investigación sobre las acusaciones de que Epstein había abusado sexualmente de forma habitual de decenas de adolescentes, algunas de tan solo 14 años.

Cuando le presentaron a Epstein en 2011, dijo Gates, debería haber investigado más a fondo al hombre con el que se iba a reunir.

"Recuerdo que sabía que Epstein había tenido problemas legales anteriormente, pero no entendí del todo la gravedad de los delitos que había cometido", dijo. "Acepté que me lo presentaran sin examinarlo con el detenimiento que debería haber tenido".

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Hasta 2014, Gates se reunió varias veces con Epstein, principalmente para hablar de la posibilidad de crear un "fondo asesorado por donantes", un tipo de fondo benéfico con ventajas fiscales. Epstein también habló del fondo con banqueros de JPMorgan Chase, y esperaba ganar una comisión por su trabajo. Pero el fondo nunca llegó a crearse, y a finales de 2014 las conversaciones de Epstein con Gates al respecto ya habían terminado en gran medida.

Gates dijo que, después de dejar de tratar con Epstein, se enteró de que el financiero caído en desgracia había estado intentando usar sus problemas matrimoniales para tener influencia sobre él.

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El delincuente sexual solía intentar recabar información personal sobre algunas de las personas con las que trataba para ponerse en una posición en la que pudiera hacerles saber que sabía cosas sobre ellas.

"Como ahora puede ver el público, según lo que se ha divulgado en los expedientes, Epstein estaba tratando de utilizar información sobre mis infidelidades", dijo Gates en su declaración.

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La comisión de la Cámara de Representantes ya ha entrevistado a varias personas del círculo de Epstein, entre ellas el expresidente Bill Clinton y el magnate minorista Leslie Wexner. La comisión también ha programado entrevistas con James Staley, un ejecutivo de Wall Street que durante años fue el principal defensor de Epstein en JPMorgan, y con Leon Black, el multimillonario de capital riesgo quien pagó a Epstein 170 millones de dólares por servicios fiscales y patrimoniales.