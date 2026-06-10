Disturbios en Irlanda del Norte: lo que hay que saber

Un brutal apuñalamiento ocurrido en Belfast esta semana ha avivado el sentimiento antimigrantes que ya estaba latente.

Irlanda del Norte estaba en vilo después de que Belfast estallara en violencia tras un brutal apuñalamiento ocurrido en la ciudad esta semana.

El caso ha avivado el sentimiento antimigrantes que ya estaba latente. Figuras de extrema derecha han llamado a la gente a salir a la calle y han dicho que el Reino Unido debería expulsar a millones de personas nacidas en el extranjero.

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Los líderes políticos piden moderación. El presunto agresor, un refugiado sudanés de 30 años, compareció ante el tribunal el miércoles acusado de intento de asesinato.

Esto es lo que está pasando en Belfast.

¿Qué pasó en el ataque?

El agresor apuñaló a otro hombre alrededor de las 10:30 p. m. del lunes en un complejo de apartamentos del norte de Belfast, dijo la policía. La policía dijo que los agentes llegaron en cuestión de minutos.

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Imágenes explícitas del ataque se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocando la indignación de algunos comentaristas.

El video muestra a un hombre montado sobre el pecho de otro, cuyo rostro y cuello están cubiertos de sangre. El agresor acerca las manos al cuello de la víctima. Entonces se ve que un transeúnte golpea al agresor con un hurley, un palo largo de madera que se usa en el hurling, deporte irlandés.

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¿Qué pasó en los disturbios?

El martes por la noche se produjeron brotes esporádicos de violencia en Belfast y otras partes de Irlanda del Norte. Los alborotadores incendiaron coches y se utilizaron contenedores de basura envueltos en llamas para crear barricadas. Manifestantes prendieron fuego a un autobús urbano en el este de Belfast.

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Los servicios de emergencia escoltaron a familias de migrantes fuera de sus hogares, algunos de los cuales habían sido incendiados.

Las autoridades se habían preparado para la violencia con una mayor presencia policial. Algunos servicios de transporte público nocturnos fueron cancelados por adelantado. Algunos comercios y oficinas públicas cerraron antes de lo habitual.

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¿Qué se sabe del sospechoso?

El sospechoso, a quien las autoridades identificaron como Hadi Alodid, fue detenido y acusado de intento de asesinato. Es un refugiado de Sudán que reside legalmente en el Reino Unido. El Ministerio del Interior, el departamento británico que supervisa la inmigración y la policía, dijo que tenía permiso para vivir en el país hasta 2028. Entró en el Reino Unido en 2023 y se le concedió el estatuto de refugiado ese mismo año.

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Un funcionario de la policía dijo el martes que los agentes estaban trabajando para determinar el motivo. Afirmaron que no buscaban a otros sospechosos y que no había indicios que sugirieran que el ataque fuera un acto terrorista.

¿Qué se sabe de la víctima?

Se trata de un hombre de entre 40 y 50 años, identificado por las autoridades como Steven Ogilvy. La policía dijo que estaba en el hospital con heridas graves en el rostro, el cuello y la espalda. Perdió un ojo como consecuencia del ataque, según los fiscales que imputaron a Alodid el miércoles.

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¿Cómo ha reaccionado la extrema derecha?

Algunos activistas de extrema derecha publicaron un video del ataque, grabado por transeúntes, y difundieron información errónea y especulaciones sobre el agresor en internet. Pidieron deportaciones masivas y publicaron información sobre dónde reunirse para protestar.

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Tommy Robinson, un agitador inglés de extrema derecha que tiene varias condenas penales, instó a la gente a salir a la calle después de lo que calificó en las redes sociales como un "ataque invasor contra nuestro pueblo".

Elon Musk, el magnate tecnológico, compartió listas de lugares en todo el Reino Unido donde la gente podía reunirse y compartió publicaciones de figuras de extrema derecha del país.

¿Cuál es el trasfondo de la violencia?

En los últimos años, otros actos de violencia de gran repercusión han avivado el sentimiento antimigrantes en el Reino Unido.

Algunos funcionarios y expertos están preocupados por la glorificación de la violencia extrema que se ha intensificado recientemente en internet. Los líderes políticos han intentado frenar la ira xenófoba que va en aumento.

Hay algunos casos recientes que cabe destacar.

Henry Nowak, un estudiante de 18 años, fue apuñalado en diciembre en la ciudad de Southampton, al sur de Inglaterra. Esta semana se publicaron unas imágenes en las que se le veía siendo esposado por la policía mientras yacía moribundo, lo que avivó la indignación y un debate cada vez más politizado en internet. Al día siguiente de la publicación de las imágenes, una noche de protestas devino en violencia en Southampton. El diputado de derecha Nigel Farage afirmó que la respuesta inicial de la policía --creer la versión del agresor, un hombre sij nacido en el Reino Unido, en lugar de la de la víctima-- era prueba de un "prejuicio contra los blancos". Una ola anterior de ira contra los migrantes se apoderó de Irlanda del Norte en julio de 2025, después de una presunta agresión sexual en la localidad de Ballymena. Dos chicos de 14 años fueron acusados de intento de violación oral a una niña; ambos negaron los cargos, según informó la BBC, y hablaron a través de un intérprete rumano. Algunos agitadores de extrema derecha avivaron la indignación, lo que provocó días de disturbios. Se incendiaron casas y tiendas. En el verano de 2024, un adolescente mató a tres niños en una clase de baile en Southport, Inglaterra, e hirió a otras 10 personas. Después de que se difundiera información falsa sobre la identidad del agresor, estallaron una serie de disturbios contra los migrantes en más de una decena de pueblos y ciudades de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las afirmaciones falsas de que el agresor era un migrante indocumentado o un solicitante de asilo recién llegado fueron amplificadas por agitadores de extrema derecha. El agresor, una persona con graves trastornos mentales que tenía 17 años en el momento del ataque, es un ciudadano británico que nació en Gales de padres nacidos en Ruanda. Amelia Nierenberg es reportera del Times de noticias internacionales para el Times en Londres.