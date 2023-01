‘Al Fondo Hay Sitio’: Usuarios reaccionan al abrazo que le dio Diego Montalbán a sus hijos Cristóbal y Alessia

Usuarios reaccionan al abrazo que le dio Diego Montalbán a sus hijos en AFHS. Twitter.

En el capítulo 3 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, finalmente se reveló cuál era el regalo por Navidad que le tenía preparado Cristóbal a su padre Diego Montalbán, pero debido a sus recuerdos de infancia y su mala actitud terminó estropeando la cena de noche buena y tiró el obsequio al suelo.

En esta última escena el chef (Giovanni Ciccia) le contó a Francesca Maldini el trauma que tuvo de niño en una noche de Navidad, le comentó como lo trataba su padre en esas fechas y los regalos que nunca le dio. Debido a ello, comenzó a llorar en los brazos de madame.

Ella lo animó a abrir el regalo de su hijo (Franco Pennano) y se da cuenta de que se trataba del muñeco del Hombre Nuclear, un regalo que había añorado toda su niñez, pero su padre jamás le había obsequiado porque consideraba que los presentes no eran útiles para los niños.

El esposo de la popular Noni al darse cuenta de que se trataba del juguete que tanto había soñado, se pone a llorar y le pide una disculpa a su hijo y también a Alessia. Inclusive en las imágenes del adelanto del capítulo 4 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se puede ver que Montalbán le regalará un pasaje de avión a Barcelona para Cris, dejando sorprendidos a todos.

Usuarios reaccionan ante tierno momento

El gesto de reconciliación entre Diego Montalbán y sus hijos Cristóbal y Alessia no pasó desapercibido por los cibernautas de Twitter y ellos rápidamente agregaron varios comentarios y memes a esta red social.

“El abrazo más esperado por toda Latinoamérica unida”, “Pucha no, si era el hombre nuclear”, “El regalo que siempre quiso”, “Se viene el arrepentimiento de Diego”, fueron algunos de los comentarios

“Diego siempre será mi favorito, así hagas tontadas. Verlo tan conmovido por su muñeco me hace llorar. Cris curó a su niño interior con ese regalo”, “Uno quiere odiar a Diego, pero con tremendas escenas, no se puede”, escribieron otros usuarios en Twitter.

Usuarios reaccionan ante el abrazo de Diego Montalbán con sus hijos en AFHS. Twitter

Jimmy termina con Kimberly, pero Alessia no hace lo mismo con Remo

Jimmy Gonzales (Jorge Guerra) y Alessia Montalbán (Karime Scander) se han propuesto terminar con sus parejas porque quieren iniciar su romance sin culpas y consideran que no sería justo seguir con ellos mientras tengan sentimientos por otras personas.

Por eso Jimmy conversó con Kimberly para terminar su relación con ella, aunque al inicio ella no quiso, el menor de los Gonzales consigue dejarla.

Sin embargo, Alessia no puede hacerlo mismo, porque su novio Remo está viviendo un momento triste en su vida. Cada vez que la melliza de Cris intenta terminar con él, Remo recuerda la muerte de su gatito.

Los cibernautas escribieron algunos comentarios al respecto en las plataformas digitales. Algunos señalaron que el hijo de Charito Flores hizo muy bien en distanciarse de Kim y otros dijeron que de repente fue muy directo.

“Jimmy hasta para terminar es tierno. Le dijo las cosas claras y como se siente en realidad. Fue sincero en lo que quería. Te amo, jimmy”, “Pero... más frío de fríos que yo fue Jimmy, jajaja”, indicaron.

“Yo no me siento mal por Remo y Kimberly. Remo es un prepotente y Kimberly le fue infiel a Jimmy al inicio. Me cayó bien por lo de la Casa de Noel, pero hasta ahí. Eso no le quita lo tóxica e interesada”, expresó un usuario al indicar que no siente lástima por los personajes.

“Yo cuando veo dos infieles. Pero son Jimmy y Alessia”, escribió un cibernauta al comentar que el amor entre los jóvenes vale la pena.

Usuarios comentan acerca de la decisión de Jimmy y Alessia de terminar con sus parejas en AFHS. Twitter.

