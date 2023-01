Al Fondo Hay Sitio: Jimmy decide terminarle a Kimberly por Alessia y usuarios reaccionan

Al Fondo Hay Sitio: Jimmy decide terminarle a Kimberly por Alessia | América TV

Jimmy no lo pensó dos veces y apostó por el amor de Alessia Montalbán. La parejita selló su amor la noche de Navidad, cuando la hija de Diego estaba llorando en el parque de las Nuevas Lomas y se encontró con el hermano de Joel. Ambos dejaron fluir sus sentimientos y se enfrascaron en un romántico beso que cerró la novena temporada.

Sin embargo, en el capítulo 2 de la temporada 2023, ambos decidieron hablar de lo que sentían por el otro y aclarar qué es lo que pasaría de hoy en adelante. Fue allí que coincidieron en que quieren estar juntos el uno con el otro y para ello era necesario que terminen sus respectivas relaciones.

Ese fue el acuerdo en el que quedaron, por lo que Jimmy no tardó en reunirse con Kimberly para, de una vez por todas, ponerle fin a su relación. Es así que se reunieron en un parque y de frente a al yugular, Jimmy le pidió a su enamorada no seguir más con la relación.

“Quiero hablar contigo, esto es en serio”, dijo el hijo de Charo. Tras ello fue directo y agregó: “Ya no estoy enamorado de ti”. Inmediatamente, su enamorada quedó sorprendida sin saber qué responder.

Jimmy decide terminar con Kimberly. (América TV)

Este extracto fue parte del adelanto del capítulo 3 de la temporada 10, por lo que recién este miércoles 11 de enero se conocerá cuál es el desenlace de esta escena que muchos de los cibernautas esperaban.

Usuarios reaccionaron a la actitud de Jimmy

Luego de que Jimmy y Alessia se dieran su primer beso, muchos criticaron que sus respectivas parejas sean quienes tengan que asumir la peor parte, pues estarían siendo infieles. Sin embargo, esperaron que sean sinceros y de una vez por todas decidan terminar sus relaciones.

Hasta el fin del segundo capítulo, lo único que se ha visto es que Jimmy tomó la iniciativa y se espera que la hermana de Cristóbal haga lo mismo. Es por ello que los usuarios en redes sociales reaccionaron de inmediato. Algunos, felicitaron este avance, otros recalcaron que Jaimito nunca estuvo enamorado y también estuvieron quienes esperan con ansias el siguiente episodio.

“Todo bien de que Jaimito termine con Kimberly, solo pido que no me quiten al personaje, que muy bien lo hace”, “Sea como sea Kimberly, nadie merece que le sean infiel”, “Eso es un buen avance, pero repito me preocupa Alessia, tengo la sospecha que no terminara con Remo”, “Ticlio de ticlios, de frente le dijo que no la quería a Kimberly”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios reaccionan a escena de Kimberly y Jimmy. (Twitter)

