Cristorata, el tiktoker que denunció filtración de sus videos íntimos y terminó anunciando su retiro

Cristorata denunció filtración de sus videos íntimos. Instagram.

Cristorata es un tiktoker chiclayano que tiene más de 1.6 millones de seguidores y más de 28 millones de likes en sus publicaciones. Si bien se ha caracterizado por tener un contenido polémico, su nombre se hizo viral en las últimas horas tras denunciar ser víctima de la filtración de videos privados.

El joven llamado Cristopher Puente Viena tiene 19 años y publicó su primer video en la plataforma china el 6 de setiembre del 2021. Este material logró más de 1.4 millones de seguidores y más de 20 millones de ‘me gusta’.

En el video, Cristorata hacía una broma pesada a unos policías. Sin embargo, no salió como esperaba. El muchacho les ofreció droga y terminó en la comisaría sin portal documentos, pese a que anunció que todo se trataba de una grabación para su canal de YouTube.

“Hola, cómo están, jóvenes adictos, vendo la mejor coca, tengo la de Paolo Guerrero, la de Angie Jibaja y también tengo la de Maradona, ah y tengo esta (Saca bolsita)”, se le escucha decir, quien al ver que solo se le salía de las manos intentó aclarar la situación.

“No, es talco, es talquito, maestro. Soy zanahoria, no tengo DNI, vivo cerca. No puedo ahorita (ir a la comisaría), pero si no he hecho nada, maestro no pe, o sea es broma, tengo mi canal de YouTube, bromas en TikTok”, señaló.

El tiktoker se ha caracterizado por hacer bromas pesadas a las personas en plena calle. Muchas de estas han sido ofensivos para las víctimas.

¿Por qué Cristorata se hizo viral?

El martes 3 de enero, Cristopher Puente Viena publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde indica que no pasa por un buen momento tras sufrir la filtración de videos íntimos. El joven aclaró que el material es pasado y dará con los responsables de este delito.

“Me pronunció mediante este comunicado. No quería actuar como si nada hubiera pasado. Han sido días difíciles para mí, ya que están circulando videos íntimos míos que se involucran a otras personas, de hace muchos años; todo debido a un hackeo masivo de mis redes y nubes digitales”, empezó el popular Cristorata.

“Quiero iniciar recalcando que nunca atentaría contra mi integridad personal y mucho menos en contra de las personas envueltas que confiaron en mí. Ese contenido no es que promuevo ni realizó en mi papel como creador de contenido. Pido perdón a estas personas que se vieron envueltas, a mi familia, amigos, las marcas que confiaron en mí y a todos mis seguidores. Nunca me imaginé estar en una posición así”, acotó el tiktoker.

En esta publicación, el joven señaló que se encuentra afectado por la situación, pero que tiene el apoyo de su familia.

“Yo, Cristopher Puente Viena, no soy al 100% el personaje que pueden ver en mi contenido de Instagram, Tiktok y YouTube. Actualmente, tengo 19 años, cuento con un trabajo estable junto a amigos y marcas que amo, una familia unida y una relación amorosa. No tendría sentido de que pueda filtrar este tipo de contenido espantoso. Me siento totalmente afectado por lo sucedido e incluso, por tener este personaje en redes sociales, las personas se olvidan de mucho que puedo sentir, sobre todo cuando vulneran de manera maliciosa mi privacidad”, acotó.

Cristorata publicó comunicado en Instagram.

Cristorata anuncia que tomará medidas legales

El creador de contenido de 19 años señaló que no se quedará de brazos cruzados y que tomará medidas legales para dar con el responsable que filtró sus videos íntimos.

“De igual manera, junto a mi equipo, estamos tomando las medidas legales para encontrar a la persona que accedió a mis cuentas. Además, mantengo comunicación con las personas involucradas en los videos para poder contarles cada acción que esté a punto de tomar en este proceso”, indicó el joven en su comunicado, quien más adelante decidió extenderlo para pedir que no sigan hostigando a quienes aparecen en el audiovisual con él.

“Extiendo el comunicado porque las personas involucradas en los videos están siendo hostigadas, insultadas, amenazadas y burladas. Es necesario frenar todo este cargamontón, por personas que no respetan los límites. Les pudo empatía u solidaridad con todas las personas que nos estamos viendo afectadas por todo lo acontecido”, se puede leer.

Cristorata publicó comunicado en Instagram.

Se retira de las redes y buscará ayuda

En esta publicación, Cristorata indicó que ha decidido darse un respiro mientras soluciona la situación, pues ha mellado en sus emociones.

“Me tomaré una pausa de las redes sociales y empezaré a buscar ayuda profesional para tratar con todas estas emociones que estoy sobrellevando. Sé que tengo el apoyo de mi familia y amigos que conocen el tipo de persona que soy”, concluyó.

Novia de Cristorata reacciona a comunicado

Arianna Sanllehi decidió compartir el comunicado de Cristopher Puente Viena. Sin embargo, prefirió no emitir ninguna respuesta. Incluso, ante la ola de ataques que viene recibiendo de parte de los usuarios de Instagram, la futbolista decidió desactivar la opción de comentario.

Como se recuerda, la pareja confirmó su relación en redes en noviembre del 2022. La jugadora de Sporting Cristal había flechado el corazón del tiktoker llamado Cristorata.

