La razón por la que 'Bienvenida la tarde' dejó de salir al aire en Latina Televisión

Laura Huarcayo explicó por qué terminó Bienvenida la Tarde | Panamericana

Con un estilo diferente al de ‘Combate’ o ‘Esto es Guerra’, el programa de Latina, ‘Bienvenida la Tarde’ cautivó al público por cinco años consecutivos. Este espacio de juegos y diversión estaba a cargo de Laura Huarcayo en la conducción y del ‘Niño Alfredito’ y ‘La Carlota’ liderando cada uno de los equipos.

‘La Brigada’ y ‘El Pelotón’ se enfrentaban cada tarde y en este espacio desfilaron varios personajes que hasta ahora recuerdan con cariño este programa. Martín Terrone, Génesis Tapia, Poly Ávila, Brunella Horna, Melissa Paredes, Jota Benz, Ignacio Baladán, Álvaro Stoll y más estuvieron presente.

Pero, su final llegó, pese a que tenían buena aceptación por parte del público, muchos se sorprendieron de que salga del aire. Y es que, se posicionó como un programa divertido para la tarde en ese canal. Sin embargo, existió un motivo por el que este espacio se terminó y se despidieron de la pantalla en el 2015.

Te puede interesar: Carlos Vílchez contó anécdotas ocultas de ‘Bienvenida la tarde’: “Me peleé con Alfredo Benavides”

¿Por qué ‘Bienvenida la Tarde’ salió del aire?

En enero del 2021, Laura Huarcayo, el ‘Niño Alfredito’ y ‘La Carlota’ se reencontraron en el set de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Allí, recordaron algunos pasajes del programa y la exconductora confesó el que habría sido el motivo del fin de este espacio.

Alfredo indicaba que había existido una ‘bruja del cuento’, quien supuestamente era la persona que no quería que su programa siga al aire, pero Laura prefirió aclararlo. “Puedo contar la verdad, no hubo bruja del cuento. Yo trabajé en un horario del mediodía, salía a las dos de la tarde y pasaba tiempo con mi hijo”, comenzó diciendo.

Bienvenida la Tarde estuvo al aire por cinco años.

Tras ello, explicó todo lo que vivió con los cambios de horario del programa que empezó de 14:00 a 16:00 horas y terminó de 16:00 a 19:00 horas, lo que le demandaba estar alejada de sus hijos. Fue por ello que decidió priorizar y presentó la que sería su renuncia.

“Fue un proyecto que varió mucho de horarios, nos iba bastante bien. Fueron cinco años hermosos, pero fueron también años donde mi hija iba pasando año a año, hasta cumplir diez, en casa esperando que la recoja del colegio. Entonces dije quiero dar un paso al lado, quiero pasar tiempo con mi familia”, confesó.

Ante ello, Carlos Vílchez se sorprendió e incluso bromeó diciendo: “ya sé por qué nos quedamos sin chamba”. Frente a esta declaración, Huarcayo confesó que sí creyó que el espacio continuaría, pues había renunciado con varios meses de anticipación para buscar un reemplazo, pero no sucedió.“Yo pensé que continuarían, pero no fue así. Es más yo conversé en junio y me quedé hasta diciembre”, finalizó.

Te puede interesar: Cómo nació la ‘Carlota’, el personaje de Carlos Vílchez y nueva dupla de María Pía Copello

Así se fue la despedida de ‘Bienvenida la tarde’

El 31 de diciembre del 2015 fue la fecha en que ‘Bienvenida la Tarde’ le dijo adiós a la televisión nacional. El programa venía con gran éxito; sin embargo, tuvo que despedirse la tarde de ese jueves y fue Laura Huarcayo la encargada de dar las últimas palabras.

“Tenemos que agradecer a ustedes que están en casa, al público que cada tarde nos acompañó, gracias por su preferencia Gracias a Latina por esta gran oportunidad y muchas gracias a Dios”, comenzó diciendo.

Tras ello, se mostró emocionada y aseguró que esta era una experiencia que no iba a olvidar. “Los llevo y los voy a llevar siempre en mi corazón, gracias a cada uno de ustedes, integrantes de ‘Bienvenida la tarde’, gracias a la producción, me llevo cada momento lindo, cada aprendizaje, momentos buenos y no tan buenos. Que Dios los bendiga y ojalá que nos volvamos a ver”, finalizó.

Así fue la despedida de 'Bienvenida la Tarde' | Frecuencia Latina

SEGUIR LEYENDO