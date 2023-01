Gladys Echaíz justificó su voto en abstención para la inhabilitación de Freddy Díaz: “a nadie le gustaría que lo sancionen por un hecho que no cometió”

21 abstenciones y 2 votos en contra superaron a los 60 quienes sí votaron a favor para que se pudiese aprobar la inhabilitación para poder ejercer cualquier cargo público al aún congresista e investigado Freddy Díaz ex Alianza Para el Progreso.

Una de las parlamentarias quien de último momento sorprendió con la decisión final de abstenerse de votar, fue la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz de Renovación Popular, quien manifestó que uno de los argumentos por los que terminó por blindar a quien el Ministerio Público ha solicitado se le adopte la medida cautelar de prisión preventiva, fue que la defensa legal del denunciado presentó una prueba que le generaron dudas a la legisladora.

“Cuando hace uso de la defensa se presenta una prueba nueva, porque esa no había sido presentada durante la investigación ni evaluada por la Subcomisión, esta nueva prueba es un vídeo que graba a alguien cercano a la presunta agraviada el mismo día que habrían ocurrido los hechos y es un vídeo no tan corto donde la señora habla y dice que ahí no ha ocurrido ningún hecho atentatorio contra su libertad y que ella estaba ahí por decisión personal; sencillamente ante la insistencia de un varón que le decía que denuncie, que se había ocurrido un hecho, el tema es que eso genera duda”, detalló la congresista antes de APP.

Además, en ese mismo contexto, Echaíz, manifiesta que, para proceder con la inhabilitación del ejercicio de la gestión pública por un lapso de 10 años habría que tener la plena seguridad de que el delito imputado al presunto violador Díaz realmente haya sido cometido, caso contrario habría que esperar que se pruebe indudablemente que se cometió la violencia sexual contra la trabajadora de su despacho.

“Para imponer una sanción tan grave como lo es una inhabilitación por diez años hay que tener seguridad, convencimiento de que efectivamente estos hechos se dieron, que hubo la afectación a esa libertad individual de la persona y en este caso la nueva evidencia generaba dudas; en una investigación cuando se presenta una situación de esta naturaleza es preferible esperar; a nadie le gustaría que lo sancionen por un hecho que no cometió”, expresó la legisladora.

FOTO DE ARCHIVO. Legisladores peruanos asisten a una sesión en el Congreso cuando la nueva presidenta Dina Boluarte ofreció un plan para adelantar las elecciones, luego de que la destitución de su antecesor Pedro Castillo desencadenara protestas que han dejado varios muertos, en Lima, Perú, el 12 de diciembre de 2022. REUTERS/Gerardo Marin. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS

Recordemos que, desde el Congreso de la República se le impuso la sanción de suspensión por 120 días sin goce de haber a Díaz Monago.

No obstante, ha sido la congresista Sigrid Bazán, quien ya envió un documento en el que solicita la reconsideración para la votación de la sanción que se plantea imponer al acusado de violación sexual.

