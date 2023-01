Norma Yarrow dice no temer que los azuzadores de las protestas lleguen hasta el Congreso

Norma Yarrow retó a los azuzadores a llegar hasta el Parlamento.

Luego de confirmarse la existencia de 17 muertos tras los enfrentamientos del 9 de enero, todos buscan culpables. Desde el Congreso, algunos parlamentarios han hecho un llamado al diálogo y otros han pedido la intervención de la Fiscalía para dar con los responsables. En este último grupo resalta la representante de Avanza País Norma Yarrow quien, además, desafió a quienes apuestan por la violencia en el marco de las protestas.

“Si hay culpables, sí, y tienen que ser sancionados, y aquí un llamado a la Fiscalía de la Nación para que identifiquen esos rostros de las personas que en una toma organizada del aeropuerto de Juliaca ha provocado la muerte de personas inocentes”, dijo la congresista durante una rueda de prensa donde también recordó que hasta el momento son 40 los peruanos que han pedido la vida en los enfrentamientos.

Sobre la participación del Congreso frente a las manifestaciones, Yarrow aseguró no temer a quienes piden el cierre del Parlamento e instigan las movilizaciones. “El congreso no va a tener temor y si quieren venir por nosotros pues vengan acá y no sacrifiquen a más peruanos. Acá los esperamos en el Congreso, que vengan los azuzadores acá, a Lima acá al Congreso, que nos busquen, pero no maten a un solo peruano más”, recalcó.

La congresista Norma Yarrow es representante de Avanza País.

Yarrow apuesta por la declaratoria de Estado de sitio, medida que resaltó está en manos del Ministerio de Defensa. “Hay que aclarar 2 cosas acá, se dice que se suspenda la sesión para que no se dé el voto de confianza, quien tiene que pedir que se suspenda la sesión es el Ejecutivo. Dado el voto de confianza, lo dan o no lo dan, quien tiene que decretar el Estado de Sitio es el ministerio de Defensa y el Ejecutivo, nosotros como Congreso no podemos hacerlo”, explicó.

ONU preocupada

En medio de la grave crisis social y política por la que atraviesa el país, la misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la violencia generalizada en el territorio nacional.

El grupo de alto nivel se pronunció tras el anuncio de por lo menos catorce fallecidos (hoy 18, según la Defensoría del Pueblo) en Juliaca y Chucuito, en Puno. En la provincia se concentran las protestas más violentas.

El primer ministro, Alberto Otárola, aseguró durante un breve mensaje a la ciudadanía que las “muertes de ciudadanos y compatriotas que, por supuesto, se lamenta (…) expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”.

Oficiales de la policía se enfrentan a manifestantes que exigen elecciones anticipadas y la liberación del destituido expresidente peruano Pedro Castillo, en la ciudad andina de Juliaca, en Puno. ARCHIVO. Enero 8, 2023. REUTERS/Hugo Courotto

A su vez, OACNUDH expresó una “profunda preocupación por la escalada de violencia en Perú”, a través de sus cuentas institucionales, e instó a que las movilizaciones sociales se realicen respetando los derechos de los manifestantes.

“Decenas de heridos reportados en Juliaca, Puno. Urge adoptar medidas para prevenir más violencia y asegurar el respeto de los Derechos Humanos en el marco de manifestaciones pacíficas”, señaló la institución.

Por otro lado, en torno a los ciudadanos que necesitan atención médica, entre civiles y agentes del orden, la ministra de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, exhortó a los grupos sociales que permitan el paso de las ambulancias para trasladar a los heridos.

